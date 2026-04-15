Viel wurde in dieser Saison über den fehlenden Nachwuchs vor allem im Speed-Bereich der Herren diskutiert. Logische Folge: Ein Umbau der gesamten Struktur im Unterbau des Weltcups. Und der Europacup bekommt dabei bei den Herren durchaus prominenten Zuwachs im Trainerteam: Denn neben Günther Steiner, der auch schon bisher den Technikbereich (RTL und Slalom) verantwortet, werden künftig auch Ex-Damen-Cheftrainer Roland Assinger (Speed, Abfahrt und Super-G) und vor allem auch der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer (Gruppe 3, Abfahrt, Super-G und RTL) als Entwickler der künftigen Weltcup-Mannschaft tätig sein.

„Die Kombination aus Erfahrung und neuen Impulsen im Trainerteam wird uns helfen, die nächsten Schritte im Europacup zu machen und die jungen Athleten bestmöglich auf den Weltcup vorzubereiten“, sagte Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer. Auch für ihn ist die Neuausrichtung ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Im Idealfall wäre es natürlich der Wunsch, dass dieser Wechsel einen ähnlichen Effekt hat wie jener in der Schweiz vor mehr als einem Jahrzehnt: Auch dort übernahm mit Franz Heinzer ein ehemaliger Weltklasse-Fahrer das Training im Europacup, aktuell ist die Schweiz vor allem im Speed-Bereich das Maß aller Dinge.

Mayer hatte vor drei Jahren völlig überraschend seine aktive Karriere beendet und nach einer gesundheitlich bedingten Auszeit schon in den letzten zwei Saisonen in beratender Funktion für den heimischen Ski-Nachwuchs gearbeitet. Jetzt soll er mithelfen, künftig wieder Spitzen-Allrounder aus Österreich zu entwickeln. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Mir ist es wichtig, meine Erfahrungen aus dem Weltcup weiterzugeben und die Athleten sowohl sportlich als auch persönlich auf ihrem Weg zu unterstützen“, erklärte der Kärntner, der zuletzt auch die Trainerausbildung in Graz abgeschlossen hat.

Auch Assinger, der nach dieser Saison als Damen-Chef abgetreten ist, will im Nachwuchs neue Impulse setzen. Schon vor seiner Rückkehr in den ÖSV als Damen-Cheftrainer war der Kärntner ja in einem Schweizer Skiinternat für den Nachwuchs tätig. „Der Europacup ist eine entscheidende Stufe auf dem Weg in den Weltcup. Unser Ziel wird es sein, die Athleten gezielt auf die Anforderungen im Speedbereich vorzubereiten und ihnen die nötige Sicherheit und Konstanz mitzugeben“, erklärt Assinger.

Keine Änderung im Weltcup-Bereich

Keine Änderung gibt es bei der Struktur und bei den Trainern im Weltcup: Andreas Evers (WC1), Werner Franz (WC2), Martin Kroisleitner (WC3) und Robert Füss (WC4) betreuen auch in der kommenden Saison die jeweiligen Trainingsgruppen, teilte der Skiverband in einer Aussendung mit.