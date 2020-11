NBA Free Agency - Die spannendsten Free Agents 2020: Die zweite Reihe prescht nach vorne

Facebook

© getty

Die Zukunft des größten Namens auf dem Free-Agency-Markt 2020 ist schon so gut wie geklärt. Anthony Davis wird allem Anschein nach aus seinem Vertrag bei den Los Angeles Lakers aussteigen und einen neuen, langfristigen Kontrakt beim Champion unterschreiben .

Auch Restricted Free Agent Brandon Ingram wird ziemlich sicher bei den New Orleans Pelicans bleiben. Doch darüber hinaus stehen ab dem Start der Wechselperiode eine Menge spannender Entscheidungen an. Wo landen Fred VanVleet, Gordon Hayward und Co.? SPOX wagt einen Ausblick.

NBA Free Agency: Fred Van Vleet

Position: Point Guard

Point Guard Alter: 26 Jahre

26 Jahre Status: Unrestricted Free Agent

Unrestricted Free Agent Gehalt 2019/20: 9,3 Millionen Dollar

"Bet on yourself", lautet das Lebensmotto von Fred VanVleet, das er vor wenigen Jahren clever in eine eigene Modelinie transformiert hat. Diese Wette auf sich selbst ging der Undrafted Guard aus dem 2016er Jahrgang im Laufe seiner Basketball-Karriere immer wieder ein - und sie macht sich bezahlt. Vom G-League-Champion kämpfte er sich nach und nach zum NBA-Champion und übernahm Jahr für Jahr eine größere Rolle bei den Raptors. Nun steht ein kräftiger Zahltag an.

"Ich werde versuchen, so richtig bezahlt zu werden", machte FVV vergangene Woche in J.J. Redicks Podcast "The Old Man an the Three" deutlich, um was es ihm in der Free Agency geht. "Seht Euch meine Geschichte an, ich war in meinem ganzen Leben nie in einem Verlierer-Team. Ich bin erst vier Jahre in der NBA, aber ich habe das Gefühl, ich bin kurz davor, noch weiter aufzublühen in einer größeren Rolle als Anführer."

Das trauen ihm offenbar zahlreiche Teams zu. VanVleets Qualitäten sind ligaweit bekannt, er ist eine Pest in der Defense, kann die Offense als Playmaker (6,6 Assists vergangene Saison) anführen, trifft verlässlich seine Dreier (39,0 Prozent bei 6,9 Versuchen pro Partie in 2019/20) und hat generell als Scorer in den vergangenen Jahren kontinuierlich Schritte nach vorne gemacht.

Fred VanVleet: Franchise-Star oder doch nur Rollenspieler?

So sollen die New York Knicks und Detroit Pistons, beide Teams verfügen über jede Mange Cap Space, ein Auge auf den Guard geworfen haben. Angeblich waren auch die Phoenix Suns interessiert, sollten die Gespräche über einen Chris-Paul-Trade nicht zu einem Ergebnis führen. Das Ergebnis dieser Gespräche ist aber mittlerweile bekannt .

In den beiden erstgenannten Fällen könnte sich VanVleet wohl als erste Option und Anführer austoben, doch ist er dafür wirklich geschaffen? Bei einer Größe von 1,85 Meter und teils Problemen, für sich selbst zu kreieren, bringt VanVleet auch Fragezeichen mit.

Vielmehr sollte der Guard in einer klar definierten Rolle bei einem Titelanwärter glänzen anstatt als Franchise-Spieler, so wie es bei den Raptors in den vergangenen beiden Spielzeiten der Fall war. Die Kanadier wollen VanVleet deshalb unbedingt halten und sind offenbar optimistisch, dass dies gelingt. Ein Deal im Bereich von vier Jahren und 80 Millionen Dollar scheint möglich und die Raptors sind offenbar gewillt, dies zu zahlen, um ihren Point Guard der Zukunft zu halten.

Die Statistiken von Fred VanVleet für die Toronto Raptors in 2019/20

Spiele / Minuten Punkte Rebounds Assists Turnover FG% 3FG% 54 / 35,7 17,6 3,8 6,6 2,2 41,3 39,0

NBA Free Agency: Gordan Hayward

Position: Small Forward

Small Forward Alter: 30 Jahre

30 Jahre Status: Unrestricted Free Agent

Unrestricted Free Agent Gehalt 2019/20: 32,7 Millionen Dollar

Quasi über Nacht hat sich Gordon Hayward in einen der wichtigsten Free Agents der diesjährigen Offseason verwandelt. Am Donnerstag vermeldete Shams Charania ( The Athletic ), dass der 30-Jährige seine Spieleroption bei den Celtics für die Saison 2020/21 nicht ziehen und somit in den Free-Agency-Teich springen wird.

