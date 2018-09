Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Claudia Lösch © APA

Paraski-Weltmeisterin Claudia Lösch hat mit sich gerungen, aber ist zu dem Entschluss gekommen, ihre so erfolgreiche Sportkarriere zu beenden. Die Liste der Gründe ist lang. In ihrem Facebook-Eintrag erklärt die Waldviertlerin ausführlich ihre Beweggründe und die haben es in sich. "Dass ich nun bereits jetzt und nicht wie ursprünglich geplant nach der kommenden "WM-Saison" eine Schlussstrich ziehe, ist etwas schwieriger zu erklären: Hauptgrund ist aber mit Sicherheit das absolut unprofessionelle Verhalten des IPC , dass den Schweizer WM-Veranstalter vergrault hat und bis jetzt - und wir schreiben schon fast Oktober - nicht fähig war, einen brauchbaren Rennkalender geschweige denn eine (bestäigte!) WM auf die Beine zu stellen. Hinzu kamen noch ein paar Kleinigkeiten auf nationaler Ebene wie lange ungeklärte Finanzierungsfragen und eine langwierige Prozedur zur Nachbesetzung der nach der vergangenen Saison ausgeschiedenen Betreuer", lautete unter anderem eine Aussage der 29-Jährigen.