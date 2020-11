NBA Draft 2020 im Live-Ticker zum Nachlesen - Rund um die NBA: Timberwoles wählen Edwards an Nr.1 - Mavs traden für Josh Richardson

Facebook

© imago images / Icon SMI

In den Tagen und Wochen vor dem NBA Draft brodelte es gewaltig in der Gerüchteküche, sowohl die Wolves als auch die Warriors waren angeblich bereit, die beiden ersten Picks in ein Trade-Paket zu involvieren. Selbst Minuten vor dem Start des Drafts war Minnesota angeblich noch in Trade-Gespräche verwickelt, doch letztlich behielt Teampräsident Gersson Rosas den Pick - und entschied sich für Anthony Edwards.

Gut fünf Monate nach dem eigentlichen Draft-Termin stand damit der Guard von der Georgia University als neuer Nr.1-Pick fest. "Das ist ein unbeschreibliches Gefühl", freute sich der 19-Jährige. "Meine Familie ist sehr emotional. Ich glaube, wenn wir [mit dem Interview] fertig sind, werde ich auch sehr emotional. Ich bin einfach gesegnet, in dieser Situation zu sein."

Edwards tritt damit in die Fußstapfen von Zion Williamson, der vergangenes Jahr von den New Orleans Pelicans als erstes ausgewählt wurde. In Minnesota will der geborene Scorer, der allerdings Fragezeichen bei der Einstellung mitbringt, gemeinsam mit Karl-Anthony Towns und D'Angelo Russell einen Angriff auf die Playoffs starten.

Auch die Golden State Warriors werden nach dem letzten Platz in der Western Conference vergangene Saison in 2020/21 sicherlich wieder ein Wörtchen im Titelrennen mitspielen wollen. Allerdings erlebten die Dubs-Fans einen Draft-Tag mit Licht und Schatten. Kurz vor dem Start der Talentziehung wurde bekannt, dass sich Klay Thompson womöglich erneut schwerer verletzt hat .

Wenig später sicherte sich Golden State mit dem zweiten Pick im Draft aber den Center der Zukunft. Die Warriors entschieden sich für James Wiseman, der die dringend benötigte Verstärkung im Frontcourt Golden States liefern soll.

Hier gibt es alle Picks aus der Lottery im Überblick

Pick Team Pick 1 Minnesota Timberwolves Anthony Edwards 2 Golden State Warriors James Wiseman 3 Charlotte Hornets LaMelo Ball 4 Chicago Bulls Patrick Williams 5 Cleveland Cavaliers Isaac Okoro 6 Atlanta Hawks Onyeka Okongwu 7 Detroit Pistons Killian Hayes 8 New York Knicks Obi Toppin 9 Washington Wizards Deni Avdija 10 Phoenix Suns Jalen Smith 11 San Antonio Spurs Devin Vassell 12 Sacramento Kings Tyrese Haliburton 13 New Orleans Pelicans Kira Lewis Jr. 14 Boston Celtics (von Memphis) Aaron Nesmith

NBA Draft 2020: LaMelo Ball landet bei den Hornets

Auch den Charlotte Hornets wurde im Vorfeld großes Interesse an Wiseman nachgesagt, es gab Spekulationen, dass die Franchise von Eigentümer Michael Jordan hochtraden könnte, um sich den Big Man aus Memphis zu schnappen. Doch dazu kam es nicht, stattdessen holten sich die Hornets mit dem dritten Pick LaMelo Ball ins Team.

Dem Point Guard, der als bester Passer des Jahrgangs gilt, wurde auch Chancen als Top-Pick ausgerechnet. Entsprechend schien Vater LaVar Ball im ersten Moment nicht übermäßig begeistert, dass sein Sprössling nur an Position drei gewählt wurde.

Auch im weiteren Verlauf der Lottery blieben Trades zunächst aus. Die Bulls (Patrick Williams), Cavs (Isaac Okoro) und Hawks (Onyeka Okongwu) schnappten sich die in ihren Augen besten verfügbaren Talente, bevor Killian Hayes als Nr.7-Pick vom Board ging. Der Franzose, der sich vergangene Saison in Ulm in den Draft Boards der NBA-Teams nach oben gespielt hatte, landete bei den Detroit Pistons.

Anschließend bekamen die Knicks ihren Wunschspieler in Obi Toppin. Etwas überraschend fiel Deni Avdija bis auf Position 9, bevor die Wizards den Israeli auswählten. Auch Tyrese Haliburton musste relativ lange warten, bis sein Name von Commissioner Adam Silver genannt wurde, den Kings gelang mit dem Guard an Position zwölf einer der Steals des Drafts.

NBA Trades: Mavs holen Sixers-Star - Rubio kehrt zurück

Nach dem Ende der Lottery nahm schließlich auch das Trade-Karussell an Fahrt auf. Die Timberwolves fädelten einen Deal um ihren Nr.17-Pick ein, um Ricky Rubio (plus Nr. 25 und Nr.28) in den hohen Norden der USA zurückzuholen . Die Thunder wählten an 17. Stelle im Anschluss Aleksej Pokusevski, der ein interessantes Projekt sein wird.

Zu Beginn der zweiten Runde sorgten dann auch die Dallas Mavericks für einiges an Aufsehen auf dem Trade-Markt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sicherten sich die Mavs die Dienste von Josh Richardson und den Nr.36-Pick (Tyler Bey) im Tausch für Seth Curry . Philly sicherte sich so einen weiteren Shooter, auch mit den eigenen Picks wie Tyrese Maxey an Position 21 oder auch Isaiah Joe (Nr.49) wurde diese Maxime verfolgt.

Auch die Detroit Pistons waren auf dem Trade-Markt sehr aktiv, nach einem Deal mit den Rockets (Trevor Ariza und Nr.16 für einen zukünftigen Erstrundenpick) und den Clippers (Nr.19 von den Nets und Rodney McGruder für Luke Kennard) gehen die Pistons mit drei Erstrundenpicks aus dem Draft. Neben Hayes werden kommende Saison auch Big Man Isaiah Stewart und Forward Saddiq Bey in der Motor City auflaufen.

An dem Deal mit den Clippers waren auch die Brooklyn Nets beteiligt, die sich für ihren Nr.19-Pick Landry Shamet von den Clippers sicherten. L.A. erhielt dafür Luke Kennard von den Pistons.

6.25 Uhr: Und das war's! Damit ist der NBA Draft 2020 Geschichte. Die Trade-Flut an der Spitze blieb aus und doch war wieder einmal einiges los! Ich sammle mich kurz, in wenigen Minuten findet Ihr hier eine Zusammenfassung der Ereignisse.

6.20 Uhr: 60. Pick, NEW ORLEANS PELICANS: SAM MERRILL: Als letzter Pick geht der Guard von Utah State über die Ladentheke, bei ESPN fällt folgender Vergleich: "Der Luka Doncic aus Mountain West" ... vielleicht sollten wir alle so langsam ins Bett gehen.

6.18 Uhr: Weiter geht's:

55. Pick, BROOKLYN NETS: JAY SCRUBB (Guard, John A. Logan College)

56. Pick, CHARLOTTE HORNETS: GRANT RILLER (Guard, Charleston)

57. Pick, L.A. CLIPPERS: REGGIE PERRY (Power Forward, Mississippi State)

58. Pick, PHILADELPHIA 76ers: PAUL REED (Power Forward, DePaul)

59. Pick, TORONTO RAPTORS: JALEN HARRIS (Guard, Nevada)

6.15 Uhr: Während wir noch auf die letzten Zweitrundenpicks warten, haben wir für Euch eine kleine Übersicht mit allen Picks aus der ersten Runde zusammengestellt. Hier geht es lang!

