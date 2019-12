Facebook

Dunja Zdouc zählt zu den treffsichersten Biathletinnen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Bildbyran)

Das Wetter wird gut, der Kartenverkauf ist wie gewohnt hervorragend (30.000 werden erwartet). Es ist also alles in bester Ordnung, um in Hochfilzen erneut ein Biathlon-Fest zu erleben. Wenn, ja wenn nicht die heimischen Athleten noch etwas den Plätzen an der Sonne hinterherlaufen.