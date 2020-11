Formel 1, Türkei-GP: Das Rennen im Liveticker - Hamilton siegt in Istanbul und wird erneut Weltmeister - Vettel in letzter Sekunde auf dem Podium

Die Formel-1-Saison macht Halt in Istanbul und Lewis Hamilton kann sich schon heute seinen siebten Weltmeistertitel sichern! SPOX begleitet das Rennen des Türkei-GP heute ab 11 Uhr im Liveticker.

© imago images / Nordphoto

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert .

Das Rennen des Türkei-GP heute im Liveticker: Hamilton siegt und ist Weltmeister

Lewis Hamilton gewinnt! Leclerc ist ganz kurz an Perez vorbei, aber zu weit außen. Perez und auch Vettel gehen vorbei, Leclerc rettet auf der letzten Rille noch P4 vor Sainz. Verstappen hat Albon dann doch noch überholt und wird Sechster hinter Sainz.

Das Rennen des Türkei-GP heute im Liveticker: Hamilton vor nächstem WM-Titel

Runde 58/58

Kurve 8 würde der Regen zuerst erreichen. Hamilton bei Start und Ziel durch, Perez noch drei Sekunden auf Leclerc.

Runde 57/58

Hamilton entscheidet spontan, dass er doch nicht in die Box will. Dann mal sehen, ob es jetzt tatsächlich zu schütten anfängt.

Runde 57/58

Hamilton sagt, dass diese alten Inters nicht funktionieren werden, wenn es wirklich regnet. Daher jetzt ein Sicherheitsstopp bei Mercedes. Stroll verliert nach einem Fahrfehler P8 an Norris.

Runde 56/58

Wieder macht Verstappen einen Fehler, wieder zwei Sekunden Vorsprung für Albon jetzt.

Runde 55/58

Lando Norris ballert die schnellste Runde raus, er will Stroll noch P8 abnehmen.

Runde 53/58

Verstappen schon wieder an Albon dran. Und nach einem Fehler von Leclerc hat Perez wieder mehr Luft. Allerdings wird jetzt starker Regen in Kürze angekündigt. Für die letzte Runde, um genau zu sein!

Runde 52/58

Hamilton hat nur eine Sorge, dass seine alten Inters platzen könnten. Das Risiko sieht die Mercedes-Box nicht, man hat Erfahrungswerte vom Endlosstint von Bottas.

Runde 51/58

Albon muss P6 nicht angeben, denn Sainz ist sowieso zu weit vorne. Aber jetzt dreht sich Räikkönen, Albon dahinter bekommt die Kurve, Verstappen nicht und dreht sich ebenso.

Runde 50/58

Dreher von Ricciardo nach dem Angriff von Norris. Glück gehabt, er bleibt Zehnter. Und Elfter ist der Teamkollege, der eine Punkt ist für Renault also abgesichert.

Das Rennen des Türkei-GP heute im Liveticker: Leclerc überholt Vettel

Runde 49/58

Perez bekommt ein Problem, er wird seine berühmten magischen letzten Runden zeigen müssen, um das Podium zu retten. Nur mehr sechs Sekunden auf Leclerc, elf auf Vettel.

Runde 47/58

Verstappen mit der schnellsten Runde, gleich ist er an Albon dran.

Runde 46/58

Was müssen wir wissen für die Schlussphase? Perez auf P2 noch zehn Sekunden vor Leclerc. Das ist keineswegs beruhigend. Auf Vettel sind es fünf mehr und der ist auch nicht so schnell unterwegs wie sein Teamkollege.

Runde 45/58

Da ist der Stopp von Verstappen, er hat den Glauben an Slicks aufgegeben und holt sich erneut Inters. Wie bitter für Stroll, selbst der holländische Dreistopper bleibt vor ihm.

Runde 44/58

Hamilton überrundet Bottas, das ist dann auch schön eingerahmt, wer der Schmied ist und wer der Schmiedl.