Hayward ließ dabei 34,2 Millionen Dollar auf dem Tisch liegen, das ist eine Hausnummer. Gleichzeitig spricht dadurch vieles dafür, dass bereits irgendwo ein langfristiges, lukratives Angebot für den Forward bereitliegt. Ohne die Aussicht auf einen Deal hätte Hayward diese Entscheidung wohl nicht getroffen.

Wo dieses Angebot, über das eigentlich erst ab dem Start der Free Agency in der Nacht auf Samstag (0 Uhr deutscher Zeit) verhandelt werden darf, herkommt, scheint klar. Wie Marc Stein von der New York Times und Marc Berman von der New York Post berichten, sind die Knicks hinter Hayward her. Angeblich versuche die Traditionsfranchise schon seit Wochenbeginn, Hayward einen Wechsel in den Big Apple schmackhaft zu machen.

Die Knicks hätten den benötigten Spielraum unter der Gehaltsobergrenze, um Hayward ein gutes Vertragsangebot vorzulegen. Auch die Atlanta Hawks sind angeblich schon länger an ihm interessiert und verfügen ebenfalls über genügend Cap Space. Unterschreibt Hayward tatsächlich als Free Agent in New York oder Atlanta, tritt für Boston ein Worst-Case-Szenario ein.

NBA Free Agency: Hayward in Boston nur noch die Nummer vier

Schließlich würde General Manager Danny Ainge dessen Abgang verkraften müssen, ohne einen Gegenwert zu erhalten. Die Celtics würden ein wichtiges Asset verlieren, Boston liegt auch ohne das Gehalt von Hayward über dem Salary Cap. Soll heißen: Das Front Office wäre in der Free Agency sehr eingeschränkt in seinen Optionen, Ersatz für Hayward beziehungsweise Verstärkung für den Kader wäre nicht so leicht zu holen.

Boston hofft deshalb auf einen Sign-and-Trade, wenn Hayward das Team tatsächlich verlassen möchte. Eine Option stellen die Indiana Pacers dar. Hayward wird schon lange mit einer Rückkehr in seine Heimat in Verbindung gebracht, die Pacers sollen interessiert sein. Gleichzeitig ist aber auch ein Verbleib in Boston keinesfalls ausgeschlossen, wie Mark Murphy vom Boston Herold vermeldet.

Aus sportlicher Sicht ergibt es für die Celtics definitiv Sinn, Hayward zu halten, auch wenn das Team dadurch sehr teuer wird, vor allem in Anbetracht der bevorstehenden Vertragsverlängerung von Jayson Tatum. Es wäre aber nicht verwunderlich, wenn Hayward eine neue Herausforderung präferiert.

Seine Zeit in Boston verlief alles andere als nach Plan, erst kam die schlimme Verletzung bei seiner Celtics-Premiere, dann reiften Jayson Tatum und Jaylen Brown zu Franchise-Spielern und schließlich wurde ihm auch noch Kemba Walker vor die Nase gesetzt. In Boston ist er so nur noch die Nummer vier, in New York oder Indiana lockt eine deutlich prominentere Rolle.

Die Statistiken von Gordon Hayward für die Boston Celtics in 2019/20

Spiele / Minuten Punkte Rebounds Assists Turnover FG% 3FG% 52 / 33,5 17,5 6,7 4,1 1,8 50,0 38,3

NBA Free Agency: Bogdan Bogdanovic

Position: Shooting Guard

Shooting Guard Alter: 28 Jahre

28 Jahre Status: Restricted Free Agent

Restricted Free Agent Gehalt 2019/20: 8,5 Millionen Dollar

Anfang der Woche sprach einiges dafür, dass Bogdanovic gar nicht mehr auf dieser Liste auftauchen würde. Ein Sign-and-Trade zwischen den Kings und Bucks war angeblich schon in trockenen Tüchern, in der Bierstadt freute man sich nach dem Jrue-Holiday-Trade bereits auf das nächste Kader-Upgrade um den zweimaligen MVP Giannis Antetokounmpo.

