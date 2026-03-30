Da kann man schon mal neidvoll Richtung Süden blicken. So steht Italiens Sportwelt derzeit Kopf. Verantwortlich dafür zeichnen zwei Protagonisten, die zuletzt im Gleichschritt von einem Erfolg zum nächsten eilten. Am 15. März brauste Kimi Antonelli als jüngster Fahrer der Formel-1-Geschichte in China zu seinem ersten Sieg, während sich Jannik Sinner am selben Tag auf der anderen Seite des Pazifiks in der kalifornischen Wüste den Masters-Titel in Indian Wells sicherte. Am 29. März wiederholte sich der italienische Doppelschlag: Mit seinem Triumph in Japan übernahm Antonelli als jüngster Fahrer der Historie die Führung in der WM-Wertung, Sinner fixierte am selben Tag in Miami mit einem 6:4, 6:4-Finalsieg über Jiri Lehecka das „Sunshine Double“.

Mit dem US-Doppel hat Sinner gleich mehrfach Geschichte geschrieben. So ist der Sextener nach Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Roger Federer und Novak Djokovic nicht nur der erst achte Spieler, dem dieses Bravourstück gelang, sondern zugleich das erste Tennis-Ass, das das „Sunshine Double“ ohne Satzverlust (24:0) gewinnen konnte. In diesen 24 Sätzen gab er nur ein einziges Mal seinen Aufschlag ab. Doch die unglaubliche Satz-Serie hält schon länger an: Weil er auch Ende 2025 beim Paris-Masters eine weiße Weste behielt, sind es schon 34:0-Sätze. Auf Platz zwei dieser Statistik liegt Novak Djokovic mit 24 Sätzen. Würde man auch noch die ATP-Finals dazurechnen, wären es sogar 44:0-Sätze.

Die Zahlenspiele lassen sich aber noch fortsetzen: Den letzten Satz auf Masters-Ebene hat der Südtiroler am 5. Oktober 2025 in Shanghai gegen den Niederländer Tallon Griekspoor mit 5:7 abgegeben. Schon vor dem Miami-Endspiel hatte Sinner mit dem Halbfinalsieg über Alex Zverev seinen 75. Sieg bei einem Hartplatz-Masters geschafft. Um das zu erreichen benötigte er nur 92 Matches und brach damit den bisherigen Rekord von Andre Agassi (93). Ebenso beeindruckend: Seit 2024 haben entweder Sinner oder Alcaraz 22 von 23 Turnieren, bei denen sie beide angetreten sind, gewonnen. Nur bei den Madrid Open 2024 jubelte mit Andrej Rublew ein anderes Gesicht.

Für Sinner war es nach 2024 der zweite Titel in Miami, 2025 konnte er aufgrund einer Dopingsperre nicht antreten. Insgesamt hält der Ausnahmekönner jetzt bereits bei 26 ATP-Titeln, in der Weltrangliste konnte der 24-Jährige den Abstand auf Leader Carlos Alcaraz, der in Miami überraschend früh gescheitert war, auf 1190 Punkte verkürzen, zudem hat er im gesamten April keine Zähler zu verteidigen.

Übrigens – der nächste Formel-1-Lauf steigt am 3. Mai in Miami, das ist zugleich der Finaltag des Tennis-Masters in Madrid. Also durchaus möglich, dass das italienische Erfolgs-Duo Antonelli/Sinner an diesem Tag den dritten Streich landet.