Runde 44/58

Stroll wird weiter durchgereicht, auch Sainz lässt ihn stehen. Nur mehr P8, aber da muss er wohl einen ganz schlechten Satz Reifen erwischt haben. Dennoch ist für Racing Point die Sache noch im grünen Bereich, Perez weiter knapp zehn Sekunden vor Verstappen zweiter.

Runde 43/58

Dreher von Bottas, Latifi und Grosjean. Wird es wieder rutschiger?

Runde 42/58

Hamilton hängt Perez locker ab. Und Leclerc überholt Vettel für P4.

Runde 41/58

Dreher von Latifi, Gelb in Sektor 1. Aber viel wichtiger, Stroll verpatzt das Duell gegen Vettel total und fällt hinter beide Ferrari zurück.

Das Rennen des Türkei-GP heute im Liveticker: Hamilton geht in Führung

Runde 40/58

Und das ist natürlich speziell der Plan für Verstappen, um mit einem Dreistopper dieses Rennen zu gewinnen.

Runde 39/58

Nun wird gezockt. Etliche Fahrer werden versuchen, diesen Stint so lange auszudehnen, dass sie auf Slicks wechseln können. Und Stroll klagt, dass seine frischen Inters jetzt schon mit Graining beginnen.

Runde 38/58

Hamilton überholt mit DRS Perez in der zweiten Zone und geht an die Spitze.

Runde 37/58

Stroll gibt nach und kommt in die Box für frische Intermediates. Oh weh, der Kanadier fällt bis hinter Verstappen zurück auf P4. Aber natürlich muss auch der Red Bull noch mindestens einmal zum Reifenservice.

Runde 37/58

Auch Stroll verweigert den Stopp, dann muss er jetzt aber Perez vorbeilassen und darf ihn nicht aufhalten. Magnussen schafft es nach dem Reifenwechsel nicht mehr zurück auf die Strecke. Aber an dieser Stelle stellt er keine Gefahr dar.

Runde 36/58

Albon braucht natürlich neue Reifen und so ist der langsame Stopp von Vettel kein Problem. Er ist jetzt wieder vor Albon.

Runde 35/58

Hamilton hat zwar keinen überholt, weder Vettel, noch Albon. Aber er grüßt schon wieder von P3. Und er will mit diesen Reifen weiterfahren und nicht zum Stopp.

Runde 34/58

Jetzt auf einmal haben die Racing Points wieder Pace. Vettel kommt rein, das dauert zu lange, er steht über Sekunden. Aber das ist noch viel teurer, Dreher von Albon ausgangs Kurve 4!

Das Rennen des Türkei-GP heute im Liveticker: Bottas mit gebrauchtem Tag

Runde 33/58

Nein, aber das war sehr schlau von Leclerc. Er hat keinen Platz verloren und notiert weiter auf P9. Jetzt das erste Überholmanöber mit DRS von Sainz gegen Ricciardo. Der fährt sofort in die Box für frische Inters.

Runde 32/58

Leclerc probiert erneut was. Nämlich frische Inters! Auch Hamilton glaubt nicht an den Wechsel auf Trockenreifen, kommt er auch rein?

Runde 31/58

Und jetzt ist auch noch DRS im Angebot, das wird ein völlig anderes Rennen. Bis zum Wechsel geht es jetzt aber nur darum, die Inters am Leben zu halten.

Runde 30/58

Und die Top 5 sind nur durch knappe zehn Sekunden getrennt. Für Hamilton kein Problem, wenn die Slicks fällig sind, dann kommt wohl seine Zeit.

Runde 29/58

Halbzeit! Das war sicherlich der schönste halbe Grand Prix in der Geschichte von Racing Point. Aber der Reifenvorteil vom Beginn ist jetzt ein dramatischer Nachteil.

Runde 28/58

Jetzt wird Hamilton wieder schneller. Und die Sache mit Verstappen und der Boxengasse wird erst nach dem Rennen untersucht, toller Plan!