6.08 Uhr: In der Gerüchteküche ist mittlerweile nicht mehr allzu viel los, war es das also in Sachen Trades? Gut, irgendwann reicht es dann ja auch mal ...

5.58 Uhr: Nächstes Update aus der zweiten Runde:

50. Pick, ATLANTA HAWKS: SKYLAR MAYS (Guard, LSU)

51. Pick, GOLDEN STATE WARRIORS: JUSTINIAN JESSUP (Guard, Boise State)

52. Pick, HOUSTON ROCKETS: KENYON MARTIN JR. (Power Forward, IMG Academy)

53. Pick, WASHINGTON WIZARDS (via OKC): CASSIUS WINSTON (Guard, Michigan State)

54. Pick, INDIANA PACERS: CASSIUS STANLEY (Guard, Duke)

5.47 Uhr: 49. Pick, PHILADELPHIA 76ERS: ISAIAH JOE: Die Sixers wollen Shooting? Die Sixers holen sich Shooting. Dieses Mantra zieht sich bereits durch den kompletten Abend. Auch Joe strahlt von Downtown Gefahr aus, insgesamt aber noch recht roh.

5.46 Uhr: 48. Pick, GOLDEN STATE WARRIORS: NICO MANNION: Backup-Guard für die Dubs, der in Arizona mit seinem Passing zu überzeugen wusste. Nur die fehlende Athletik könnte zum Problem werden.

5.44 Uhr: 47. Pick, BOSTON CELTICS: YAM MADAR: Der Point Guard wird wohl erstmal noch in Europa bleiben. Bei Hapoel Tel Aviv zeigte er vergangene Saison aber starke Auftritte, auf lange Sicht könnte er sich zu einem soliden Rollenspieler in der NBA entwickeln.

5.40 Uhr: Der Pick der Pelicans wird laut Shams aber direkt weitergetradet zu den Hornets. Richards landet also in Charlotte.

5.35 Uhr: Und weiter geht es mit den nächsten Picks:

41. Pick: SAN ANTONIO SPURS: TRE JONES (Point Guard, Duke)

42. Pick: NEW ORLEANS PELICANS: NICK RICHARDS (Center, Kentucky)

43. Pick: SACRAMENTO KINGS: JAHMI'US RAMSEY (Shooting Guard, Texas Tech)

44. Pick: CHICAGO BULLS: MARKO SIMONOVIC (Small Forward, Slowenien)

45. Pick: MILWAUKEE BUCKS: JORDAN NWORA (Small Forward, Louisville)

46. Pick: PORTLAND TRAIL BLAZERS: C.J. ELLEBY (Shooting Guard, Washington State)

5.25 Uhr: Wir müssen erneut ein paar Picks aufholen:

37. Pick, WASHINGTON WIZARDS: VIT KREICI (Point Guard, Spanien)

38. Pick, DETROIT PISTONS (via Utah): SABEN LEE (Point Guard, Vanderbilt)

39. Pick, UTAH JAZZ (via New Orleans): ELIJAH HUGHES (Small Forward, Syracuse)

40. Pick, MEMPHIS GRIZZLIES: ROBERT WOODARD (Shooting Guard, Mississippi State)

5.23 Uhr, 36. Pick, PHILADELPHIA 76ERS: TYLER BEY: Dieser Pick geht im Rahmen des Richardson-Deals ebenfalls nach Dallas. Damit bekommen die Texaner einen vielseitigen Verteidiger auf dem Flügel, der in der Offense allerdings noch sehr roh ist.

5.20 Uhr: So, wir haben einiges aufzuholen. Hier die letzten Zweitrundenpicks im Schnelldurchlauf:

33. Pick, NEW YORK KNICKS (via Minnesota): DANIEL OTURU (Center, Minnesota)

34. Pick, PHILADELPHIA 76ERS: THEO MALEDON (Point Guard, Frankreich)

35. Pick, MEMPHIS GRIZZLIES (via Sacramento): XAVIER TILLMAN (Power Forward, Michigan State)

5.14 Uhr: Sicherlich kein schlechter Tag für die Mavs. Via Draft kommen Josh Green und Tyrell Terry, getoppt wird das mit dem Deal für Richardson. Dallas verstärkt sich auf dem Flügel mit Athletik und Defense - und die Sixers bekommen mit Seth Curry einen weiteren guten Shooter. Als Schwiegersohn von Doc Rivers wird das sicherlich interessant für ihn.

5.10 Uhr: Der Deal wird mittlerweile von allen Seiten bestätigt, auch Marc Stein ( New York Times ) und Zach Lowe ( ESPN ) berichten von dem Mavs-Trade.

5.09 Uhr: Als Gegenwert geht Seth Curry in die Stadt der brüderlichen Liebe. Woj nennt zusätzlich noch den 36. Pick als Teil des Trades, der wohl nach Dallas geht.

5.06 Uhr: Denn wir haben eine Shams-Bomb! Die Dallas Mavericks haben offenbar einen Trade eingefädelt, der Josh Richardson von den Philadelphia 76ers nach Dallas verfrachtet.

5.05 Uhr, 32. Pick, CHARLOTTE HORNETS: VERNON CAREY Jr.: Bei allem Respekt für den Big Man mit softem Touch, wir müssen schnell weitermachen ...

5.03 Uhr, 31. Pick, DALLAS MAVERICKS: TYRELL TERRY: Der Point Guard wurde in vielen Mock Drafts eigentlich deutlich höher gerankt. Ein guter Passer und hervorragender Shooter. Kevin O'Connor von The Ringer nennt den Pick schon jetzt den Steal des Drafts. Sorry, Kings.

4.59 Uhr: Nach knapp drei Stunden ist damit die erste Runde des NBA Draft 2020 beendet. In wenigen Minuten geht es weiter mit der zweiten Runde. Commissioner Silver hat jetzt Feierabend, nun übernimmt Deputy Commissioner Mark Tatum.

4.56 Uhr, 30. Pick, MEMPHIS GRIZZLIES: DESMOND BANE: Mit dem letzten Pick der ersten Runde holen sich die Grizzlies einen Guard mit hohem Basketball-IQ und sicherem Wurf - drückt auch gerne mal von weit draußen ab.

4.55 Uhr: Die Celtics fädeln doch noch einen Trade mit einem ihrer Picks ein. Shams und Woj berichten übereinstimmend, dass die Memphis Grizzlies den Pick bekommen.

4.52 Uhr, 29. Pick, TORONTO RAPTORS: MALACHI FLYNN: Von San Diego State geht es für den Guard nach Kanada (oder wo auch immer die Raptors kommende Saison spielen werden). Er verfügt schon jetzt über ein gutes Waffenarsenal in der Offense, zudem ein guter Playmaker im Pick'n'Roll.

4.44 Uhr, 28. Pick, LOS ANGELES LAKERS: JADEN MCDANIELS: Via OKC geht dieser Pick zu den Timberwolves ( wir erinnern an den Rubio-Trade von 3.33 Uhr ). Die ESPN -Experten wagen einen Vergleich mit Jonathan Isaac, im Washington-Wing steckt eine Menge Potenzial, vor allem als vielseitiger Verteidiger und Spot-Up-Shooter.

4.41 Uhr Die Pistons haben heute richtig Bock, so viel steht einmal fest. Detroit tradet laut Woj für Tony Bradley und den 38. Pick von den Utah Jazz für Cash Considerations.

4.39 Uhr, 27. Pick, UTAH JAZZ: UDOKA AZUBUIKE: Der Big stellte vergangene Saison einen NCAA-Rekord für Field Goal Percentage auf - 74,8 Prozent seiner Versuche gingen durch die Reuse! Quasi alle davon kamen in direkter Ringnähe, könnte einen guten Backup-Big abgeben ...

