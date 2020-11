NBA Draft 2020: Alle Infos, Porträts, Analysen und der Mock Draft zu LaMelo Ball, Anthony Edwards & Co.

In der Nacht auf Donnerstag ist es endlich so weit: Es wird gedraftet! Wer geht im NBA Draft 2020 als erstes über die Ladentheke? Welche Stärken und Schwächen haben die Top-Talente?

Inmitten der vielleicht verrücktesten (und sicher kürzesten) Offseason der NBA-Geschichte wird in der Nacht auf Donnerstag endlich der Draft 2020 stattfinden. Insgesamt 60 Talente werden ausgewählt und können das Schicksal der NBA-Teams über die nächsten Jahre nachhaltig prägen.

Wer sich bevor es losgeht noch einmal alle Infos zu den Top-Talenten abholen möchte, ist hier an der richtigen Adresse!

NBA Draft 2020: Uhrzeit und Übertragung

Am Donnerstag (19. November) um 1 Uhr startet in Deutschland der NBA Draft 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Event nicht in einer Halle mit Zuschauern und den Familien der Spieler statt, sondern virtuell im ESPN -Studio in Bristol, Connecticut. Für deutsche NBA-Fans ist das Ganze auf DAZN zu sehen. Dazu wird das Geschehen wie schon in den letzten Jahren auf SPOX mit einem ausführlichen Liveticker begleitet.

NBA Draft: Die SPOX-Porträts zu den größten Talenten 2020

Neben LaMelo Ball gibt es noch eine Vielzahl anderer großer Talente, die sich Chancen ausrechnen, an Position 1 beziehungsweise in der Lottery gedraftet zu werden. SPOX hat die wichtigsten bereits vorgestellt. Hier geht es direkt zu den Porträts:

Ein Blick auf die Stärken und Schwächen der potenziellen Lottery-Picks findet sich außerdem - nach Position sortiert - in unserer Prospect-Reihe. Diese findet sich hier:

NBA Draft 2020: Reihenfolge und Mock Draft

Wie in jedem Jahr gibt es vor dem Draft viele Gerüchte, ob noch Picks nach oben oder unten getauscht werden, weshalb sich die Reihenfolge und damit auch der Bedarf der jeweils pickenden Teams noch verändern kann. Nach derzeitigem Stand sieht die Reihenfolge wie folgt aus - und hier geht's direkt zum finalen Mock Draft von SPOX .

NBA Draft: Die Picks der 1. Runde

Pick Team 1 Minnesota Timberwolves 2 Golden State Warriors 3 Charlotte Hornets 4 Chicago Bulls 5 Cleveland Cavaliers 6 Atlanta Hawks 7 Detroit Pistons 8 New York Knicks 9 Washington Wizards 10 Phoenix Suns 11 San Antonio Spurs 12 Sacramento Kings 13 New Orleans Pelicans 14 Boston Celtics (von Memphis) 15 Orlando Magic 16 Portland Trail Blazers 17 Minnesota Timberwolves (von Brooklyn via Atlanta) 18 Dallas Mavericks 19 Brooklyn Nets (von Philadelphia via Clippers) 20 Miami Heat 21 Philadelphia 76ers (von Oklahoma City via Philadelphia und Orlando) 22 Denver Nuggets (von Houston) 23 Utah Jazz 24 Milwaukee Bucks (von Indiana) 25 Oklahoma City Thunder (von Denver) 26 Boston Celtics 27 New York Knicks (von Clippers) 28 Los Angeles Lakers 29 Toronto Raptors 30 Boston Celtics (von Milwaukee via Phoenix)

NBA Draft: Die Picks der 2. Runde