Runde 26/58

Ruppiges Überholmanöver von Norris gegen Russell für P11. Das war aber richtig abgedrängt, mal sehen, was die Rennjury dazu sagt.

Runde 25/58

Hamilton plötzlich wieder deutlich hinter Vettel. Und Leclerc schließt zu Verstappen auf.

Runde 24/58

Albon wäre im DRS-Fenster von Perez. Aber das Überholmanöver muss er ohne schaffen.

Runde 23/58

Dritter (!) Dreher von Bottas heute, damit wieder P17. Hamilton wird vielleicht das Rennen nicht gewinnen, aber die Krönung zum Weltmeister 2020 ist überhaupt nicht in Gefahr.

Das Rennen des Türkei-GP heute im Liveticker: Hamilton kann Vettel nicht überholen

Runde 22/58

War beim ersten Stopp von Verstappen schon sauknapp, jetzt gibt es eine offizielle Untersuchung. Hat er die weiße Linie bei der Boxenausfahrt überschritten.

Runde 21/58

In den Top 6 fährt Albon klar die schnellsten Zeiten, Stroll hingegen die langsamsten. Hamilton könnte auch, aber der teilt der Box mit leidender Stimme mit, dass er einfach nicht an Vettel vorbeikommt.

Runde 20/58

Damit ist Albon jetzt der Racing-Point-Jäger Nummer 1! Und Vettel hält Hamilton immer noch hinter sich. Verstappen trotz Dreher und Stopp immer noch auf P8, damit betet jetzt ganz Oranje für ein Safety Car.

Runde 19/58

Lassen wir mal außen vor, dass Perez nächste Saison gerne das zweite Red-Bull-Podium hätte. Der Mexikaner ist ein Premiumracer und kann nicht nachgeben. Verstappen schafft es nicht vorbei und dreht sich ganz wild. Und braucht jetzt auch noch neue Intermediates.

Runde 18/58

So wie Perez Verstappen im Heck kleben hat. Wäre wichtig für Stroll, dass der Teamkollege den Holländer jetzt maximal aufhalten kann.

Runde 17/58

Aber Vettels Ferrari ist aktuell ziemlich unfahrbar, Albon macht es besser und fährt sicher vorbei. Damit hat Vettel schon wieder Hamilton im Genick.

Runde 16/58

Hamilton wird schon einige Runden von Vettel eingebremst, jetzt probiert er wieder was vor Kurve 11. Das geht voll daneben, er gurkt rechts neben der Strecke herum und Albon sagt Danke für P5.

Runde 15/58

Das sieht ganz gut aus, am Ende der Runde haben wir wieder freie Fahrt.

Runde 14/58

Giovinazzi rollt aus, aber zumindest an einer geeigneten Stelle in Sektor 2. Mal sehen, ob das mit dem virtuellen Safety Car erledigt werden kann.

Das Rennen des Türkei-GP heute im Liveticker: Vettel und Hamilton wechseln Reifen

Runde 14/58

Fehlt also nur mehr Albon, der eine Runde lang P1 genießen durfte. Und jetzt nach dem Wechsel auf Inters auf P6 zurückfällt.

Runde 13/58

Verstappen will nicht, aber die Box macht ihm klar, dass er jetzt wirklich rein muss. Auch kein sehr schneller Stopp, aber er bleibt erst einmal vor Vettel.

Runde 12/58

Perez dann eine Runde später. Und der Stopp war mit fünf Sekunden so langsam, dass es knapp wird zu Vettel. Reicht aber.

Runde 11/58

Racing Point versorgt erst einmal den führenden Lance Stroll. Verstappen bolzt mit den Regenreifen die schnellste Runde raus.

Runde 10/58

Inters auch für Vettel und Hamilton.

