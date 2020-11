Bundesliga - FC Bayern München gegen SV Werder Bremen: Ort, Datum, TV-Übertragung

Facebook

FC Bayern gegen Werder Bremen: Wann und wo findet die Partie statt?

Anstoß beim Nord-Süd-Klassiker zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen ist am Samtag, 21. November, um 15.30 Uhr.

Spielstätte ist die Allianz Arena in München-Fröttmaning, auf Zuschauer muss wie in bisher jedem Heimspiel des FC Bayern in der laufenden Saison verzichtet werden.

Es ist das bereits 109. Duell der beiden Traditionsmannschaften in der Bundesliga-Geschichte. Die Bilanz spricht klar für die Bayern, die sich 57-mal durchsetzten und nur 26-mal den Kürzeren zogen. Der letzte Werder-Sieg liegt bereits über zwölf Jahre zurück (5:2 am 20. September 2008).

Bundesliga: FC Bayern gegen Werder Bremen live im TV und Livestream

Wie gewohnt werden alle Samstagsspiele der Bundesliga live und exklusiv von Sky übertragen. Eine Ausnahme bildet am 8. Spieltag die Partie Berlin gegen Dortmund, die ab 20.30 Uhr nur auf DAZN zu sehen ist.

Der Pay-TV-Sender zeigt somit auch das Spiel des FC Bayern gegen Bremen. Ihr habt die Wahl zwischen dem Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie der Konferenz mit den weiteren Partien auf Sky Sport Bundesliga 1 HD .

Los geht es bereits um 14 Uhr mit den Vorberichten. Bei Sky könnt Ihr als Abonnent neben der TV-Übertragung auch auf einen Livestream via Sky Go zurückgreifen, Nicht-Abonnenten können via Sky Ticket dabei sein.

Auch DAZN versorgt Euch mit allem Wichtigen aus der Bundesliga. Neben 40 Livespielen stehen bereits 40 Minuten nach Spielende die Highlights zum Abruf bereit. Zudem seht Ihr Live-Fußball aus der Champions League, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Europa League und vieles mehr. Dieses Angebot könnt Ihr sogar für 30 Tage gratis testen!

FC Bayern gegen Werder Bremen im Liveticker verfolgen

Kein Sky -Abo? Kein Problem! Auch bei SPOX könnt Ihr beim Spiel des FC Bayern gegen Bremen mitfiebern. Dort stellen wir Euch jeden Tag ein umfangreiches Liveticker-Angebot zur Verfügung.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern gegen Werder Bremen.

Hier gibt's den Konferenz-Ticker mit allen Spielen am Samstagnachmittag.

Bundesliga: Der 8. Spieltag im Überblick

Gleich sieben Partien stehen am Samstag in der Bundesliga auf dem Programm: Auf das reguläre Abendspiel um 18.30 Uhr zwischen Frankfurt und Leipzig folgt das nominelle "Freitagsspiel" zwischen Hertha BSC und dem BVB.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Bayer Leverkusen Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Schalke 04 VfL Wolfsburg Samstag, 21.11. 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim VfB Stuttgart Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Mönchengladbach FC Augsburg Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Bayern München Werder Bremen Samstag, 21.11. 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig Samstag, 21.11. 20.30 Uhr Hertha BSC Borussia Dortmund Sonntag, 22.11. 15.30 Uhr SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 Sonntag, 22.11. 18 Uhr 1. FC Köln Union Berlin

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Eine Niederlage kassierte der FC Bayern in Hoffenheim. Ansonsten spielen die Münchner wieder einmal eine ganz starke Saison und stehen vor den Rivalen aus Leipzig und Dortmund an der Spitze.