In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Arvid Auner und sein Trupp © KK

Insgesamt 25 steirische Spitzensportler sind im HLSZ 05 (Heeresleistungssportzentrum) in Graz zugeteilt und acht davon packen in der Krise ordentlich an. In zwei Großlagern sind die Trupps im Einsatz und helfen bei der Verteilung der Lebensmittel, erzählt Vizeleutnant Werner Gaich. "Es sind acht Sportler, die in den vergangenen Wochen nicht im Ausland waren", sagt der Kommandant, "sie haben sich sofort für die Arbeit gemeldet." Kisten schleppen und sortieren steht nun auf dem Trainingsplan - zu Hause schinden sie sich dann aber auch noch für ihre sportliche Zukunft.