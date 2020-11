Bundesliga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 8. Spieltag im Überblick

Nach der Länderspielpause empfängt Tabellenführer Bayern München am 8. Spieltag der Bundesliga Werder Bremen in der Allianz Arena. Verfolger RB Leipzig bekommt es am Samstagabend mit Eintracht Frankfurt zu tun. Um 20.30 Uhr könnte BVB-Juwel Youssoufa Moukoko, der am Freitag 16 Jahre alt wird, sein Bundesligadebüt gegen Hertha BSC feiern.