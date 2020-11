Toni Kroos über Twitter-Schlagabtausch mit Mesut Özil: "Ich fand es ganz amüsant"

Facebook

© imago images / East News

Kroos, der 2014 gemeinsam mit Özil in Brasilien Weltmeister geworden war, hatte zunächst öffentlich sein Unverständnis über die teilweise choreographierten Torjubel Pierre-Emerick Aubameyangs und Antoine Griezmanns geäußert.

In seinem Podcast "Einfach mal Luppen", den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix betreibt, sagte er : "Wenn es da einstudierte Tänze oder Choreografien gibt, finde ich das schon sehr albern. Oder noch schlimmer: Wenn da irgendwelche Gegenstände in Stutzen versteckt werden. Kollege Aubameyang hat das mal zelebriert und seine Maske rausgeholt. Da hört es bei mir auf. Das finde ich auch kein gutes Vorbild. So ein Quatsch."

Daraufhin meldete sich Özil, Aubameyangs Teamkollege beim FC Arsenal, auf Twitter zu Wort. Unter der Überschrift "Der beste Torjubel!" postete der 32-Jährige ein GIF von Aubameyangs Auftritt mit einer Maske des Marvel-Superhelden Black Panther.

Pierre-Ermerick Aubameyang reagiert auf Kroos-Kritik

Auch Aubameyang selbst äußerte sich bereits mit einem Tweet zu dem Thema und betonte, er zeige die extravaganten Jubel vor allem für seinen Sohn. "Nebenbei, hat dieser Toni Kroos Kinder? Ich will nur daran erinnern, dass ich das (seinen Torjubel mit einer Maske, Anm. d. Red.) einige Male für meinen Sohn gemacht habe. Und ich werde es auch wieder machen."

Weiter schrieb Aubameyang in Richtung des dreifachen Vaters Kroos: "Ich wünsche dir, dass du eines Tages Kinder haben und sie so glücklich machen wirst, wie diese jungen Schüler darüber denken." Dazu postete er zwei Fotos: Auf dem einen ist zu lesen, wie Schüler einer Londoner Grundschule malen sollen, was für sie Freude bedeutet. Das andere Bild zeigt das Gemälde eines Schülers von Aubameyang in Jubelpose.

Aubameyang bejubelte einige Tore für seine Klubs AS Saint-Etienne, Borussia Dortmund und den FC Arsenal mit dem Aufziehen von Superheldenmasken.