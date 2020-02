Drei Steirer sind für die Biathlon-WM in Antholz nominiert, Chancen auf einen Einsatz hat aber wohl nur David Komatz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

David Komatz ist einer von drei Steirern bei der Biathlon-WM © GEPA pictures

Ski wachseln, Visier einstellen – los geht’s! Am Donnerstag fällt im südtirolerischen Antholz der Startschuss zur Biathlon-Weltmeisterschaft. Und für Österreichs „Skijäger“ bietet sich dabei die Chance, die bis dato verkorksten Saison mit einer Medaille vergessen zu machen. Leicht wird dieses Unterfangen nicht. Die von Formschwankungen, Verletzungen und Krankheiten gebeutelten ÖSV-Athleten schafften es in diesem Winter erst einmal aufs Podest: Das war Mitte Jänner ein dritter Platz in der Staffel von Ruhpolding. Damals waren Dominik Landertinger, Simon Eder, Felix Leitner und Julian Eberhard im Einsatz – und auf dieses Quartett setzt Cheftrainer Ricco Groß auch bei der WM.