Das Rennen des Türkei-GP heute im Liveticker: Hamilton verliert an Boden

Runde 9/58

Die Williams fahren übrigens tatsächlich Inters von Beginn an, aber eine Minute hinter der Spitze sind sie nie im Bild. Bottas wünscht eine neue Strategie, weil er hinter Norris festhängt. Und bekommt sofort den Intermediate.

Runde 8/58

Leclerc wechselt auf den Medium, das wird interessant! Denn Stroll fährt jetzt schon absichtlich durch den nassen Teil der Strecke, weil seine Regenreifen überhitzen.

Runde 7/58

Fahrfehler auch von Norris, aber er kann den McLaren vor Bottas halten. Das geht aber nur um P15.

Runde 6/58

Das fehlende DRS tut Verstappen richtig weh, er kommt einfach nicht an Vettel vorbei. Etwas weiter hinten überholt Sainz Räikkönen für P8. Bzw. profitiert davon, dass der Finne zu weit rausrutscht.

Runde 5/58

Stroll meldet, dass die Ideallinie abtrocknet. Schon klar, aber wenn, dann ist nur der Wechsel auf Intermediates denkbar. Und das auch nicht so bald.

Runde 4/58

Stroll, der Regenflüsterer. Schon sechs Sekunden Vorsprung auf Perez. Nur die Chance, dass ihm das heute ein Safety Car nicht zusammenhaut, die ist wirklich minimal.

Runde 3/58

Ocon holt sich einen neuen Satz Regenreifen. Und die Racing Points hauen ab, schon zehn Sekunden vor Vettel, der Verstappen im Genick hat.

Runde 2/58

Auch Verstappen und Albon überholen Hamilton. Aber P6 tut dem nicht weh, Bottas ist nur auf P18.

Runde 1/58

Beide Racing Point vorne, zwei Dreher in Kurve 1. Das sind Bottas und Ocon. Vettel vor auf P4! Und jetzt P3, denn Hamilton rutscht neben die Strecke.

Start:

Grün! Verstappen kommt gar nicht weg.

Das Rennen des Türkei-GP heute im Liveticker: Vor Beginn

Wet-Track:

Das wäre aber keine gute Idee, wir sehen Gischt aufspritzen, die Stecke ist nass und nicht feucht. Aber es könnte tatsächlich stimmen, dass kein Regen mehr folgt und es abtrocknet im Laufe des Rennens.

Warm-Up:

Es geht in die Aufwärmrunde. Gasly darf doch in die Startaufstellung, aber nicht auf P18. Der Platz bleibt frei, er steht hinter Grosjean auf P19. Und das sind durch die Bank die Full Wets. Was Williams macht, wissen wir allerdings nicht, die könnten Inters probieren.

Update:

Giovinazzis Alfa ist wohl erfolgreich repariert, er steht wieder in der Startaufstellung. Beide Williams werden aus der Box starten.

Unfälle:

Giovinazzi fliegt in seiner Outlap gleich in Kurve 2 raus, Russell fährt sich den Frontflügel in der Boxengasse ab. Bei Gasly hat das Team immerhin doch noch ein paar Teile tauschen können, die Strafe ist also nicht ganz umsonst.

Wetter:

Denn es ist stark bewölkt und hat heute auch schon wieder geregnet. Angeblich zum letzten Mal für heute, aber die Prognosen waren bisher wenig belastbar. Deshalb mache ich auch keine zur Reifenwahl, wir warten einfach auf die Aufwärmrunde gleich.

Strategie:

Für ein trockenes Rennen schlägt Pirelli als schnellste Strategie einen Zweistopper mit Soft-Medium-Soft vor, Soft-Medium-Medium würde auch gehen. Die C1-Reifen sind nur brauchbar, wenn die Asphalttemperatur hoch genug ist, davon können wir aktuell ganz bestimmt nicht ausgehen.

