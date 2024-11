Freud und Leid liegen bei Jannik Sinner derzeit sehr eng beieinander. Sportlich lief es für den Italiener zuletzt prächtig: Nicht nur, dass er vor Heimpublikum in Turin erstmals die ATP Finals gewinnen konnte, so beendet der Südtiroler auch das Tennisjahr als Nummer eins der Welt. Allerdings schwebt über all diesen Erfolgen ein Damoklesschwert, steht doch noch die Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hinsichtlich seiner Doping-Causa aus.

Zudem haben sich jetzt offensichtlich auch noch private Probleme dazugesellt. So haben der Sextener und seine Freundin Anna Kalinskaya laut russischen Medien eine Beziehungspause eingelegt. Die 25-Jährige urlaubte vergangene Woche auch lieber mit Freundinnen in Miami, anstatt ihren Herzbuben in Turin anzufeuern. Die Nummer 14 der Frauen-Weltrangliste soll es unter anderem stören, dass sie im Vergleich zum Tennis immer mehr vernachlässigt werde. Inzwischen ist sie dem Italiener sogar auf Instagram entfolgt.

Pikant: Statt der Russin wurde in Turin Sinners Ex-Freundin Maria Braccini gesichtet. Die Influencerin und das Tennis-Ass führten in der Vergangenheit eine On-off-Beziehung. Im Herbst 2020 machten sie ihre Beziehung erstmals öffentlich, im November 2023 sah man sie zuletzt zusammen.