4.35 Uhr, 26. Pick, BOSTON CELTICS: PAYTON PRITCHARD: Shooting kann man nie genug haben, denkt sich wohl auch Danny Ainge. Nach Nesmith (Nr.14-Pick) holen sich die Kelten einen weiteren guten Perimeter-Scorer, der auch als Playmaker fungieren kann.

4.30 Uhr, 25. Pick, OKLAHOMA CITY THUNDER: IMMANUEL QUICKLEY: Dieser Pick geht weiter an die Knicks (via Minnesota), die sich einen hervorragenden Schützen von Kentucky sichern.

NBA Draft: R.J. Hampton landet bei den Nuggets

4.28 Uhr: Hampton, der vergangene Saison genau wie LaMelo in der australischen NBL spielte, ist enorm explosiv, was ihn bei Drives gefährlich macht. Dank der Athletik auch defensiv mit Potenzial und ein guter Off-Ball-Spieler. Allerdings noch roh als Playmaker und auf seinen Jumper ist kein Verlass.

4.25 Uhr, 24. Pick, MILWAUKEE BUCKS: R.J. HAMPTON: Im Wohnzimmer der Hamptons, wo man Begeisterung mit der Lupe suchen muss, wird fleißig nach der richtigen Cap gesucht. Das ist nicht ganz so einfach. Die Bucks traden den Pick im Zuge des Holiday-Deals zu den Pelicans und die schicken ihn angeblich direkt weiter zu den Denver Nuggets.

4.23 Uhr: Wir müssen kurz den Draft verlassen und das leider nicht aus positiven Gründen. Laut Chris Haynes von Yahoo! Sports befürchten die Warriors, dass sich Klay Thompson eine "signifikante" Verletzung an der Achillessehne zugezogen haben könnte. Das klingt gar nicht gut. Morgen soll es ein MRT geben.

4.19 Uhr, 23. Pick, NEW YORK KNICKS: LEANDRO BOLMARO: Der Argentinier wird es sich nicht im Big Apple gemütlich machen dürfen. Laut Shams traden die Knicks den Playmaker mit starkem Passing, guten Instinkten und viel Leidenschaft für Nr. 25 und Nr. 33 nach Minnesota.

4.14 Uhr, 22. Pick, DENVER NUGGETS: ZEKE NNAJI: Der Big ist ein harter Arbeiter, der bei Arizona die Drecksarbeit erledigte. Nnaji ist eine kleine Wundertüte, da er zweifelsfrei enormes Potenzial besitzt, es aber zu selten zeigte.

4.07 Uhr, 21. Pick, PHILADELPHIA 76ERS: TYRESE MAXEY: Die Sixers haben sich im Laufe des Tages bereits Danny Green im Al-Horford-Trade gesichert ( hier gibt es alle Infos dazu ), jetzt kommt ein weiterer Shot-Maker und guter Verteidiger von Kentucky.

4.02 Uhr, 20. Pick, MIAMI HEAT: PRECIOUS ACHIUWA: Die Heat holen sich einen guten Verteidiger, der am College in Memphis als Wiseman-Ersatz zur Double-Double-Maschine mutierte. Als Stretch-Five muss er aber noch seinen Wurf verbessern.

3.57 Uhr: Noch ein Nachtrag zum Shamet-Trade von Woj. Die Clippers geben zusätzlich noch Rodney McGruder Richtung Detroit ab. Hier der Trade im Überblick:

Nets bekommen Clippers bekommen Pistons bekommen Landry Shamet Luke Kennard Nr.19-Pick (Saddiq Bey) Rodney McGruder

3.55 Uhr, 19. Pick, BROOKLYN NETS: SADDIQ BEY: Wie gesagt, dieser Pick geht nach Detroit, die damit den dritten Erstrundenpick 2020 ins Team holen! Das schreit ziemlich deutlich nach Rebuild. Bey kann so gut wie jeden verteidigen, trifft seine Dreier und hat einen hervorragenden Charakter.

3.50 Uhr: Kleiner Nachtrag zum Shamet-Trade, es handelt sich dabei nämlich offenbar um einen Drei-Team-Trade, in den auch die Pistons involviert sind. Die Nets bekommen Shamet, der Nr.19-Pick von Brooklyn geht dabei nach Detroit und LAC bekommt Luke Kennard.

3.48 Uhr, 18. Pick, DALLAS MAVERICKS: JOSH GREEN: Guter Flügelspieler mit dem Potenzial als 3-and-D-Spezialist. Eine Mavs-Quelle beschrieb den Pick gegenüber Tim MacMahon ( ESPN ) so: "Verteiger und Shooter. Er mag es zu verteidigen." Das könnte gut neben Luka Doncic passen, oder?

3.46 Uhr, 17. Pick, MINNESOTA TIMBERWOLVES: ALEKSEJ POKUSEVSKI: Wir erinnern uns, dieser Pick geht nach OKC. Die Thunder hatten schon länger ein Auge auf den Serben. Der wird von den ESPN -Experten als Unicorn beschrieben. Allerdings muss er noch gewaltig an seinem Körper arbeiten.

3.45 Uhr: Und der nächste Trade! Laut Woj schicken die Clippers Landry Shamet zu den Brooklyn Nets und erhalten dafür den Nr.19-Pick. Hui ...

3.42 Uhr, 16. Pick, PORTLAND TRAIL BLAZERS: ISAIAH STEWART: Der Big aus Washington zieht sich erstmal die Blazers-Cap auf, doch die wird er nicht lange tragen. Der 16. Pick ging zunächst im Covington-Trade nach Houston und die Rockets verschifften den Pick weiter nach Detroit. Die Pistons bekommen einen Big mit einem guten Motor, der sich durch die Zone kämpft und auch im Post scoren kann.

Minnesota Timberwolves holen Ricky Rubio zurück

3.40 Uhr: In Tränen aufgelöst spricht Anthony vom schwierigsten Jahr seines Lebens. Als ehemaliger Top-Rekrut als einer der besten High-School-Spieler des Landes fiel er auch aufgrund einer Verletzung in seiner Freshman-Saison in den Draft Boards relativ weit nach unten.

3.38 Uhr, 15. Pick, ORLANDO MAGIC: COLE ANTHONY: Das hat Stil, der Guard von North Carolina feiert mit Spike Lee in seinem Wohnzimmer. Anthony ist ein scorender Point Guard, der womöglich als Mikrowelle von der Bank eine NBA-Karriere starten könnte.

3.36 Uhr: Neben Rubio, der bereits die ersten sechs Jahre seiner NBA-Karriere im hohen Norden der USA verbracht hat, bekommt Minnesota wohl auch Nr.25 und Nr.28 von den Thunder.

3.33 Uhr: Und wir haben einen Trade! Woj berichtet, dass die Timberwolves Ricky Rubio von den Oklahoma City für ein Paket um den Nr.17-Pick holen. Das ist mal eine Rückholaktion, mit der ich nicht gerechnet hätte.

3.30 Uhr, 14. Pick, BOSTON CELTICS: AARON NESMITH: Kollege Arndt verglich Nesmith zuletzt mit J.J. Redick , nur in größer. Der Small Forward traf vergangene Saison besser aus der Distanz als aus dem Feld (!), kann sich aber eher keinen Wurf selbst kreieren. Das muss er ja in Boston auch nicht unbedingt.

3.22 Uhr, 13. Pick, NEW ORLEANS PELICANS: KIRA LEWIS JR.: Doch kein Trade, stattdessen bekommen die Pels einen irre schnellen Guard. Lonzo, Zion und Kira Lewis Jr. im Fastbreak? Das verspricht eine Menge Spektakel. Hat zudem seine Stärken im Pick'n'Roll und gilt als hervorragender Arbeiter.

