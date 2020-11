Bundesliga - Hertha BSC gegen BVB: Ort, Datum, TV-Übertragung

Facebook

Hertha BSC gegen BVB: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Bundesligapartie im Rahmen des 8. Spieltags der Saison 2020/21 zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund findet am Samstag, 21. November, um 20.30 Uhr statt.

Gespielt wird im Berliner Olympiastadion. Wie im gesamten Profifußball werden die knapp 75.000 Plätze aufgrund der Corona-Pandemie komplett leer bleiben.

In der vergangenen Saison hatte die Alte Dame zweimal das Nachsehen: Auf eine 1:2-Heimniederlage im Hinspiel folgte im Juni eine knappe 0:1-Niederlage in Dortmund. Emre Can erzielte dabei das Tor des Tages.

Bundesliga: Hertha BSC gegen Dortmund live im TV und Livestream

Das späte Samstagsspiel am 8. Spieltag zwischen Berlin und Dortmund - das in dieser Woche aufgrund der Länderspielpause das Freitagsspiel ersetzt - ist live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt zudem sämtliche Freitags-, Montags- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga live.

Die Vorberichterstattung beginnt am Samstag um 20.15 Uhr, für DAZN sind dann Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Sandro Wagner im Einsatz. Bereits kurz nach Spielende steht die Partie als Re-Live auf der Plattform zur Verfügung, gleiches gilt für die Highlights aller Bundesliga-Spiele.

Auf DAZN gibt es nicht nur Top-Fußball aus Deutschland: Auch die Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A oder Ligue 1 gehört zum Angebot, das außerdem US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Motorsport, Kampfsport und vieles mehr umfasst.

Hertha BSC gegen Borussia Dortmund im SPOX-Liveticker verfolgen

Auch ohne Livestream müsst Ihr nicht auf die Partie der Schwarzgelben in Berlin verzichten. SPOX bietet - wie zu allen Spielen der Bundesliga - einen ausführlichen Liveticker an, mit dem Ihr nichts verpasst.

BVB: Bundesliga-Debüt von Youssoufa Moukoko?

Ein ganz besonderes Spiel könnte der 67. Vergleich zwischen Hertha BSC und dem BVB in der Bundesliga für Youssoufa Moukoko werden. Das Dortmunder Juwel, das am Freitag seinen 16. Geburtstag feiert, könnte erstmals für die Profis auflaufen und zum jüngsten Debütanten in der Geschichte der Liga avancieren.

Ob Teamkollege Erling Haaland ("Ehrlich gesagt war ich mit 15 nicht so gut wie er. Es ist toll zu sehen, wie stark er ist.") oder Bundestrainer Joachim Löw ("Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass jemand in seinem Alter so viele Tore in der U19-Bundesliga schießen kann gegen Spieler, die alle zwei bis drei Jahre älter sind als er."): Moukoko wird von allen Seiten mit Lob überschüttet.

Weitere Infos zum BVB-Hoffnungsträger gibt es hier.

Bundesliga: Der 8. Spieltag im Überblick

Ein Freitagsspiel gibt es aufgrund der bis Mittwoch ausgetragenen Länderspiele in dieser Woche nicht. Den Auftakt machen somit die Spiele am Samtag um 15.30 Uhr, darunter die Partie FC Bayern gegen Werder Bremen.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Bayer Leverkusen Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Schalke 04 VfL Wolfsburg Samstag, 21.11. 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim VfB Stuttgart Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Mönchengladbach FC Augsburg Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Bayern München Werder Bremen Samstag, 21.11. 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig Samstag, 21.11. 20.30 Uhr Hertha BSC Borussia Dortmund Sonntag, 22.11. 15.30 Uhr SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 Sonntag, 22.11. 18 Uhr 1. FC Köln Union Berlin

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Mit großen Ambitionen in die Saison gegangen, verlief der Start für die Herthaner enttäuschend: Mit nur sieben Punkten aus sieben Spielen liegen die anvisierten Europapokal-Plätze derzeit in weiter Ferne. Dortmund belegt nach dem verlorenen Spitzenspiel gegen die Bayern Platz drei.