Reifen:

Die Reifen sind heute anders ein Thema als sonst. Pirelli hat die harte Auswahl am Start mit C1, C2 und C3, aber nur, weil man den Asphalt falsch eingeschätzt hat. Diese harten Pneus sind sehr schwer ins Arbeitsfenster zu bringen, was die Temperatur angeht. Dazu haben aber nahezu alle Teams alle Optionen, Freitag und Samstag wurde ja vor allem mit Intermediates und Regenreifen gefahren.

DRS:

Schnell DRS abhandeln, es gibt erfreulicherweise zwei Zonen. Die übliche bei Start und Ziel, aber auch eine sehr attraktive vor Kurve 12. Der Flügel darf schon vor dem Knick aufgemacht werden, da geht einiges, wenn man vor der Neun nahe genug dran ist und den Knopf drücken darf.

Pierre Gasley:

Teiletausch und die Strafe in Kauf nehmen, diesen Plan hatte man auch bei AlphaTauri mit Gasly. Startplatz 15, da kann man das machen. Dann aber kamen die Strafen für die McLaren und bei P13 hat man die Sache anders gesehen. Mit dem Zerlegen des Autos wurde aber schon begonnen, noch immer ist nicht klar, ob der FIA die Versicherung, dass man nichts verändert hat, reicht. Falls nein, dann muss er aus der Boxengasse starten.

Strafen:

Auf diese Pole musste er allerdings einige Zeit warten, denn es gab gestern nach der Quali intensive Untersuchungen in Sachen Zu-schnell-bei-Gelb. Der Kanadier ging aber bei einfach Gelb genug vom Gas, keine Strafe. Anders bei Norris, denn bei dem war doppelt Gelb und da sind die Regeln strenger. Das gibt +5 und somit Startplatz 15, aber er steht immer noch vor dem Kollegen Sainz. Denn der kassierte +3, weil er Perez behindert hat. Ganz nach hinten muss Russell, an seinem Williams wurden erneut viele Teile getauscht.

Startaufstellung:

Denn Hamilton startet nur von P6, Bottas gar nur von P9. Vorne wird das Duell der Top 4 mit Sicherheit heiß, denn von den Red-Bull- und Racing-Point-Fahrern dürfte kaum einer vor Kurve 1 zurückstecken, am ehesten noch Lance Stroll. Aber der hat die beste Ausgangslage, denn er grüßt erstmals von der Pole.

Vor Beginn:

Wird Hamilton heute zum siebten Mal Weltmeister? Unsere Rechnung im Vorfeld war ganz einfach, er braucht Rang 2 und die schnellste Runde, dann reicht Bottas auch der Rennsieg nicht. Aber mit dieser Startaufstellung rechnen wir anders, die Sache ist entschieden, wenn Bottas nicht mehr als sieben Zähler auf Hamilton aufholt.

Vor Beginn:

Wir zelebrieren die Rückkehr zum Istanbul Park Circuit, diese Rennstrecke ganz im Osten der Bosporus-Metropole war 2005 bis 2011 im Kalender, dabei durften Räikkönen, Hamilton und Vettel beim Kehraus je einen Sieg feiern. Somit wird Felipe Massa mit seinem Hattrick im Ferrari von 2006 bis 2008 Rekordsieger bleiben.

Vor Beginn:

Der letzte Formel-1-Sieger in Istanbul ist übrigens ein Deutscher - Sebastian Vettel gewann 2011 am Bosporus im Red Bull. Die Strecke wurde 2005 erstmals in den Rennkalender aufgenommen und feiert dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ihr Comeback.

Vor Beginn:

Alle Augen sind heute auf Lewis Hamilton gerichtet: Der 35-jährige Brite steht in dieser Saison schon fast als Weltmeister fest und kann sich seinen insgesamt siebten Titel schon heute sichern. Das ist der Fall, wenn Hamilton vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas ins Ziel kommt. Es gibt aber noch einige andere Möglichkeiten.

So kann Hamilton Weltmeister werden:

Wenn ...

... Hamilton vor Bottas ins Ziel kommt.

... Bottas nicht über den siebten Platz hinauskommt.