3.17 Uhr: 12. Pick, SACRAMENTO KINGS: TYRESE HALIBURTON: Es ist soweit, laut ESPN schon jetzt einer der größten Steals des Drafts. Haliburton ist ein starker Playmaker, trifft als Spot-Up-Schütze, wird in der NBA sofort weiterhelfen können und hat einen ausgezeichneten Mode-Geschmack .

NBA: Detroit Pistons schnappen sich Killian Hayes

3.16 Uhr: Haliburton ist damit immer noch auf dem Board - vielleicht aber nicht mehr lange. Derweil führen die Pelicans laut Woj Trade-Gespräche um den Nr.13-Pick.

3.12 Uhr: 11. Pick, SAN ANTONIO SPURS: DEVIN VASSELL: Das zweite Talent von Florida State (nach Patrick Williams) geht über die Ladentheke. Die Spurs schnappen sich einen elitären Verteidiger, der das Potenzial als 3-and-D-Spezialist mitbringt.

3.04 Uhr, 10. Pick, PHOENIX SUNS: JALEN SMITH: Die erste richtige Überraschung des Abends. Der Big wurde in vielen Mock Drafts deutlich weiter unten gehandelt. Smith ist ein guter Shooter mit einem guten Motor und hohem Basketball-IQ

3.02 Uhr: Wo bleiben eigentlich die vielen Trades, über die im Vorfeld spekuliert wurde? Bisher ist es in dieser Hinsicht noch relativ ruhig. Adam Himmelsbach vom Boston Globe vermeldet, dass auch die Celtics, die in vielen Gerüchten involviert waren, ihren 14. Pick Stand jetzt wohl behalten werden.

2.59 Uhr, 9. Pick, WASHINGTON WIZARDS: DENI AVDIJA: Und die Wizards schlagen tatsächlich beim Israeli zu. Sicherlich eine gute Verstärkung für den Flügel , der sowohl Playmaking-Aufgaben von Bradley Beal und John Wall übernehmen als auch abseits des Balls zum Beispiel als Cutter Gefahr ausstrahlen kann. Und ein guter Verteidiger ist er auch, das ist für die Wizards nicht ganz unwichtig ...

2.56 Uhr: Die Wizards sind dran und haben eine nette Auswahl. Etwas überraschend stehen Tyrese Haliburton und Deni Avdija immer noch zur Verfügung. Laut Marc Stein ( New York Times ) tendieren die Knicks zu Avdija.

2.54 Uhr, 8. Pick, NEW YORK KNICKS: OBI TOPPIN: Das hat sich angedeutet, die Knicks hatten wohl schon länger ein Auge auf den 22 Jahre alten Dayton-Star geworfen, der im Interview vor lauter Freudentränen kaum ein Wort herausbekommt. Eine scorende Dunk-Maschine, die den Knicks-Fans - zumindest offensiv - eine Menge Freude bereiten wird.

2.50 Uhr: Die ESPN -Experten sehen Hayes als Point Guard der Zukunft für die Pistons. Sein Playmaking ist auch dank seiner Größe (1,96 Meter) bereits jetzt ganz stark, er bringt defensiv alles mit und hat eine solide Wurfmechanik. Ulm-Sportdirektor Thorsten Leibenath erklärte gegenüber SPOX : "Er ist spielerisch bereit für den Schritt in die NBA."

2.48 Uhr, 7. Pick, DETROIT PISTONS: KILLIAN HAYES: Jetzt ist es offiziell. Der ehemaliger Ulmer geht an Nr.7 nach Mo-Town!

2.46 Uhr: Übrigens, Shams und Woj liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer hat am Ende des Abends wohl die Nase vorn?

2.44 Uhr, 6. Pick, ATLANTA HAWKS: ONYEKA OKONGWU: Die Insider haben Recht. An der High School spielte er mit den Ball-Brüdern zusammen, später machte er sich bei USC selbst einen Namen - und zwar als einer der besten Big-Verteidiger des Jahrgangs . Mit Trae Young könnte das eine ganz nette Pick'n'Roll-Combo geben.

2.42 Uhr: Glaubt man den Insidern Shams und Woj, dann stehen die nächsten Picks auch schon fest. Die Hawks sollen sich wohl Onyeka Okongwu schnappen, die Pistons anschließend Killian Hayes von ratiopharm Ulm!

2.39 Uhr: Auch Okoros College-Coach Bruce Pearl lobt den Nr.5-Pick als besten Verteidiger des Drafts, der auf Position 1 bis 5 seinen Mann stehen kann! Was seinen wechselhaften Jumper angeht: "Er ist ein unglaublich harter Arbeiter. Wenn er sich einen Jump-Shot aneignet, dann wird er ein NBA All-Star." Na dann lassen wir uns mal überraschen.

2.36 Uhr, 5. Pick, CLEVELAND CAVALIERS: ISAAC OKORO: Doch kein Trade? Die Cavs schnapen sich den wohl besten Flügelverteidiger im Draft. Passt, dort haben die Cavs aktuell im Kader die größte Lücke.

2.33 Uhr: Laut Woj sind die Cavs, die nun an Nr.5 an der Reihe sind, weiterhin dabei, Trade-Gespräche zu führen.

2.32 Uhr: Was zeichnet Williams, der am College in Florida State von der Bank kam, aus? In erster Linie Defense , er kann mehrere Positionen verteidigen, in der Offense ist er ein guter Finisher am Ring. Am Wurf muss er aber noch etwas feilen.

2.30 Uhr: 4. Pick, CHICAGO BULLS: PATRICK WILLIAMS: Die erste kleinere Überraschung des Drafts? Der Forward bringt eine Menge Upside mit und hat sich in den vergangenen Wochen in den Mock Drafts nach oben katapultiert.

2.28 Uhr: Der beste Passer im Jahrgang geht nach Charlotte. LaVar sah im ersten Moment nicht unbedingt begeistert aus, die Hornets dürfen sich aber über besondere Playmaking-Qualitäten freuen.

2.25 Uhr - 3. Pick, CHARLOTTE HORNETS: LAMELO BALL: Das Warten für den jüngsten Ball-Sprössling ist vorbei. Die Hornets schlagen beim Guard zu.

2.23 Uhr: Der Center konnte am College nicht viel von seinem Talent zeigen, da er nur drei Spiele absolvierte und dann suspendiert wurde. Er bringt den Dubs dringend benötigte Länge im Frontcourt und kann gut verteidigen - hat allerdings auch einige Fragezeichen!

2.20 Uhr - 2. Pick, GOLDEN STATE WARRIORS: JAMES WISEMAN: Und damit ist es offiziell: Center James Wiseman geht zu den Golden State Warriors!

2.18 Uhr: Mehr Infos zum Nr.1-Pick findet Ihr hier. Wir konzentrieren uns nun aber darauf, wie es weitergeht. Laut Shams und Woj spricht wohl eine Menge für James Wiseman an Nr.2 zu den Warriors und LaMelo an Nr.3 zu den Hornets.

2.15 Uhr: "Unbeschreiblich", nennt Edwards das Gefühl, als erstes über die Ladentheke zu gehen. Der 19-Jährige passt von seinem Skill-Set als athletischer Scorer wohl am besten zum Wolves-Kader um Karl-Anthony Towns und D'Angelo Russell.

2.11 Uhr - 1. Pick, MINNESOTA TIMBERWOLVES: ANTHONY EDWARDS: With the first Pick in the 2020 NBA Draft, the Minnesota Timberwolves select ... Anthony Edwards!

2.05 Uhr: Die Minnesota Timberwolves sind nun offiziell on the clock! Laut Jon Krawczynski von The Athletic sieht es ganz nach Anthony Edwards aus. Wir bleiben gespannt ...

2.03: Commissioner Silver betritt die Bühne, los geht's!

1.57 Uhr: Woj berichtet soeben live im TV, dass die Wolves weiterhin Trade-Gespräche führen . Übrigens, so langsam wird es höchste Zeit, DAZN einzuschalten. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat!

