NBA: Trades in der Übersicht - Gerüchte rund um den Draft

Das Ligajahr ist in der NBA seit Montag eröffnet und die beste Basketball-Liga der Welt spielte prompt verrückt. Alles bisherigen Trades in der "silly season" sowie weitere Gerüchte vor dem Draft findet Ihr in der Übersicht.

Vor dem Draft war bereits jede Menge Bewegung in der NBA. Größere Trades wurde bereits vollzogen, andere stehen übereinstimmenden Medienberichten vor dem Abschluss, sind aber noch nicht offiziell.

NBA: Vollzogene Trades in der Übersicht

NBA Trade: Oklahoma City Thunder geben Chris Paul an Phoenix Suns ab

Den ersten Blockbuster-Deal haben die Oklahoma City Thunder vollzogen. OKC gab All-Star-Guard Chris Paul zusammen mit Abdel Nader an die Phoenix Suns ab.

Im Gegenzug bekamen die Thunder Kelly Oubre Jr., Ricky Rubio, Ty Jerome und Jalen Lecque. Zusätzlich wandert der Erstrunden-Pick der Suns aus dem Draft im kommenden Jahr nach Oklahoma.

Der Pick enthält aber einige Protections: 1-12 (2022), 1-10 (2023), 1-8 (2024), unprotected 2025. Das heißt: Sollten die Suns nach der kommenden Saison unter den Top 12 picken dürfen, behalten sie den Pick. Gleiches gilt für das Jahr darauf, allerdings nur, wenn sie unter den Top 8 picken dürfen. Sollte dies beides Mal der Fall sein, ist der Draftpick dann im Jahr 2025 komplett ungeschützt.

NBA Trade: Brooklyn Nets holen Bruce Brown

Die Brooklyn Nets wollen in der kommenden Saison mit einem fitten Kevin Durant um den Titel mitspielen und haben dafür einen ersten Move getätigt.

Die Franchise aus New York hat sich Bruce Brown von den Detroit Pistons geschnappt. Im Gegenzug geht Dzanan Musa und ein Zweitrunden-Pick aus dem Draft 2021, der ursprünglich den Toronto Raptors gehörte, in die Motor City.

NBA: Trades kurz vor dem Abschluss

NBA Trade: Los Angeles Lakers holen Dennis Schröder

Mit dem Trade von Chris Paul haben die Thunder den Rebuild eingeleitet. Zuvor waren bereits Berichte aufgekommen, dass die Franchise auch Dennis Schröder abgibt. Der deutsche Nationalspieler wird übereinstimmenden Medienberichten zu den Los Angeles Lakers wechseln.

Noch steht die offizielle Bestätigung aus. Grund dafür ist der involvierte Erstrunden-Draft-Pick in diesem Jahr ( NBA-Draft am 19. November ab 1.30 Uhr live auf DAZN ). Den dürfen die Lakers offiziell nicht traden, sie werden also erst einen Spieler auswählen, der dann zu OKC wechselt.

Außerdem wird bei dem Trade Danny Green Los Angeles verlassen. Eine Einordnung des Trades findet Ihr hier.

NBA Trade: Milwaukee Bucks holen Jrue Holiday und Bogdan Bogdanovic

Die Milwaukee Bucks wollen Superstar Giannis Antetokounmpo auch in der kommenden Saison einen schlagkräftigen Kader zur Verfügung stellen und werden zwei größere Transaktionen tätigen. Dass die Bucks Jrue Holiday loseisen, gilt als sicher.

Dafür werden die Point Guards Eric Bledsoe und Goerge Hill nach New Orleans verschifft. Obendrein erhalten die Pelicans drei Erstrunden-Picks (2020, 2025, 2027). Außerdem haben die Pelicans das Recht die Erstrunden-Picks im Jahr 2024 und 2026 mit den Bucks zu tauschen, zurück kommen dafür zwei Zweitrundenpicks im heutigen Draft.

Neben der Akquise von Holiday steht Milwaukee zusätzlich vor einem Sign-and-Trade von Bogdan Bogdanovic. Der Vertrag des Serben bei den Sacramento Kings läuft aus. Der Guard wird aber verlängern und im Anschluss zusammen mit Justin James zu den Bucks wechseln. Die Kings bekommen dafür Donte DiVicenzo, Ersan Ilyasova und DJ Wilson.

Die Analyse zu den bevorstehenden Deal der Bucks findet Ihr hier.

NBA Trade: Houston Rockets geben Robert Covington ab

Bei den Houston Rockets wird man sich aller Voraussicht von Robert Covington trennen. Der Forward wird übereinstimmenden Berichten zufolge zu den Portalnd Trail Blazers getradet.

Dafür kommt Trevor Ariza zurück zu den Rockets. Außerdem sollen die Rockets den Erstrunden-Pick im diesjährigen Draft und einen geschützten Erstrunden-Pick im Draft 2021 bekommen.

NBA: Die wichtigsten Termine in der Offseason im Überblick

Nachdem am 16. November das Moratorium offiziell beendet wurde, geht es in der NBA weiter Schlag auf Schlag. Am 18. November findet der Draft statt, ehe zwei Tage danach die Free Agency startet.

NBA-Glossar zu den wichtigen Begriffen in der Free Agency.

Datum Event 18. November Draft 20. November Start Free Agency 22. November Ende des Moratoriums 22. Dezember Saisonstart 25. Dezember Christmas Games

NBA: Tradegerüchte um James Harden und Russell Westbrook

Neben den Deals läuft die Gerüchteküche in der NBA über. Vor allem betroffen sind davon die Houston Rockets. Der Star-Backcourt bestehend aus Russell Westbrook und James Harden könnte getradet werden.

ESPN zufolge möchte Harden die Rockets verlassen. Ein Ziel, das dabei immer genannt wird, sind die Brooklyn Nets. Wie ein Trade aussehen könnte, haben wir hier für Euch aufgeschrieben.

Bei Russell Westbrook ist die Lage durch seinen sehr hohen Vertrag schwieriger. Als Interessenten gelten bislang nur die New York Knicks und die Charlotte Hornets. Die Rockets wollen sich aber bei beiden Personalien Zeit lassen.

NBA - Tradegerüchte: Traden die Timberwolves den Top-Pick?

Vor dem Draft halten sich weiterhin die Gerüchte, dass die Minnesota Timberwolves den First-Overall-Pick traden wollen. Sollten die Wolves den Pick doch behalten, gelten wohl LaMelo Ball und Anthony Edwards als die aussichtsreichsten Kandidaten.

