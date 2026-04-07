Es war einer der emotionalsten Momente bei den Olympischen Spielen im Februar in Mailand Cortina. US-Skistar Lindsey Vonn startete trotz eines Kreuzbandrisses bei der Abfahrt, stürzte und verletzte sich dabei schwer am Bein. „Sie ist 41 Jahre alt, und das ist das Ende ihrer Karriere“, sagte ihr Vater danach.

Genau diese Aussagen könnten Vonn nun zu einem Comeback verleiten, wie sie dem US-amerikanischen TV-Sender „NBC“ verriet: „Es gibt einen sicheren Weg, mich dazu zu bringen, etwas zu tun: Mir zu sagen, dass ich es nicht kann. Mein Vater könnte also der ausschlaggebende Punkt sein, warum ich noch ein letztes Mal zurückkomme. Ich weiß, wie es ist, keine Rennläuferin mehr zu sein. Es ist nur so: Skirennen zu fahren, ist etwas, das ich liebe. Und ich hatte in dieser Saison so viel Spaß - aber ich hatte keinen letzten Lauf.“ Konkrete Pläne gäbe es aber noch nicht.