1.53 Uhr: Derzeit ist immer noch komplett offen , wer an erster Stelle über die Ladentheke gehen wird. Vielleicht LaMelo Ball? Oder doch Anthony Edwards? Oder traden die Timberwolves vielleicht doch noch ihren Pick? Bald werden wir es erfahren.

1.45 Uhr: Eine Viertelstunde noch, dann betritt Commissioner Adam Silver die Bühne. Ihr braucht noch eine letzte Draft-Vorbereitung? Hier haben wir eine Übersicht mit all unseren Porträts und Einschätzungen zu den Prospects zusammengestellt. Und hier geht es zu unserem Mock Draft .

1.39 Uhr: Hui, einiges los mal wieder. Da könnte man glatt vergessen, dass in gut 20 Minuten der NBA Draft 2020 ansteht! Falls Ihr Euch gefragt habt, wie das dieses Jahr bei der virtuellen Variante mit den Team-Cappies abläuft: Jeder Spieler hat eine Cappie von jedem Team bekommen. So sieht das dann zum Beispiel bei Paul Reed aus .

Bucks: Bogdanovic-Deal offenbar geplatzt

1.30 Uhr: Damit ist der Bucks-Deal offenbar vom Tisch. Laut Woj hatten die Bucks und Kings eigentlich geplant, den Sign-and-Trade-Deal am Freitag Bogdanovic vorzulegen. Der will sich aber angeblich selbst nach einem Offer Sheet oder anderen Sign-and-Trade-Szenarien umschauen. Wow!

1.27 Uhr: Jetzt wissen wir, mit wem Woj gerade eben vielleicht telefoniert hat. Laut dem ESPN -Insider plant Bogdan Bogdanovic, am kommenden Freitag in die Restricted Free Agency zu gehen!

1.26 Uhr: In den vergangenen Tagen drehten sich einige Spekulationen um einen möglichen Gordon-Hayward-Trade , angeblich sind die Atlanta Hawks am Forward dran. Laut Mark Murphy vom Boston Herald sieht es derzeit aber eher so aus, als ob es heute keinen Deal mehr geben würde.

1.22 Uhr: Und nochmal zurück zu Klay Thompson. Marc J. Spears ( The Undefeated ) wollte sich bei einer Quelle nach der Verletzung des Warriors-Guards erkundigen. Die Antwort: "Nicht gut."

1.16 Uhr: Laut Jeremy Woo von Sports Illustrated führen die Thunder übrigens Gespräche mit den Timberwolves um deren Nr.17-Pick . Ein weiterer First Rounder für Sam Presti? Klar, warum nicht.

1.11 Uhr: Übrigens, so sieht der heutige Tag für Adrian Wojnarowski aus . Kaum ein Auftritt bei SportsCenter hinter sich gebracht, schon geht es wieder ans Telefon, um mit den berühmt-berüchtigten sources zu sprechen. Einiges zu tun ...

Warriors-Star Klay Thompson erneut verletzt?

1.07 Uhr: Nochmal kurz zum Rockets-Pistons-Trade zurück. Der zukünftige Pistons-Erstrundenpick, der nach Houston geht, soll wohl extrem gut gesichert sein. Laut James Edwards III ( The Athletic ) ist er für vier Jahre Top-16-protected . Für Houston gibt es derweil eine Trade-Exception in Höhe von 12,8 Million Dollar.

1.02 Uhr: Wie Ian Begley von SNY.tv berichtet, sind die Knicks und Cavaliers weiter in Verhandlungen um den Nr.5-Pick der Cavs . Sollte ein Deal zustande kommen und New York hochtraden, würden sie dem Bericht zufolge Obi Toppin ins Visier nehmen. Letzteres ist keine Überraschung.

0.55 Uhr: Und die Pistons? Die haben jetzt sowohl Nr.7 als auch Nr.16 im diesjährigen Draft in der Hinterhand. Womöglich eine gute Ausgangssituation, um noch weiter nach oben zu traden. Oder was meint Ihr?

0.51 Uhr: Nächster Trade! Woj vermeldet, dass die Houston Rockets Trevor Ariza und den Nr.16-Pick zu den Pistons verschiffen und dafür einen zukünftigen Erstrundenpick bekommen. Dadurch haben die Texaner, die unter einem Hard Cap arbeiten müssen, die Möglichkeit, die Midlevel-Exception in der Free Agency zu benutzen.

0.42 Uhr: Und da kommen sie doch, die Zusatzinfos: Wojnarowskis Quellen zufolge soll sich der Warriors-Guard am rechten Bein verletzt haben . Den Kreuzbandriss hatte er sich im linken Knie zugezogen. Und nochmal Shams: Thompson sei nicht in der Lage gewesen, Gewicht auf sein verletztes Bein zu verlagern. Wir halten es an dieser Stelle mit Trae Young und hoffen das Beste.

0.37 Uhr: Woj hat keine bedeutenden Zusatzinfos zur Klay-Verletzung für uns. Innerhalb der kommenden Tage soll es Tests geben, um eine genauere Diagnose zu bekommen . Thompson habe sich demnach bei einem Workout in Südkalifornien verletzt.

0.35 Uhr: Fliegender Wechsel an der Ticker-Front. Der Kollege Arndt geht in seinen wohlverdienten Feierabend, dafür übernimmt Philipp Jakob an der Tastatur und begleitet Euch durch die Draft-Nacht. Pausen gibt es natürlich keine ...

0.32 Uhr: Brad Townsend von den Dallas Morning News sagt hingegen, dass das Gerücht mit Gallinari und den Mavs nicht stimmt. Das würde sich somit mit den Berichten decken, dass Gallo auf dem Weg nach Atlanta ist. Hier geht es zur News.

0.25 Uhr: Oh, das ist bitter. Shams Charania ( The Athletic) vermeldet, dass sich Klay Thompson von den Golden State Warriors erneut am Bein verletzt hat. Der Warriors-Star, der mit einem Kreuzbandriss die komplette Saison ausfiel, wird gerade genauer untersucht. Wir drücken Klay die Daumen.

0.17 Uhr: Womöglich sehen wir heute noch weitere OKC-Trades. Michael Scotto ( HoopsHype ) vermeldet, dass die Thunder gerne den gerade erst erworbenen Kelly Oubre (zvuor Phoenix) für einen weiteren Erstrundenpick verhökern würden.

NBA Trade: Philadelphia 76ers traden Al Horford nach Oklahoma City für Danny Green

0.07 Uhr: Eine Sache hatte ich noch verschwiegen. Neben Danny Green geht es auch für Terrance Ferguson in die Stadt der brüderlichen Liebe.

23.58 Uhr: Und noch mehr OKC-Gerüchte. Krysten Peek von Yahoo! Sports schreibt, dass die Thunder an Aaron Nesmith interessiert seien und für den Forward nach oben traden wollen. Im Moment halten die Thunder die Picks 25 und 28 und 34, dort wird der vielleicht beste Schütze im Draft aber nicht mehr verfügbar sein.

23.50 Uhr: Die Sixers mussten das zwar teuer mit Picks bezahlen, aber finanziell lohnt es sich. Bobby Marks ( ESPN ) rechnet vor, dass die Sixers die kommende Saison 7,7 Millionen an Cap und 18 Millionen Luxussteuer sparen. Auch der Fit dürfte mit Green deutlich besser sein.

23.43 Uhr: Womöglich ist das Ding mit Gallinari noch nicht durch. Mike Babcock ( CBS ) meldet, dass OKC und Dallas Gespräche wegen des Forwards führen . Es geht natürlich um einen Sign-and-Trade, der OKC den Erstrundenpick der Mavs (#18) bringen soll. Natürlich, immer her mit den Picks.

