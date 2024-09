Aktuell befindet sich der Center Court im Sportaktivpark in einem Topzustand, die Davis-Cup-Mannen von Ersatz-Kapitän Alex Peya absolvierten bereits mehrere Trainingseinheiten in der Bad Waltersdorfer „Sandkiste“. Einem spannenden Kräftemessen mit der Türkei scheint also nichts im Weg zu stehen, wäre da nicht der Blick auf die Wetterprognose, die feuchte Aussichten verspricht. So soll das Adriatief auch die Thermenregion treffen – von heute bis Sonntag ist mit Regen und tiefen Temperaturen zu rechnen.

„Wir haben alles getan, damit die Plätze in einem perfekten Zustand sind. Wir haben den Center Court mit einer Plane abgedeckt, da kommt kein Wasser rein“, weiß OK-Chef Sascha Freitag, laut dem es am ersten Spieltag am Freitag (ab 13 Uhr) regenfreie Phasen geben soll. „Sobald wir so eine Phase haben, kommt die Plane weg und es kann 20 Minuten später gespielt werden“, sagt der Steirer.

OK-Chef Sascha Freitag © GEPA pictures

Sollte der Regen dennoch zum Spielverderber werden, gibt es folgende Szenarien: „Kann am Freitag nicht gespielt werden, würden wir am Samstag schon früher als um 11 Uhr beginnen. Prinzipiell ist es laut Regulativ möglich, den Davis Cup bis Montagabend zu spielen. Geht das auch nicht, muss abgesagt und die Veranstaltung zu einem anderen Termin nachgeholt werden“, erklärt es Freitag.

In eine Halle auszuweichen, sei zum aktuellen Stand kein Thema. „Erstens ist es eine Outdoorveranstaltung und zweitens gibt es in Österreich keine Tennishalle mit der erforderlichen Höhe von neun Metern. Auch die notwendige Beleuchtung und die Platzgröße fehlen in den meisten Fällen.“ Dass die Situation auch schwierig für die Fans sei, ist Freitag bewusst: „Wir können das Wetter leider nicht beeinflussen, doch hoffen wir trotzdem, dass gerade die Fans aus der näheren Umgebung vorbeischauen werden.“ Regenponchos stehen zur Verfügung, solange der Vorrat reicht.