Traurige Nachrichten für die heimische Tennisszene. So ist Bernd Haberleitner am 26. November mit nur 55 Jahren einer schweren Krankheit erlegen. Der Niederösterreicher wurde in der Öffentlichkeit vor allem als Manager von Andreas Haider-Maurer bekannt. „Er hat mich meine ganze Karriere über begleitet. Er ist für mich aber nicht nur mein Manager gewesen, sondern vieles darüber hinaus – eine der größten Stützen in meinem Leben überhaupt und einer meiner engsten Freunde“, erklärte Ex-Daviscupper Haider-Maurer gegenüber dem ÖTV.

Haberleitner war auch als Turnierveranstalter beim ÖTV-Kat-D-Event in Ferlach im Einsatz, hat im Jahr 2000 mit Alexander Wendt mit der Onlineplattform www.tennisturnier.at Pionierarbeit geleistet und war bis zuletzt noch als Head of Recruiting & Personalentwicklung bei Simacek, einem langjährigen Sponsor des ÖTV, tätig.

Im heurigen Frühjahr war Haberleitner an ALS erkrankt, im August gaben ihm die behandelnden Ärzte nur noch wenig Zeit zum Leben. Nun ist der Kremser, der seine Frau Toja hinterlässt, viel zu früh verstorben.