23.36 Uhr: Wir bekommen noch ein paar Details. Philly schickt einen leicht geschützten First Rounder 2025 und den 34. Pick in diesem Draft nach OKC. Dazu erhalten die Thunder die Rechte an Vasilije Micic , den wir noch aus der BBL kennen. Der Serbe ist inzwischen bei Anadolu Efes einer der besten Point Guards in Europa.

23.30 Uhr: Wenn das so weitergeht, halten die Thunder bald alle Erstrundenpicks der Liga. Und die Sixers zahlen einen hohen Preis, um Horford loszubekommen. Dass man für Danny Green noch einen Erstrundenpick bekommt, ist schon bezeichnend.

23.25 Uhr: Und weiter geht es! Die Sixers traden Al Horford zu den Oklahoma City Thunder für Danny Green. OKC erhält einen Erstrunden- und einen Zweirundenpick. Sagt natürlich Wojnarowski!

Platzt der Bogdanovic-Trade nach Milwaukee?

23.22 Uhr: Das ist schon ein wenig wild. Wer einen Sign-and-Trade durchführen will, braucht natürlich das Go des Spielers. Und so wie es zunächst berichtet wurde, soll diese da gewesen sein. Irgendetwas stinkt hier gewaltig. Hier noch einmal unsere News mit dem eigentlichen Deal.

23.16 Uhr: Huh, das wäre ein starkes Stück. Sam Amick ( The Athletic ) berichtet, dass der Sign-and-Trade-Deal, der Bogdan Bogdanovic zu den Milwaukee Bucks bringen soll , am seidenen Faden hängt. Das Problem ist wohl, dass Bogdanovic dem Ganzen noch gar nicht zugestimmt hat . Da der Serbe Restricted Free Agent ist, kann dieser nämlich gewissermaßen sein Schicksal selbst bestimmen und einen solchen Deal blockiere n. Gleich soll es mehr Infos geben.

23.08 Uhr: Matt Moore ( Action Network ) meldet, dass es Gespräche zwischen den Boston Celtics und den Golden State Warriors gegeben haben soll . Die Themen waren Marcus Smart und der zweite Pick , den die Warriors halten. Allerdings konnte keine Einigung erreicht werden, ein möglicher Deal platzte.

23.00 Uhr: Auch Marc Stein ( New York Times ) vermeldet, dass sich Atlanta bei Danilo Gallinari wohl in der Pole Position befindet. Gleiches gilt auch für Rajon Rondo , der ebenso von den L.A. Clippers umgarnt wird. Die Hawks wollen wohl wirklich die Playoffs angreifen.

22.53 Uhr: Übrigens durfte sich Anthony Edwards auch ein paar warme Worte von Hornets-Besitzer Michael Jordan abholen , wie der potenzielle Top-Pick Taylor Rooks ( ESPN ) verriet: " Er sagte mir, dass ich stärker und athletischer als er sei. " Wohl wahr, aber wird Edwards diese PS jemals auf die Straße bringen?

22.44 Uhr: Gary Woelfel hat also nicht nur Infos zu den Bucks. Auch nach Minnesota hat er wohl einen Draht und schreibt, dass Minnesota gerne auf 4 oder 5 zurücktraden würde, um dort Obi Toppin zu nehmen. Ob der so viel besser als Edwards oder Ball passt?

Drei Teams jagen wohl Gordon Hayward

22.35 Uhr: Dieses Video macht übrigens gerade auf Twitter die Runde. Ich sage nur: Key Draft Alert coming out of Harris County in the Houston area! Herrlich!

22.26 Uhr: Schon gestern kochte das Interesse der Hawks an Hayward hoch. Wenn es einen Deal geben soll, wird das wohl ein Sign-and-Trade werden. Das bedeutet: Hayward lässt seine Option verstreichen und unterschreibt langfristig in Boston, um dann sofort weiter getradet zu werden. Kann kompliziert klingen, ist es irgendwie auch.

22.19 Uhr: Gordon Hayward bleibt ein heißer Name. Zach Lowe ( ESPN ) war vor einigen Minuten bei The Jump zu Gast und gab drei potenzielle Destinationen für den Celtics-Forward zum Besten: Atlanta, Charlotte und Indiana . Alles keine Teams, die in der nahen Zukunft viel in den Playoffs reißen werden.

22.11 Uhr: Avery Bradley von den Lakers hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Am Donnerstag muss er sagen, ob er seine Spieler-Option zieht. Laut Ramona Shelburne ist alles offen. " Er würde gerne in Los Angeles bleiben, aber er will einen langfristigen Vertrag ", sagte die ESPN -Journalistin.

22.03 Uhr: Kurz in eigener Sache. Wir werden heute nicht wie gewohnt um Mitternacht Schluss machen, sondern das ganze Spektakel die komplette Nacht über begleiten. Wer übrigens DAZN-Kunde ist, kann sich das dort anschauen. Wenn ihr es nicht seid, dann testet doch den Streaming-Dienst mit dem kostenlosen Probemonat.

21.57 Uhr: Ich höre nebenbei noch den Podcast von Brian Windhorst und Zach Lowe (beide ESPN ) und Windy brachte ein interessantes Trade-Szenario für die Celtics auf. Laut ihm haben die Cavs Interesse an Gordon Hayward. Im Gegenzug könnte Cleveland Andre Drummond nach Boston schicken. Könnte es Konkurrenz für Daniel Theis geben?

Danilo Gallinari vor Unterschrift bei Atlanta Hawks?

21.48 Uhr: Da es gerade noch ruhig ist, gibt es hier noch einmal die Top 10 im Überblick:

Pick Team 1 Minnesota Timberwolves 2 Golden State Warriors 3 Charlotte Hornets 4 Chicago Bulls 5 Cleveland Cavaliers 6 Atlanta Hawks 7 Detroit Pistons 8 New York Knicks 9 Washington Wizards 10 Phoenix Suns

21.41 Uhr: Übrigens sehen die Buchmacher inzwischen Anthony Edwards als Favoriten auf den Top-Pick an, noch vor LaMelo Ball.

21.32 Uhr: Kleine News aus Memphis, die Grizzlies haben DeAnthony Melton die Qualifying Offer vorgelegt . Das heißt, der Guard wird damit Restricted Free Agent. Der Kollege Bobby Marks ( ESPN ) war so freundlich und hat eine Liste zusammengestellt , wer alles schon die QO angeboten bekommen hat. Jakob Pöltl ist übrigens auch dabei.

21.22 Uhr: O'Connor hat sich inzwischen auch als echter Insider etabliert. Der Ringer -Mann sagte gerade in einem Livestream, dass Danilo Gallinari zum Beginn der Free Agency bei den Atlanta Hawks unterschreiben wird . Damit würden Dallas und Miami in die Röhre schauen, denen Interesse am Italiener nachgesagt wurde.

21.14 Uhr: Wir haben wohl einen Trade (auch wenn er noch so klein ist). Die Orlando Magic traden ihren Zweitrundenpick (#45) nach Milwaukee und bekommen dafür zwei zukünftige Zweitrundenpicks. Was ein Deal, Josh Robbins ( The Athletic) überbrachte die frohe Kunde. Aber mal Spaß beiseite, irgendwie müssen die Bucks ja ihren Kader auffüllen nach den ganzen Trades.

21.07 Uhr: In knapp fünf Stunden geht es los und noch immer warten wir auf einen echten Trade (der kleine Knicks-Deal ausgenommen). Es dürfte wohl noch fleißig gepokert werden. Es würde mich schon überraschen, wenn die Reihenfolge der ersten zehn Teams im Draft auch wirklich so bleibt.