Nun hängt dieser Deal allerdings gewaltig in der Schwebe, glaubt man Marc Stein von der New York Times wird Bogdanovic wohl nicht mehr in Milwaukee landen, nachdem der Deal geplatzt war - angeblich, weil Bogdanovic in dem kolportierten Deal nie um seine Meinung gefragt wurde. Das geht aber selbst bei einem Restricted Free Agent nicht. Statt das erhoffte Kader-Upgrade haben die Bucks nun eine Untersuchung der NBA am Hals.

Und wie geht es mit Bogdanovic weiter? Der 28-Jährige will sich laut Adrian Wojnarowski von ESPN ab dem Start der Verhandlungsphase der Free Agency in der Nacht auf Samstag selbst nach Angeboten und potenziellen Sign-and-Trade-Szenarien umschauen. Nach Informationen von Brian Windhorst ( ESPN ) hoffe Bogdanovic auf einen Vertrag im Bereich von vier Jahren und 72 Millionen Dollar.

Das wäre wohl mehr, als die Bucks in einem Sign-and-Trade hätten bieten können. Nach deren Entlassung von Ersan Ilyasova, dessen Vertrag für die Durchführung des Deals wichtig war, scheint es unwahrscheinlich, dass Bogdanovic doch noch irgendwie in Mikwaukee landet, trotz seines eigentlich guten Fits neben Giannis. Den Sommer über war zu vernehmen, dass die Bucks in Bogdanovic "verliebt" seien.

Die müssen sich nun anderweitig umschauen, genau wie Bogdanovic selbst. Mit seinen Fähigkeiten als Shooter und Playmaker dürfte er einiges an Interesse auf sich ziehen, zuletzt waren unter anderem die Atlanta Hawks im Gespräch. Dank jeder Menge Flexibilität unter dem Salary Cap werden die Hawks derzeit mit fast jedem vielversprechenden Flügelspieler auf dem Markt in Verbindung gebracht (siehe Hayward und Gallinari).

NBA Free Agency: Will Bogdan Bogdanovic weg?

Auch die Phoenix Suns könnten Bogdanovic eine vielversprechende Situation bieten, nach dem Trade für Chris Paul sind die Playoffs das erklärte Ziel. Allerdings müsste Bogdanovic wohl die Rolle als sechster Mann hinter CP3 und Devin Booker akzeptieren und könnte in dieser Rolle zu teuer für die Suns sein. Vielleicht werfen auch die Pelicans ein Auge auf den Serben?

Eric Bledsoe und George Hill sind nach dem Holiday-Trade sicherlich nicht die langfristigen Lösungen im Pels-Backcourt. Gleichzeitig könnten sie als Gegenwert in einem potenziellen Sign-and-Trade mit den Kings fungieren. Dass Bogdanovic derweil in Sac-Town bleibt, erscheint in Anbetracht der Geschehnisse in den vergangenen Tagen unwahrscheinlich.

Auch wenn die Kings mit Buddy Hield einen angeblich unzufriedenen (und teuren) Shooting Guard in ihren Reihen haben, um den sich immer mal wieder Trade-Spekulationen ranken, planen sie offensichtlich mit ihm. Denn auch Bogdanovic, der vergangene Saison Hield in der Starting Five verdrängt hatte, ist angeblich frustriert in Sacramento. Da er Restricted Free Agent ist, werden die Kings ihn jedoch sicherlich nicht ohne einen Gegenwert ziehen lassen.

Die Statistiken von Bogdan Bogdanovic für die Kings in 2019/20

Spiele / Minuten Punkte Rebounds Assists Turnover FG% 3FG% 61 / 29,0 15,1 3,4 3,4 1,7 44,0 37,2

NBA Free Agency: Danilo Gallinari

Position: Power Forward / Small Forward

Power Forward / Small Forward Alter: 32 Jahre

32 Jahre Status: Unrestricted Free Agent

Unrestricted Free Agent Gehalt 2019/20: 22,6 Millionen Dollar

Schon zur Trade Deadline 2020 war das Interesse an Danilo Gallinari groß. Die Miami Heat sollen ihre Fühler ausgestreckt haben, ebenso die Dallas Mavericks. Angeblich wäre ein Deal sogar fast zustande gekommen, wenn sich Gallinari mit einer Partei auf eine Vertragsverlängerung hätte einigen können. Doch der Italiener wollte sich nicht die Chance nehmen lassen, sich in der Free Agency seinen kommenden Arbeitgeber komplett frei auszusuchen.

