Erstmals seit 1961 werden auf der legendären Streif in Kitzbühel wieder Frauenrennen ausgetragen. Das geht aus dem Rennkalender der FIS für die kommende Europacup-Saison hervor. Am 8. und 9. März fahren die Frauen je einen Super-G in der Gamsstadt. Die Strecke wird dabei aber stark adaptiert.

Der Start soll demnach unterhalb der Mausefalle erfolgen, während das Ziel bereits am Oberhausberg stationiert ist. Nachdem das erste Wochenende im März noch nicht besetzt war, sicherten sich die Kitzbüheler den Termin für die Europacup-Rennen. „Der Termin war frei und wir haben uns entschlossen, den Damen wieder eine Bühne zu geben. Ich habe eine Gaudi, das kann sich keiner vorstellen“, sagt Michael Huber, Präsident des Kitzbüheler Skivereins, in der „Tiroler Tageszeitung“.

Für die schnellsten Ski-Frauen gab es zuletzt 1961 Rennen in Kitzbühel. Dort standen bereits Slaloms, Riesentorläufe und Abfahrten auf dem Programm. Der Frauen-Super-G feiert hingegen eine Premiere, ist die Disziplin erst seit den 1980er-Jahren in den Kalendern.