NBA Draft 2020: Minnesota will Top-Pick wohl weiter traden

20.58 Uhr: Wir lassen weiter den Kollegen Woo sprechen. Laut ihm versuchen die Timberwolves weiterhin, den Top-Pick zu traden. Das soll höchste Priorität genießen. Es besteht anscheinend noch Hoffnung, dass wirklich ein gutes Angebot eintrudeln wird.

20.47 Uhr: Woo sagt auch, dass die logischsten Trade-Partner Detroit und San Antonio lauten. Diese haben für ihre Stars Blake Griffin bzw. LaMarcus Aldridge keine Verwendung mehr. Ich denke, ein fitter Griffin wäre für die Warriors die wohl beste Lösung.

20.38 Uhr: Und wir haben mal wieder widersprüchliche Berichte aus Golden State. Jeremy Woo ( SI ) will erfahren haben, dass die Warriors nach unten traden wollen, um einen gestandenen Spieler zu ergattern . Gleichzeitig soll auch Andrew Wiggins in einen Deal involviert werden. Zur Erinnerung: Der Kanadier kam erst im Februar im Austausch mit D'Angelo Russell aus Minnesota.

20.28 Uhr: Noch vor einigen Tagen hatte Mavs-GM Donnie Nelson erklärt, dass der Center zum Start der Saison nicht zur Verfügung stehen werde . Derzeit planen die Mavericks, Porzingis erst am dem 1. Januar 2021 wieder auf dem Court trainieren zu lassen. Damit würde er die ersten Wochen der neuen Saison definitiv verpassen.

20.19 Uhr: Zwischenstopp in Dallas, wo Kristaps Porzingis über seine Meniskus-Verletzung gesprochen hat. Laut Dwain Price ( mavs.com ) gibt es keinen Zeitplan für ein Comeback des Letten. "I ch weiß nur, dass die Heilung gut verläuft" , sagte Porzingis. "Wir werden sehen. Ich will so bald es geht wieder spielen und werde alles dafür tun."

20.10 Uhr: Diese Aussage finde ich bemerkenswert. Anthony Edwards hat in einem Interview mit ESPN zugegeben, dass er ungern Basketballspiele anschaut. "Ich bin da nicht so tief drin. Ich liebe Basketball, habe aber mit Football angefangen." Solche Sachen höer man von einem potenziellen Top-Pick selten. Sollten deswegen die Alarmglocken schlagen?

NBA Draft 2020: Cleveland und die Knicks in Gesprächen

20.02 Uhr: Schauen wir nach Phoenix. Zach Harper ( The Athletic ) berichtet dort, dass die Suns Aron Baynes gerne halten würden. Der Center könnte erneut den Vertreter von Deandre Ayton geben. Die Frage wird sein, wie viel der Australier wert ist. Womöglich könnte die Mini-Mid-Level über rund 6 Millionen Dollar reichen.

19.54 Uhr: Auf nach Cleveland! Dort schreibt Kelsey Russo ( The Athletic ), dass sich die Knicks und Cavs in Gesprächen befinden. New York hat wohl Pick 8 und 23 für den fünften Pick angeboten. Cleveland will aber mehr.

19.45 Uhr: Aber wird LaMelo an Position drei überhaupt noch auf dem Board sein oder schnappen die Wolves oder die Warriors doch zu. Kollege Frerks hat dem jüngsten Ball-Spross ein paar Zeilen gewidmet. Hier entlang.

19.36 Uhr: Erinnert ihr euch noch an LaVar Ball, der Michael Jordan zum Eins-gegen-Eins herausforderte? Vielleicht kann er das ja bald machen. Laut Kevin O'Connor ( The Ringer ) soll Jordan abgesegnet haben, dass die Charlotte Hornets LaMelo Ball an Position drei nehmen werden , wenn der Point Guard noch verfügbar ist.

19.28 Uhr: Kurz noch ein paar Takte zu einem möglichen Deal von Wendell Carter Jr. zu den Warriors . K.C. Johnson ( NBC Sports ) hat die Info, dass Carter Jr. innerhalb der Bulls-Organisation vom neuen Regime sehr geschätzt wird. Das muss nichts heißen, aber nützlich könnte das schon sein.

19.20 Uhr: Adrian Wojnarowski war gerade bei Sports Center zu Gast und sagte das, was wir schon aus einigen Quellen gehört haben. Die Cavs und Hawks bekommen jede Menge Anrufe wegen dem fünften bzw. sechsten Pick des Drafts. Um welche Teams es sich handelt, wollte Woj aber nicht verraten.

Ricky Rubio sauer über Trade: "Schmeckt mir überhaupt nicht"

19.13 Uhr: Mal sehen, wie viele Spiele George Hill für die New Orleans Pelicans absolvieren wird. Laut Bucks-Insider Gary Woelfel sollen bereits mehrere Top-Teams ihr Interesse am 34-jährigen Guard hinterlegt haben . Darunter sollen beide L.A.-Teams, Boston, Golden State und auch Miami sein. Einen Werfer mit 46 Prozent Dreiquote kann jedes Team gebrauchen.

19.01 Uhr: Still ist es bisher, der Tickerer nutzt dies und gönnt sich mal was zu essen. Dauert nicht lange, ich verspreche es. Eines dieser verrückten Dinge, die es in der MLB so gibt, habe ich leider nicht im Haus.

18.53 Uhr: Und noch eine Mini-News aus OKC. Die Thunder haben die Team-Option für Forward Deonte Burton über 1,6 Millionen Dollar nicht gezogen. Das sagt uns Chris Haynes ( Yahoo Sports ), der aber auch sagt, dass eine Rückkehr von Burton nach OKC nicht ausgeschlossen ist.

18.44 Uhr: Ricky Rubio ist offensichtlich kein Fan des CP3-Trades, er muss schließlich nun schon wieder umziehen und in der Zukunft für OKC spielen. Gegenüber AZ Central sagte er folgendes: " Das schmeckt mir überhaupt nicht. Du gibst alles und bei der ersten Gelegenheit musst du gehen. " Zur Erinnerung: Rubio unterschrieb erst 2019 einen Dreijahresvertrag über 51 Millionen Dollar in Phoenix und machte seine Sache als neuer Point Guard durchaus gut.

18.35 Uhr: Die Boston Celtics sind bekanntermaßen mit ihrem Angebot für Jrue Holiday in New Orleans abgeblitzt. Sie boten wohl Gordon Hayward und einen Erstrundenpick, wie Kevin O'Connor berichtet. Interessant ist aber folgendes: Die Chicago Bulls sollen sich wegen Kemba Walker erkundigt haben . Was das jetzt genau bedeutet, kann ich aber nicht sagen.

18.27 Uhr: Eine Sache hatte ich zu den Gerüchten um LaVine und Beal noch verschwiegen. Goodwill berichtet, dass vor allem Philadelphia an beiden Stars interessiert sei. Fortgeschritten sind die Gespräche aber wohl nicht.

Drei-Team-Trade wegen James Harden?

18.20 Uhr: Es wird Zeit für Stephen A. Smith ( ESPN ) in diesem Ticker. Der hat nämlich auch Infos zu James Harden und meint, dass Houston vom Angebot der Nets nicht besonders begeistert sei. " Sie arbeiten nun an einem Drei-Team-Trade und das passiert in diesen Stunden."

18.11 Uhr: Kommen wir noch einmal zurück zu James Harden. Laut Kelly Iko und David Aldridge (beide The Athletic ) sind die Clippers nicht an einem Trade für den MVP von 2018 interessiert - für den Moment. Bei einem Deal müsste wohl "Playoff P" dran glauben. Oder L.A. tradet halt wie Milwaukee gefühlt jeden andern Rotationsspieler.

18.04 Uhr: Eine kleine Randnotiz aus Dallas (wo es verdächtig ruhig ist). Willie Cauley-Stein hat laut Michael Scotto ( HoopsHype ) seine Option über 2,3 Millionen Dollar nicht gezogen. 13 Spiele absolvierte der Center für die Mavs, in der Bubble war er wegen der Geburt seines Kindes nicht mit dabei.