Dem 32-Jährigen geht es dabei zum jetzigen Punkt seiner Karriere nicht mehr ums große Geld, das hat er selbst im Sommer klargemacht. Beim "Festival dello Sport" in seiner italienischen Heimat betonte Gallinari, dass ihm die Chance auf eine Championship wichtiger sei als der Vertrag an sich. Musik in den Ohren aller Titelanwärter.

Mit seiner Größe (2,08 Meter), dem butterweichen Handgelenk (40,5 Prozent Dreierquote bei 7,1 Versuchen pro Partie in der vergangenen Saison) und der Fähigkeit, sich seinen eigenen Wurf zu kreieren, passt er als Vierer nahezu perfekt in eine moderne Offense. Gallinari ist kein klassischer Ring-Chaser, sondern würde wohl jedem Contender weiterhelfen.

NBA Free Agency: Großes Interesse an Gallinari

Entsprechend groß dürfte das Interesse sein - zuletzt wurden erneut die Mavs als potenzielle Destination genannt -, obwohl kaum ein Team an der Spitze die finanzielle Flexibilität hat, um einen Spieler eines Gallinari-Kalibers zu verpflichten. Doch reicht unter Umständen bereits die Midlevel-Exception (9,3 Mio. Dollar), die auch Teams über dem Salary Cap bieten können?

Trotz der Aussagen von Gallinari, der in seiner 12-jährigen NBA-Karriere noch nie über die erste Playoff-Runde hinausgekommen ist, ist dies eher unwahrscheinlich - schließlich würde er sich so deutlich unter Wert verkaufen. Um sich für mehr Geld einem Titelanwärter anzuschließen, müsste er womöglich die Teams davon überzeugen, einen Sign-and-Trade abzuschließen.

Entsprechende Gerüchte gab es zuletzt nicht nur um die Mavs, sondern auch - erneut - die Heat. Sollte Giannis Antetokounmpo seine Verlängerung in Milwaukee unterschreiben und somit 2021 definitiv nicht auf dem Markt sein, will Miami angeblich anderweitig ein Upgrade auf der Forward-Position anstreben. Auch Phoenix gilt als interessiert, gleiches gilt für die Atlanta Hawks.

Dort würde Gallinari ein junges, aufstrebendes Team vorfinden, dass mit Trae Young einen Angriff auf die Playoffs starten will. Und die Hawks haben eine Menge Platz unter dem Salary Cap. Vielleicht ist dies also die verlockendste Situation für den Italiener.

Die Statistiken von Danilo Gallinari für die Thunder in 2019/20

Spiele / Minuten Punkte Rebounds Assists Turnover FG% 3FG% 62 / 29,6 18,7 5,2 1,9 1,2 43,8 40,5

NBA Free Agency: Serge Ibaka

Position: Center / Power Forward

Center / Power Forward Alter: 31 Jahre

31 Jahre Status: Unrestricted Free Agent

Unrestricted Free Agent Gehalt 2019/20: 23,3 Millionen Dollar

Ganz ähnlich wie mit Gallinari verhält es sich auch mit Ibaka, der wohl so gut wie jedem Titelanwärter weiterhelfen könnte. Auch der Kongolese kann das Spielfeld breit machen (38,5 Prozent Dreierquote bei 3,3 Versuchen in 2019/20) und erzielte vergangene Saison sogar mit 15,4 Punkten einen Karrierebestwert. Dazu ist er ein guter Verteidiger, der auch den Ring beschützen kann, auch wenn die Athletik vergangener Tage natürlich nicht mehr da ist.

Im Rennen um Ibaka wurden zuletzt die Los Angeles Lakers und Houston Rockets genannt, auch Kevin Durant soll seine Fühler ausgestreckt haben, um seinen guten Kumpel aus gemeinsamen Thunder-Zeiten von einem Wechsel zu den Brooklyn Nets zu überzeugen. Gehaltstechnisch könnte Ibaka bei allen genannten Stationen nicht mehr als einen Teil der Midlevel- oder sogar nur der Taxpayer-Midlevel (5,7 Mio. Dollar) erwarten.

