Der Auftakt des Skiweltcups 2023/24 in Sölden ist Geschichte, Nachwehen gibt es vor allem rund um das Thema Klimawandel aber noch einige. So ist nun auch ein offener Schlagabtausch zwischen Oliver Schwarz, dem Geschäftsführer von Ötztal-Tourismus, und Felix Neureuther entbrannt. So hatte Schwarz dem ehemaligen deutschen Ski-Ass, das mittlerweile für die ARD kommentiert und mehrfach den frühen Zeitpunkt des Weltcup-Auftakts kritisiert hatte, via Facebook-Post eine Ohrfeige verpasst. Unter zwei Fotos, die offensichtlich Kinder des SC Partenkirchen beim Söldner Gletscher-Lift zeigen, schrieb Schwarz: „Während uns Mr. Besserwisser aus Garmisch über die Medien ausrichtet, was zu tun ist, kümmern wir uns darum, dass der Ski-Nachwuchs aus seiner Region optimale Trainingsbedingungen vorfindet.“

Die Antwort des Deutschen folgte zwar erst sechs Tage später, hatte es aber ebenso in sich: „Über kinder so einen unqualifizierten post zu machen ist lächerlich!!! Wie sie sehen bringe ich die kinder zu ihnen und sie lassen ihr geld bei euch!!! Wenn sie mal nicht nur überschriften lesen würden, sondern ganze texte, dann würden sie wissen um was es mir geht! Ich habe nie sölden als austragungsort kritisiert, sondern nur den zeitpunkt! Mein anliegen ist das wir die kinder wieder in die berge bekommen und zwar in der breite! Ich mache initiativen damit das passiert! Wir werden aber die kinder und die eltern so nicht mehr erreichen, wenn der aufwand für sie so groß wird, das es die eltern sich erstens nicht mehr leisten können und zweitens die kinder neben der schule,… den aufwand nicht mehr betreiben können! Sie können ja im oktober zu euch auf die gletscher fahren und ihr geld da lassen, aber durch den frühen weltcupauftakt werden schon die kinder dazu getrieben das sie ab mitte juli auf gletschern stangen fahren und das ganze viel zu elitär wird! Dafür sind unter anderem auch sie verantwortlich! Wenn sie kein besserwisser wären, sondern ein qualifizierter mann für diesen job, dann würden sie sich direkt bei mir melden und wir könnten über lösungen sprechen. Jemand in ihrer position sollte dinge eigentlich besser nachforschen! Schade das sie immer noch denken das alles so gemacht werden kann wie vor 30 jahren!!! Lg von einem ehemaligen skifahrer der wahrscheinlich mehr kinder in die natur und auf schnee gebracht wie sie. P.S. Sie können sich jederzeit melden!!! Ich freue mich drauf.“

