„Wir freuen uns, ein paar spanische Vibes im Team zu haben. Wir sehen uns auf der Piste!“ Mit diesen Worten stellt Marcel Hirschers Ski-Marke Van Deer auf Instagram sein neuestes Teammitglied vor. Dabei handelt es sich um den 19-jährigen Aleix Aubert Serracanta. Ein Name, den man nicht unbedingt kennen muss ...

... So feierte der Spanier erst in der abgelaufenen Saison sein Debüt im Europacup und ging auch bei seiner ersten Junioren-Weltmeisterschaft an den Start. Bis dato fuhr Serracanta auf Rossignol, mit dem Hirscher-Ski soll es für den Iberer noch schneller bergauf gehen.