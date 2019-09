Facebook

Beim Ironman, der im Mai nach Graz kommt, werden 1,9 Kilometer geschwommen werden © AP (GERT EGGENBERGER)

Der Ironman wird im Mai 2020 erstmals auf weiß-grünem Boden zu Gast sein. Vor dem legendären Ironman Austria (5. Juli) und dem Ironman 70.3 in Zell am See (30. August) wird Graz das Jahr der „Eisernen“ in Österreich am 24. Mai eröffnen. „Ich habe selbst während des Studiums in Graz gelebt und kenne die Stadt sehr gut. Graz ist einfach ideal“, sagt Erwin Dokter. Der oberste Ironman Österreichs hat das Projekt vorangetrieben und präsentierte es heute Vormittag mit Bürgermeister Sigfried Nagl (ÖVP), Landesrat Anton Lang (SPÖ) und Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) im Trauungssaal des Rathauses.