17.56 Uhr: Update zu Okongwu . Jonathan Givony ( ESPN ) berichtet, dass sich der Big Man einen Zehenbruch im linken Fuß zugezogen hat. Es werden ein bis drei Wochen Ruhe angeordnet. An seiner Draft-Position soll das alles aber nichts ändern. Glauben wir dem Kollegen das mal.

17.50 Uhr: Der Haken an der Sache: "Ich möchte nicht mehr gratis spielen", betonte Howard. "Ich glaube, dass ich mir einen Vertrag verdient habe." Unrecht hat er nicht. Mal sehen, ob es jemand tun wird.

17.41 Uhr: Gehen wir aber noch einmal zu den Lakers. Dwight Howard ist ebenso Free Agent und L.A. würde ihn gerne halten. Wer hätte das vor der vergangenen Saison gedacht? Das Problem ist, dass der Center für seine guten Vorstellungen entlohnt werden möchte, auch wenn die Lakers sein erster Ansprechpartner sein sollen. " Ich würde gerne zurückkommen und hoffe, dass sie mir einen Vertrag geben ", sagte Howard zu Alex Kennedy von Basketball News .

© getty

NBA Draft 2020: Onyeka Okongwu am Fuß verletzt

17.34 Uhr: "Bradley Beal wird nicht getradet!" Das ist die Schallplatte, die Wizards-GM Tommy Sheppard Tag für Tag spielt. Vincent Goodwill von Yahoo Sports scheint jedoch kein Fan davon zu sein. Laut ihm werden die Namen von Beal und auch Zach LaVine (Chicago Bulls) in der Liga heiß diskutiert. Was auch immer das heißen mag ...

17.27 Uhr: Wir sehen es Jahr für Jahr, dass Spieler im Draft fallen, diesmal könnte Onyeka Okongwu so ein Kandidat sein. Um den Big rankten sich einige Gerüchte, dass seine Krankenakte ein Problem werden könnte , nun meldet Rick Bonnell vom Charlotte Observer , dass der kommende Lottery Pick an einer Fußverletzung laboriert und den Start der neuen Saison verpassen wird . Sehr bitter für den Jungen, hier geht es übrigens zu seinem Draft-Profil.

17.19 Uhr: Rund um Atlanta gab es Gerüchte, dass die Hawks den sechsten Pick womöglich für einen Veteran eintauschen wollen. Jonathan Wasserman vom Bleacher Report schreibt nun aber, dass man nun doch am Pick festhalten möchte. Ist das die Destination für Tyrese Haliburton?

17.12 Uhr: Eine andere Variante für die Lakers wäre ein Sign-and-Trade-Deal , wie es mit Bogdan Bogdanovic laufen wird. McMenamin wirft dafür DeMar DeRozan von den San Antonio Spurs ins Spiel , der seine Option über 27,7 Millionen wahrgenommen hat.

17.05 Uhr: Schauen wir zu den Lakers. Dort hat Kentavious Caldwell-Pope seine Option über 8,5 Millionen Dollar wenig überraschend nicht gezogen. Laut Dave McMenamin ( ESPN ) gibt es aber weiter die Hoffnung, dass KCP auch in der Zukunft für die Lakers spielen wird. McMenamin spekuliert, dass der Forward zwischen 12 und 15 Millionen jährlich bekommen könnte. Die Lakers könnten sich das übrigens leisten, weil sie Bird Rights für KCP besitzen und somit über den Cap gehen können.

16.58 Uhr: Wer übrigens noch einmal alles von gestern nachlesen möchte, kann das an dieser Stelle natürlich auch tun. Da gibt es tolle Dinge, wie das Gerücht, dass Rapper Meek Mill James Harden von Philadelphia überzeugen möchte. Ich sag's ja nur ...

Traden die Warriors den zweiten Pick für Wendell Carter Jr.?

16.51 Uhr: Das ist doch mal interessant. Kevin O'Connor ( The Ringer ) meldet, dass die Golden State Warriors und die Chicago Bulls Gespräche über den zweiten Pick geführt haben. Im Gegenzug könnte Chicago den vierten Pick und Wendell Carter Jr. senden. Ist es das wirklich wert? Nicht wenige glauben, dass Carter Jr. ein mehr als vernünftiger Starter auf der Fünf werden könnte. Der Fit bei den Dubs gefällt mir.

16.44 Uhr: Passend dazu folgende Meldung aus Cleveland. Chris Fedor von cleveland.com berichtet, dass die Cavs mehrere Anrufe wegen dem fünften Pick bekommen haben. Die Interessenten sollen Boston, Detroit und auch New York heißen.

16.37 Uhr: Marc Stein ( New York Times ) berichtet, dass die Boston Celtics weiter versuchen, nach oben zu traden. Das überrascht nicht, schließlich halten sie gleich drei Erstrundenpicks (14, 26, 30) und haben bereits bis zu 14 Spieler (zwei Team-Optionen plus Gordon Hayward) unter Vertrag. Mal sehen, ob Danny Ainge diesmal einen Abnehmer für seine Picks bekommt (ich sage nur Justise Winslow).

16.30 Uhr: Bevor wir jetzt groß über den Draft reden, möchte ich euch auch noch unseren Mock Draft ans Herz legen. Wir haben nicht nur die Lottery, sondern die komplette erste Runde durchgespielt. Hier geht es lang.

16.23 Uhr: Woj fügt gerade noch an, dass die Knicks womöglich den neuen Pick mit dem eigenen achten Pick nutzen könnten, um weiter nach oben zu traden. Wer könnte denn das Ziel sein? Wirklich LaMelo Ball?

16.18 Uhr: Auch wenn es keinen Trade geben wird, zeigt dieses Gerücht, dass Wall bei den Wizards alles andere als unantastbar ist. Der Point Guard fehlte die komplette vergangene Saison und kassiert für die kommenden drei Jahre 133 Millionen Dollar. Das klingt nicht tradebar, aber wir haben in der Vergangenheit auch schon ähnliche Dinge gesehen.

16.11 Uhr: Wir machen weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Shams Charania hatte berichtet, dass Houston und Washington über einen Westbrook-Wall-Tausch beratschlagt haben. Laut Fred Katz ( The Athletic ) ist man aber weit von einem Deal entfernt.

NBA Draft 2020: New York Knicks traden nach oben

16.04 Uhr: Es wird noch besser für Knicks-Fans! New York hat auch noch die Rechte am legendären Ante Tomic erhalten! Der 33-Jährige wurde 2008 von den Jazz an Position 44 gedraftet, kam aber nie über den großen Teich. Heute spielt er in der ACB für Badalona.

16.01 Uhr: Utah könnte dies auf finanziellen Beweggründen gemacht haben. Ein Erstrundenpick an Position 23 bekommt 2,28 Millionen Dollar, der 27. Pick nur 1,97 Millionen. Mit den anstehenden Verlängerungen von Donovan Mitchell und Rudy Gobert macht Kleinvieh eben auch Mist. Und schon klingelt das Phrasenschwein!

15.58 Uhr: Wir haben nämlich bereits einen Trade. Die New York Knicks traden nach oben. Die Franchise aus dem Big Apple tauscht mit Utah die Erstrundenpicks und darf nun an 23 anstatt von 27 ziehen. Dafür gibt es für die Jazz den 38. Pick obendrauf. New York pickt nun also an 8 und 23 in der ersten Runde.

15.55 Uhr: Hallo zusammen aus dem Home Office! Es ist Draft-Day, entsprechend dürfte auch im Vorlauf, also heute Abend noch einiges passieren. Und es ist auch schon etwas passiert. Auf gehts!