Nations League: Schweiz - Spanien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nations League - Schweiz gegen Spanien: Anstoß, Datum, Stadion

Die Begegnung zwischen der Schweiz und Spanien steigt am Abend des heutigen Samstags, dem 14.11.2020. Der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr.

Austragungsort der Begegnung ist der St. Jakob Park in Basel. Der "Joggeli" ist das größte Stadion der Schweiz.

Nations League: Schweiz vs. Spanien heute live im TV und Livestream

Wie alle Spiele in der Nations League - Spiele der deutschen Nationalmannschaft als einzige Ausnahme - überträgt DAZN auch die Partie zwischen den Eidgenossen und ihren Gästen aus Spanien live und in voller Länge.

Folgende Reporter werden das Spiel begleiten:

Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Nations League: Schweiz - Spanien heute im Liveticker

Ihr wollt oder könnt das Spiel nicht live im TV oder Livestream verfolgen? Kein Problem, wir haben da was für Euch: Unser Liveticker hält euch stets über alle Highlights der Partie auf dem Laufenden.

Interesse geweckt? Zum Liveticker der Partie Schweiz gegen Spanien gelangt Ihr hier .

Nations League: Diese Spiele finden heute statt

Zeitgleich zum Spiel zwischen der Schweiz und Spanien finden drei weitere Spiele in der Liga A der Nations League statt: Portugal gegen Frankreich, Schweden gegen Kroatien und Deutschland gegen die Ukraine. Um 15.00 bzw. 18.00 Uhr werden zudem noch Spiele aus der Liga D und Liga C ausgetragen.

Datum Uhrzeit Heim Gast Liga 14.11.2020 15.00 Uhr Malta Andorra Liga D 14.11.2020 15.00 Uhr San Marino Gibraltar Liga D 14.11.2020 18.00 Uhr Aserbaidschan Montenegro Liga C 14.11.2020 18.00 Uhr Lettland Färöer Liga D 14.11.2020 18.00 Uhr Zypern Luxemburg Liga C 14.11.2020 20.45 Uhr Deutschland Ukraine Liga A 14.11.2020 20.45 Uhr Portugal Frankreich Liga A 14.11.2020 20.45 Uhr Schweden Kroatien Liga A 14.11.2020 20.45 Uhr Schweiz Spanien Liga A

Nations League: Die Tabelle in der Gruppe 4 der Liga A

Nach vier Spielen führt Spanien die Gruppe 4 in der Liga A an. Mit einem Sieg über die aktuell letztplatzierten Schweizer könnten die Iberer ihre Führung in der Gruppe also verteidigen oder sogar ausbauen. Die Eidgenossen konnten derweil bislang noch kein Spiel in der Gruppe für sich entscheiden.