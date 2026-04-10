Dreht man die Zeit an das Ende des 19. Jahrhunderts zurück, stechen zwei Eckpunkte des frühen Tennissports ins Auge: Zum einen, dass zu dieser Zeit im Gegensatz zu den meisten anderen Sportarten tennisspielende Frauen bereits gesellschaftlich akzeptiert waren. Zum anderen, dass für das weibliche Geschlecht eine strenge Bekleidungs-Etikette galt. So musste das Kleid inklusive mehrerer Petticoats und eines Schnürkorsetts sowohl die Fußknöchel als auch die Handgelenke bedecken – also nicht zwingend die ideale Adjustierung, um sich sportlich zu bewegen.

Im Laufe der Jahre wurden die Vorschriften immer mehr gelockert, aus der „guten alten Zeit“ hat nur die Regel überdauert, dass sich die Spieler in Wimbledon in weißem Outfit präsentieren müssen. Aber auch dort gab es zuletzt im Sinne der Frauen eine Lockerung, ist doch mittlerweile zumindest das Tragen von dunkler Unterwäsche erlaubt.

„Ich finde, dass es schön aussieht“

Womit wir beim Tennis-Turnier in Linz gelandet sind. Dort präsentierten sich einige Spielerinnen wie etwa die Österreicherin Anastasia Potapowa oder die Ukrainerin Dajana Jastremska in einem unüblichen Tennisgewand, waren ihre Oberkörper doch nur mit einem Sport-BH bedeckt. Nachgefragt bei Potapowa erklärte die 25-Jährige: „Warum soll ich meinen Körper nicht herzeigen, wenn ich nichts zu verstecken habe? Dajana hat einen schönen Körper, ich bin mit meinem auch zufrieden. Außerdem finde ich, dass es toll aussieht.“

Auch Dajana Jastremska präsentierte sich in Linz bauchfrei © GEPA pictures

Grundsätzlich sei es aber so, dass der Ausstatter (bei Potapowa ist es Wilson, bei Jastremska Yonex) das Outfit vorschreiben würde. „Sie sagen, was ich tragen soll. Fühle ich mich darin aber absolut nicht wohl, kann ich natürlich etwas anderes anziehen.“ Bei den großen Ausrüstern wie etwa Nike ist es üblich, dass für jedes Grand-Slam-Turnier eine neue Kollektion erscheint. Das heißt, die Vertragsspieler fassen für die Australian Open ein Outfit aus, dürfen dieses dann bis zu den French Open tragen, ehe sie die neue Kollektion erhalten. Dann dürfen sie die „alten Sachen“ nicht mehr bei Turnieren anziehen. Für Wimbledon und die US Open gibt es dann wieder neue Dressen.

Überrascht hat Potapowa noch, als sie erklärte, dass die gewagten Outfits auch im altehrwürdigen Tennis-Mekka von Wimbledon erlaubt sein würden. „Ich kenne mein Dress schon, darf aber noch nichts verraten. Nur so viel: Es wird sehr schön, aber auch mutig sein“, lachte die Neo-Österreicherin.

Ganz in weiß: Anastasia Potapowa 2023 in Wimbledon © AP

Durchforstet man das WTA-Regelbuch hinsichtlich Dress-Code, findet man übrigens folgende Erklärung: „Spielerinnen müssen saubere und üblicherweise angemessene Tenniskleidung tragen, also Sportoberteile, Röcke, Shorts oder Kleider. Im Vordergrund steht professionelle Tennisbekleidung.“ Also eine Formulierung, die für die Ausrüster viel Raum für Interpretationen lässt ...