3. Liga: Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Kellerduell in der 3. Liga treffen am heutigen Samstag der Hallesche FC und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander. Hier gibt es alles Wissenswerte zur Übertragung der Partie im TV und Livestream.

© imago images / Jan Huebner

Bereits sechsmal hat der FCK in der noch jungen Saison unentschieden gespielt. Gelingt in Halle ein Dreier?

Hallescher FC gegen 1. FC Kaiserslautern: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Drittligapartie zwischen dem Halleschen FC und dem 1. FC Kaiserslautern im Rahmen des 11. Spieltags findet heute, am 21. November, um 14 Uhr statt.

Spielstätte ist der Erdgas-Sportpark in der sachsen-anhaltischen Stadt. Es ist das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Klubs (zwei Siege und zwei Unentschieden aus HFC-Sicht). In bislang drei Gastspielen gelang Kaiserslautern noch kein Sieg in Halle. Als höherklassiger Klub verlor man 2016 sogar im DFB-Pokal (3:4 n.V.).

3. Liga: Hallescher FC gegen FCK heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Halle und Kaiserslautern am heutigen Samstag ist nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen besitzt Magenta Sport die exklusiven Übertragungsrechte, während drei andere Drittligaspiele von den Dritten Programmen heute im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden (siehe in der Tabelle).

Für Magenta Sport im Einsatz sind Kommntator Lenny Leonhardt und Moderatorin Anett Sattler. Ihr habt die Wahl zwischen der Übertragung im TV und im Livestream . Die Vorberichterstattung aus Halle beginnt um 13.45 Uhr.

3. Liga: Diese Spiele laufen heute im Free-TV

Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 14 Uhr 1860 München KFC Uerdingen BR 14 Uhr Hansa Rostock Dynamo Dresden MDR/NDR 14 Uhr 1. FC Saarbrücken SV Wehen Wiesbaden SR

© getty

Hallescher FC gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Liveticker verfolgen

Habt Ihr kein Abo bei Magenta Sport oder reicht Euer Datenvolumen unterwegs nicht aus, so könnt Ihr beim Gastspiel der Roten Teufel in Sachsen-Anhalt bei SPOX dabei sein. Sämtliche Partien der Bundesliga, 2. und 3. Liga begleiten wir für Euch in einem umfangreichen Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Halle vs. FCK.

Hier findet Ihr die Übersicht mit allen Livetickern des Tages.

3. Liga: Die Spiele am 11. Spieltag in der Übersicht

Zeitlgleich zur Partie Halle vs. FCK finden heute fünf weitere Spiele in der 3. Liga statt. Unter anderem will Meppen Punkte gegen den Abstieg sammeln und Saarbrücken seine Tabellenführung weiter ausbauen.

Termin Heim Auswärts 20.11., 19 Uhr MSV Duisburg SC Verl 21.11., 14 Uhr FSV Zwickau Waldhof Mannheim 21.11., 14 Uhr FC Hansa Rostock SG Dynamo Dresden 21.11., 14 Uhr 1. FC Saarbrücken SV Wehen Wiesbaden 21.11., 14 Uhr 1860 München KFC Uerdingen 05 21.11., 14 Uhr SV Meppen Türkgücü-Ataspor 21.11., 14 Uhr Hallescher FC 1. FC Kaiserslautern 22.11., 13 Uhr VfB Lübeck Bayern München II 22.11., 14 Uhr SpVgg Unterhaching FC Viktoria Köln 22.11., 15 Uhr FC Ingolstadt Magdeburg

3. Liga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag

Mit hohen Erwartungen in die Saison gestartet, muss der FCK seinen Blick derzeit nach unten richten, die Pfälzer werden nur durch die bessere Tordifferenz von einem Abstiegsplatz getrennt. Der HFC hat allerdings auch nur zwei Punkte mehr auf dem Konto.