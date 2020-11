ATP Finals heute live: Dominic Thiem - Rafael Nadal im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Wer ist der Favorit? Hier geht es zum großen Check.

Ein guter Start in die ATP Finals, das hat ihn die Erfahrung gelehrt, ist wichtig. Das ist Dominic Thiem am Sonntag mit dem 7:6(5),4:6,6:3-Erfolg über Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas schon einmal gelungen. Der Weltranglisten-Dritte ist zum fünften Mal beim ATP-Saison-Showdown dabei und hat es vermieden, nach einer Auftakt-Niederlage im zweiten Match der Gruppe "London 2020" schon mit dem Rücken zur Wand zu stehen. In diesem geht es am Dienstag gegen Rafael Nadal (ESP-2).

Der Weltranglisten-Zweite besiegte am Sonntagabend im zweiten Gruppenmatch Wien-Sieger Andrej Rublev aus Russland sicher mit 6:3,6:4. Thiem, der im Vorjahr nach zwei Gruppensiegen über Roger Federer und Novak Djokovic als Gruppensieger ins Halbfinale eingezogen ist, bekommt es also am Dienstag diesmal in London mit dem dritten Spieler aus den "big three" zu tun. Erstmals bei den ATP Finals.

Dominic Thiem - Rafael Nadal im TV und Livestream verfolgen

Wie schon die komplette ATP-Saison werden auch die Finals vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky überträgt täglich die beiden Sessions live. Das Match von Thiem gegen Nadal ist wieder in der Nachmittags-Session und wird dort nicht vor 15.00 Uhr starten. Alle Matches werden auf Sky Sport Austria übertragen.

Falls Ihr Sky -Kunde seid, könnt Ihr via SkyGo auch das Programm im Livestream empfangen. Alternativ könnt Ihr ohne Sky -Abo bei SkyTicket einen Monatspass kaufen.

Neben Sky hat auch die Streamingplattform TennisTV hat einen kostenpflichtigen Livestream im Angebot.

ATP-Finals 2020 heute im Liveticker verfolgen

SPOX begleitet die ATP-Finals für Euch im Liveticker.

ATP-Finals 2020: Die Teilnehmer des Einzel-Turniers

Aus den Top 10 fehlt Roger Federer aufgrund von zwei Knie-Ops. Matteo Berrettini ist als Ersatzmann mit nach London gereist.

Name Weltranglisten-Platzierung Weltranglisten-Punkte Novak Djokovic 1 11.830 Rafael Nadal 2 9850 Dominic Thiem 3 9125 Daniil Medwedew 4 6970 Stefanos Tsitsipas 6 5925 Alexander Zverev 7 5525 Andrey Rublev 8 3919 Diego Schwartzman 9 3455 Matteo Berrettini (Reservist) 10 3075

ATP-Finals 2020: Der Einzel-Spielplan

Die acht Teilnehmer sind in die beiden Gruppen "Tokio 1970" und "London 2020" eingeteilt.