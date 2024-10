Das kommt überraschend: Rafael Nadal hat seinen sofortigen Rücktritt bekanntgegeben. Der 38-jährige Spanier, der in seiner Karriere 22 Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, wurde in den vergangenen Jahren immer wieder durch Verletzungen ausgebremst: „Die Wahrheit ist, dass es einige schwierige Jahre waren, vor allem die letzten beiden. Es ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Eine, die einiges an Zeit gebraucht hat, um sie zu treffen. Aber in diesem Leben hat alles einen Anfang und ein Ende.“

Bei der Endrunde im Davis Cup im November in Malaga wird er sein letztes Turnier bestreiten.

Mehr in Kürze!