Robert Wagner hat sich im Radsport einen Namen gemacht – und zwar bei einem Rennen, das schon den ein oder anderen heimischen Radstar hervorgebracht hat: Der junge Steirer hat im September das Rennen „Trieste Gorizia Udine“ gewonnen. Auf der Siegerliste dieses italienischen Klassikers stehen auch Namen von heutigen World-Tour-Profis wie Marco Haller oder Alexander Hajek. „Das ist ein großes Rennen, sehr prestigeträchtig“, sagt der 16-Jährige, „das war ein Riesenerfolg für mich“. Der junge Sprint-Spezialist hat dabei selbst auf den letzten Metern in Udine noch immer schnelle und kräftige Beine bewiesen: „Mein Teamkollege hat den Sprint angezogen und ich hab‘s beendet.“ Wagner kam vergleichsweise spät mit dem Radsport in Berührung: Der Fußball hatte es ihm einst angetan, eine Verletzung und Rad-Ausfahrten mit dem Vater haben ihn dann auf den Geschmack gebracht, wie er erzählt: „Ich bin mit zwölf Jahren zum Junior Cycling Team Graz gekommen und es hat mir gleich gefallen. Mir taugt es, dass ich mich beim Radfahren richtig auspowern und mich bei jedem Rennen am Limit bewegen kann.“