... Bottas gewinnt, ohne die schnellste Runde zu fahren und Hamilton Zweiter wird.

... Bottas Zweiter und Hamilton mindestens Vierter wird.

... Bottas Zweiter und Hamilton Fünfter wird und dabei die schnellste Rennrunde fährt.

... Bottas Dritter wird - unabhängig von der schnellsten Rennrunde - und Hamilton mindestens Fünfter wird.

... Bottas Dritter wird, ohne die schnellste Rennrunde zu fahren und Hamilton mindestens Sechster wird.

... Bottas Vierter und Hamilton mindestens Siebter wird.

... Bottas Vierter und Hamilton Achter wird und dabei die schnellste Rennrunde fährt.

... Bottas Fünfter und Hamilton mindestens Achter wird.

... Bottas Fünfter und Hamilton Neunter wird und dabei die schnellste Rennrunde fährt.

... Bottas Sechster wird, ohne die schnellste Rennrunde zu fahren und Hamilton mindestens Zehnter wird.

Vor Beginn:

Nach dem rutschigen Beginn am Freitag darf mit Spannung erwartet werden, wie sich die Strecke am heutigen Rennsonntag verhält. Eins steht bereits fest: Für Spannung ist gesorgt!

Vor Beginn:

Die heutige Strecke Istanbul-Park-Circuit hält 5.338 Meter bereit und wird in 58 Runden für eine Gesamtdistanz von 309,396 Kilometer befahren.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum heutigen Liveticker zum Rennen in Istanbul. Ab etwa 11 Uhr werdet Ihr hier minütlich mit den wichtigsten Informationen vom Großen Preis der Türkei versorgt!

Formel 1, Türkei-GP: Die Startaufstellung

Lance Stroll beeindruckte im Qualifying und sicherte sich die Pole Position für das heutige Rennen. Lewis Hamilton startet dagegen nur von Platz sechs, Bottas als Neunter.

Platz Fahrer Team 1 Lance Stroll Racing Point 2 Max Verstappen Red Bull 3 Sergio Perez Racing Point 4 Alexander Albon Red Bull 5 Daniel Ricciardo Renault 6 Lewis Hamilton Mercedes 7 Esteban Ocon Renault 8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 9 Valtteri Bottas Mercedes 10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 11 Sebastian Vettel Ferrari 12 Charles Leclerc Ferrari 13 Pierre Gasly AlphaTauri 14 Kevin Magnussen Haas 15 (nach Strafe) Carlos Sainz McLaren 16 (nach Strafe) Lando Norris McLaren 17 Daniil Kyvat AlphaTauri 18 George Russell Williams 19 Roman Grosjean Haas 20 Nicholas Latifi Williams

Formel 1, Türkei-GP: Das Rennen heute im TV und Livestream sehen

Das Rennen in der Türkei ist heute live im Free-TV bei RTL zu sehen. Auch die Bezahlsender Sky und F1-TV zeigen das Rennen live und in voller Länge.

Alle drei Sender bieten die Übertragung auch im kostenlosen Livestream an:

© imago images/Bernd König

Formel 1: Der WM-Stand vor dem Türkei-GP

13 von insgesamt 17 Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison sind absolviert, Lewis Hamilton hat seine Favoritenrolle immer wieder bestätigt und kann heute schon zum siebten Mal Weltmeister werden.

Formel-1-Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 282 2 Valtteri Bottas Mercedes 197 3 Max Verstappen Red Bull 162 4 Daniel Ricciardo Renault 95 5 Charles Leclerc Ferrari 85 6 Sergio Perez Racing Pont 82 7 Lando Norris McLaren 69 8 Carlos Sainz McLaren 65 9 Alexander Albon Red Bull 64 10 Pierre Gasly AlphaTauri 63

Formel-1-Konstrukteurswertung:

Auch in der Konstrukteurswertung fährt der Rennstall Mercedes in diesem Jahr in einer anderen Liga als die neun Konkurrenten.