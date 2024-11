Der 24. Februar 2017 markierte das Highlight in der Karriere von Bostjan Kline. Der Speed-Spezialist gewann die Abfahrt in Kvitfjell und feierte dabei seinen ersten Weltcupsieg. Bereits davor hatte er zweimal am Podest gestanden.

Es wird kein weiteres Erfolgserlebnis auf der Piste hinzukommen. Nach einem Trainingssturz im März 2022 samt Beinbruch, muss Kline laut „skinews.ch“ seine Karriere beenden, auch wenn die offizielle Bestätigung noch aussteht.