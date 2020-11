Bayern-Pressekonferenz mit FCB-Trainer Hansi Flick: Bundestrainerfrage viel zu weit weg

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / GEPA pictures

Angesprochen auf die Gerüchte um einen Job als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw bei der deutschen Nationalmannschaft antwortet Flick ausweichend. "Solche Dinge sind viel zu weit weg, um mir darüber Gedanken zu machen", sagte der 55-Jährige.

Zudem gab er bekannt, dass der lange verletzte Tanguy Nianzou beim Heimspiel gegen Werder im Kader des Rekordmeisters stehen werde. Auch Marc Roca wird dabei sein und hat angesichts der Ausfälle von Joshua Kimmich und Corentin Tolisso gute Chancen, in der Startelf zu stehen.

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Hansi Flick im Liveticker zum Nachlesen

Flick über Tolissos Gesundheitszustand:

"Er hat muskuläre Probleme. Wir müssen schauen, ob es für Mittwoch reicht."

Flick über die Arbeit von Oliver Bierhoff beim DFB:

"Wir haben sehr loyal und voller Vertrauen zusammengearbeitet. Er versucht das Beste für seine Leute herauszuholen. Ich schätze ihn sehr, er war ein sehr wertvoller Partner."

Flick über ein mögliches DFB-Comeback von Boateng und Müller:

"Jedem ist die Situation klar. Löw hat eine Entscheidung getroffen, das muss man respektieren. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Ich bin froh, dass die beiden in meinem Kader sind."

© imago images / DeFodi

Flick über die in der Öffentlichkeit ausgetragenen Vertragsverhandlungen von Alaba und Boateng:

"Mir ist die Kommunikation mit den Spielern und dem Verein wichtig. Ich habe auf die Schlagzeilen in den Medien keinen Einfluss, aber auf die Gespräche mit meinen Spielern schon. Boateng hat herausragende Qualität gezeigt und zweimal das Triple gewonnen."

Flick über das Spiel gegen Bremen:

"Sie haben ihre Nationalspieler bis auf zwei nicht abgegeben. Sie konnten sich zwei Wochen auf uns vorbereiten. Die Mannschaft wird uns das Leben schwer machen. Sie waren im letzten Duell gegen uns sehr kompakt und haben schnell umgeschalten. So erwarten wir sie morgen auch."

Flick über Kimmichs Ausfall als Kommunikator:

"Wenn Thomas Müller in der Mannschaft ist, hat man Probleme die anderen zu hören. Aber wir sind da gut aufgestellt. Wir haben keine Probleme, das machen einige gut - ob Alaba, Neuer oder Müller. Nach Kimmichs Verletzung beim BVB haben wir es auch schon gut gemacht. Da hat die Mannschaft ihre Mentalität gezeigt."

Flick über das Personal im Mittelfeld:

"Joshua Kimmich und Coco Tolisso fallen aus. Ich habe schon ein Gedanken-Spiel, werde es aber nicht verraten." Flick bestätigte aber, dass Marc Roca im Kader stehen würde. Es hörte sich so an, als könne der Spanier in der Startelf stehe. "Ich bin sehr zufrieden, er hat gut trainiert. Warten wir es mal ab, was mit ihm morgen ist."

Flick über Tanguy Nianzou:

"Er wird morgen im Kader sein. Er macht seine Sache sehr gut. Er hat sehr an seiner Fitness gearbeitet, seine Defizite hat er aufgearbeitet. Er ist auf einem guten Weg."

Flick über ein mögliches Engagement als Bundestrainer:

"Sie wissen ja, dass ich im Hier und Heute lebe. Deshalb sind solche Dinge viel zu weit weg, um mir darüber Gedanken zu machen."

Flick über das Training nach der Länderspielpause:

Es geht los, der Bayern-Trainer hat auf dem Podium Platz genommen und äußert sich zum Training, nachdem gerade auch die deutschen Nationalspieler vom Spanien-Debakel zurückgekehrt sind: "Ich war schon enttäuscht, aber auf der anderen Seite sind diese Dinge im Fußball nötig. Man muss die richtigen Schlüsse ziehen. Ich war gespannt, was ich im Training sehe. Und ich muss sagen, ich war begeistert. Das war so nicht zu erwarten. Es war ein absolut gutes Training und wir sind gut vorbereitet auf Bremen."

FC Bayern - Werder Bremen: Voraussichtliche Aufstellung

Werder muss auf Top-Stürmer Niclas Füllkrug verzichten, beim FC Bayern fehlen mit Alphonso Davies und Joshua Kimmich ebenfalls Stammspieler. Niklas Süle musste beim DFB-Debakel in Spanien angeschlagen ausgewechselt werden, kann aber spielen.

Bayern : Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Tolisso, Goretzka, Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Tolisso, Goretzka, Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski Bremen : Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Moisander, Friedl, Augustinsson - Eggestein, Groß - Sargent, Rashica, Bittencourt

FC Bayern gegen Werder Bremen im SPOX-Liveticker verfolgen

SPOX begleitet Euch in Form eines Livetickers durch die Spiele der Bundesliga. Hier geht's zum Liveticker Bayern vs. Werder.

FC Bayern München: Spielplan nach der Länderspielpause