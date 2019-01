In Latzfons wird am Freitag die WM der Naturbahnrodler eröffnet. Vier Steirer sind in Südtirol dabei.

Christian Schopf, Michelle Diepold, Michael Scheikl und Bernd Neurauter (von links) © Alfred Taucher

Es gleicht ein wenig einem Ausflug in ein fremdes Wohnzimmer: Die Italiener kennen die Lahnwiesenbahn in Latzfons in Südtirol in- und auswendig, die perfekte Linie finden sie wie ihre eigene Fernbedienung. Die Favoriten kommen bei der bevorstehenden Naturbahnrodel-WM unbestritten aus dem Norden Italiens – doch auch vier Steirer sind dabei, um nach Medaillen zu jagen.

Michelle Diepold

Die Aflenzerin Michelle Diepold verpasste im Vorjahr im Weltcup in Latzfons um einen Hauch das Podest – eine Tatsache, die die Hoffnung auf Edelmetall nährt. In der aktuellen Saison fehlt der 22-Jährigen noch ein Spitzenergebnis. „Die Bahn in Latzfons ist schnell. In den Kurven kann man viel Zeit verlieren, die Ausfahrten sind alle flach“, beschreibt sie die Lahnwiesenbahn. Die weibliche Konkurrenz ist bärenstark, Evelin Lanthaler fährt in einer eigenen Liga und ist in ihrer Heimat große Favoritin.

Michael Scheikl

Der Kindberger Michael Scheikl hat gute Medaillenchancen. Aber er weiß auch, dass die Lahnwiesenbahn den Südtirolern auf den Leib geschneidert ist: „In den lang gezogenen Kurven kann man richtig schnell fahren. Das liegt ihnen“, sagt Scheikl, „aber wir hatten dort heuer drei Trainingstage, die Bahn ist uns bekannt. Ich bin zuversichtlich."

Bernd Neurauter

Der zweite Kindberger im Bunde, Bernd Neurauter, fährt in den Trainingsläufen am Freitag mit Steirer Christian Schopf und Tiroler Fabian Achenrainer eine interne Qualifikation, die zwei Schnellsten rutschen in den Hauptbewerb. Neurauter ist guter Dinge: „Ich habe körperlich und beim Material einiges geändert. Zuletzt ist es wieder bergauf gegangen.“

Christian Schopf

Der Obdacher tüftelte zuletzt an Feinheiten, um die interne Qualifikation zu bestehen. „Die Strecke in Latzfons ist technisch anspruchsvoll, hat typisch südtirolerischen Charakter“, erzählt Christian Schopf. Für ihn ist es die erst zweite Weltmeisterschaft im Einsitzer – bis vor zwei Jahren war er noch im Doppelsitzer mit Bruder Andreas erfolgreich. „Ich bin optimistisch und freue mich.“