Sollte der Big tatsächlich bereit sein auf viel Geld zu verzichten, könnten auch die Warriors ins Spiel kommen, die Verstärkung im Frontcourt dringend gebrauchen könnten. Ibaka würde mit einem Wechsel an die Westküste insbesondere Warriors-Legende Rick Barry glücklich machen, der ihn liebend gerne in Golden State sehen würde. "Ich liebe Serge Ibaka", sagte Barry vor wenigen Wochen. Vielleicht hilft das ja bei der Überzeugungsarbeit.

© GEPA

Mitunter geht es bei Ibaka aber auch ganz schnell, ohne dass die bisher genannten Teams eine echte Chance bekommen. Raptors-Präsident Masai Ujiri hat bereits mehrfach betont, dass die Vertragsverlängerungen von VanVleet, Marc Gasol und eben auch Ibaka höchste Priorität hätten.

Und Ibaka selbst sagte im April in einem Interview mit Matt Rodrigo von Sportsnet : "Ich werde bleiben. Hier ist es wunderschön. Es ist eine tolle Stadt mit tollen Leuten und wir haben eins der besten Teams. Warum sollte ich Toronto verlassen?" Ibaka könnte sich womöglich nur dann anderweitig umschauen, wenn die Raptors nur einen Einjahresvertrag vorlegen, um sich zukünftige Flexibilität zu wahren, und andere Teams mehr Jahre und damit mehr Sicherheit bieten.

Die Statistiken von Serge Ibaka für die Toronto Raptors in 2019/20

Spiele / Minuten Punkte Rebounds Assists Turnover FG% 3FG% 55 / 27,0 15,4 8,2 1,4 2,0 51,2 38,5

NBA Free Agency: Davis Bertans

Position: Power Forward

Power Forward Alter: 28 Jahre

28 Jahre Status: Unrestricted Free Agent

Unrestricted Free Agent Gehalt 2019/20: 7 Millionen Dollar

Der Lette gehört ähnlich wie VanVleet zu jener Riege an Spielern, die sich in der Free Agency 2020 berechtigte Hoffnungen auf eine gewaltige Gehaltserhöhung machen. Der Scharfschütze versenkte in der abgelaufenen Spielzeit überragende 42,4 Prozent von Downtown - und das bei im Schnitt 8,7 Versuchen! Bertans steigerte seinen Wert so sehr, dass er lieber auf den Restart verzichtete, um keine schlecht getimte Verletzung zu riskieren.

Die Wizards hatten damit keinerlei Problem, im Gegenteil, sie brachten öffentlich ihre volle Unterstützung für diese Entscheidung zum Ausdruck. Schließlich ist Bertans ein integraler Bestandteil der Zukunftsplanungen von GM Tommy Sheppard, wie dieser nicht müde wird zu betonen. Bertans soll unbedingt gehalten werden, um früher oder später gemeinsam mit Bradley Beal und dem wiedergenesenen John Wall einen Angriff auf die Playoffs zu starten.

Aber: Die Wizards werden im Werben um Bertans' Unterschrift eine Menge Konkurrenz bekommen. Schließlich kann in der heutigen NBA jeder einen eiskalten Scharfschützen auf der Power-Forward-Position gebrauchen, auch wenn dessen Defense, nun ja, verbesserungswürdig ist.

Davis Bertans: Zahltag für den ehemaligen Zweitundenpick

Laut Chase Hughes von NBC Sports planen mehrere Teams ohne Cap Room, Sign-and-Trade-Angebote vorzulegen. Dazu werden auch die New York Knicks, Atlanta Hawks und Phoenix Suns als potenzielle Interessenten gehandelt, die Bertans ohne Hilfe unter Vertrag nehmen können. Die beiden letztgenannten Teams haben kommende Saison größere Ambitionen in Richtung Playoffs als die Wizards, mitunter werden sie dadurch spannender für den 2,08-Meter-Mann.

Egal, wo Bertans am Ende landet, er wird sein Gehalt im Vergleich zum Vorjahr wohl mindestens verdoppeln. Bereits im Februar kursierte ein Bericht von Bleacher Report , in dem mehrere Executives eine Spanne von 15 bis 17 Millionen Dollar Jahressalär für Bertans neuen Kontrakt vermuteten. Kein schlechter Deal für einen ehemaligen Zweitrundenpick.

Die Statistiken von Davis Bertans für die Wizards in 2019/20