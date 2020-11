NBA: Wer zeigt / überträgt den Draft heute live im TV und Livestream?

Nachdem im Oktober noch das Finale in der NBA gespielt wurde, findet heute bereits der NBA Draft statt. 60 Spieler warten darauf, von den Teams gewählt zu werden. Hier erfahrt Ihr, wer den Draft heute live im TV, Livestream und Liveticker überträgt.

NBA Draft: Wann und wo findet der Draft statt?

Der NBA Draft 2020 findet von heute auf morgen statt. Der Start erfolgt konkret am Donnerstag (19. November) um 1.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ähnlich wie beim NFL Draft werden auch in der NBA die Spieler wegen der Corona-Pandemie virtuell ausgewählt - nämlich im ESPN -Studio in Bristol, Connecticut.

NBA: Wer zeigt / überträgt den Draft heute live im TV, Livestream und Liveticker?

In Deutschland besitzt DAZN die Übertragungsrechte für die NBA. Deswegen wird auch den NBA Draft heute live und in voller Länge vom Streamingdienst gezeigt. Die Übertragung startet um 1.30 Uhr nachts am Donnerstag.

Im US-Sportbereich bietet "das Netflix des Sports" zusätzlich auch Spiele der NHL, NFL und MLB. Vor allem aber in Sachen Fußball hat DAZN so einiges zu bieten. Die relevantesten Turniere und Ligen sowohl auf Länder- als auch auf Klubebene könnt Ihr auf der Plattform sehen. Darunter etwa die Duelle der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League, Europa League und Nations League.

Das DAZN -Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Vorher besteht noch die Möglichkeit, einen kostenfreien Probemonat zu testen, um sich vom Angebot zu überzeugen.

NBA Draft im Liveticker

Wer keinen Zugriff auf das DAZN -Angebot hat, kann als Alternative im Liveticker von SPOX mitlesen. Damit habt Ihr auch im Überblick, welcher Spieler von welchem Team gedraftet wurde.

NBA Draft: Wie läuft das Event ab?

Die Reihenfolge, in der die Teams die Spieler wählen, ist abhängig von der Vorjahresbilanz. Schwache Teams haben eine höhere Wahrscheinlichkeit auf den ersten Pick. Deswegen sind aktuell auch keine Playoff-Teams unter den Top-13 Picks vertreten. Die Picks können vorher oder nachher noch getauscht werden.

Die für den Draft angemeldeten Spieler spielten in der vergangenen Saison entweder für ein amerikanisches College oder in einer ausländischen Profimannschaft. Der Draft ist in zwei Runden zu je 30 Spielern aufgeteilt, 60 Spieler werden insgesamt gewählt.

NBA Draft: Die erste Runde im Überblick

Den Nummer eins Pick für den Draft haben die Minnesota Timberwolves. An zweiter Stelle sind dann die Golden State Warriors, die trotz einer katastrophalen vergangenen Saison in der kommende Saison wieder zu den Favoriten auf den Titel gehören, dran. Auf die Warriors folgen dann die Charlotte Hornets.