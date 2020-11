NBA Trade-Gerüchte: Dallas Mavericks angeblich hinter Star-Trio her

Facebook

NBA Trade-Gerüchte: Mavs angeblich hinter Star-Trio her

Wie Kevin O'Connor von The Ringer berichtet, wollen die Dallas Mavericks in dieser Offseason einen zweiten Playmaker an die Seite von Luka Doncic stellen. Es kursieren schon länger Gerüchte, dass die Mavs einen dritten Star neben Doncic und Kristaps Porzingis an Land ziehen wollen, dafür ist Dallas angeblich bereit, den kompletten Kader mit Ausnahme der beiden Eckpfeiler zur Verfügung zu stellen .

O'Connor bringt drei Namen ins Spiel, die die Mavs angeblich "jagen": Victor Oladipo von den Indiana Pacers, Spencer Dinwiddie von den Brooklyn Nets und Zach LaVine von den Chicago Bulls. Letzterer könnte zur Verfügung stehen, sollte Chicago im kommenden NBA Draft (18. November) mit dem 4. Pick einen Guard auswählen.

LaVine legte vergangene Saison im Schnitt 25,5 Punkte, 4,8 Rebounds sowie 4,2 Assists auf. Oladipo verpasste einen Großteil der Spielzeit verletzungsbedingt und konnte in seinen 19 Auftritten nicht an sei All-NBA-Niveau früherer Tage anknüpfen. Dinwiddie kam auf 20,6 Punkte und 6,8 Assists im Schnitt, allerdings wollen die Nets den Guard angeblich nur in einem Paket für einen dritten Star neben Kevin Durant und Kyrie Irving abgeben.

NBA, Gerüchte: Was passiert mit Victor Oladipo?

Um Oladipo kursierten den Sommer über immer wieder Trade-Spekulationen, am Donnerstag berichtete J. Michaels vom Indianapolis Star , dass er vergangene Saison öfters seine Teamkollegen verärgert habe, indem er Spieler anderer Teams gefragt haben soll, ob er nicht mit ihnen spielen könne.

Es soll sogar bereits Trade-Gespräche zwischen den Pacers und rivalisierenden Teams gegeben haben, in denen offenbar Drei-Team-Trade-Szenarien um Oladipo und Myles Turner besprochen wurden. An Turner sollen wohl die Celtics und Hornets interessiert gewesen sein. Nach der Einstellung des neuen Head Coaches Nate Bjorkgren verdichteten sich jedoch die Anzeichen, dass Oladipo zu Saisonbeginn weiter im Pacers-Trikot auflaufen wird.

© imago images / PA Images

Milwaukee Bucks suchen wohl Trade für Eric Bledsoe

Die Milwaukee Bucks sind angeblich sehr aktiv in Trade-Diskussionen, das vermeldet Kevin O'Connor ( The Ringer ). Offenbar suche das Front Office einen Abnehmer für Eric Bledsoe und habe den Guard schon mehreren Teams angeboten. Der 30-Jährige steht noch für drei Jahre und 54,4 Millionen Dollar unter Vertrag, sein letztes Jahr ist allerdings nur teilweise garantiert.

Vor allem Bledsoes Auftritte in den Playoffs waren in den vergangenen Jahren enttäuschend. Die Bucks wurden zuletzt unter anderem mit Chris Paul in Verbindung gebracht, um die Point-Guard-Position zu verstärken. Laut O'Connor ist Milwaukee aber auch an Robert Covington und P.J. Tucker von den Houston Rockets interessiert.

NBA Trade-Gerüchte: Boston Celtics wohl an Holiday dran

Die Boston Celtics haben gleich drei Erstrundenpicks im NBA Draft 2020 (Nr.14, Nr.26 und Nr.30), nach Informationen von O'Connor sind die Kelten allerdings daran interessiert, diese Picks in einen Lottery-Pick umzuwandeln. Seinen Quellen zufolge will Boston dann diesen deutlich besseren Pick nutzen, um Point Guard Jrue Holiday von den New Orleans Pelicans loszueisen.

NBA-Gerüchte: Aaron Gordon von den Magic zu haben?

Nochmal O'Connor: Angeblich planen auch die Orlando Magic, im Draft nach oben zu traden. Dafür liege offenbar ein Paket um den Nr.15-Pick und Aaron Gordon auf dem Tisch. Der Forward steht noch zwei Jahre für 34,5 Millionen Dollar unter Vertrag, vergangene Saison legte der 25-Jährige im Schnitt 14,4 Punkte und 7,7 Rebounds auf.

NBA Draft: Die Reihenfolge in der Lottery

Draft-Position Team 1 Minnesota Timberwolves 2 Golden State Warriors 3 Charlotte Hornets 4 Chicago Bulls 5 Cleveland Cavaliers 6 Atlanta Hawks 7 Detroit Pistons 8 New York Knicks 9 Washington Wizards 10 Phoenix Suns 11 San Antonio Spurs 12 Sacramento Kings 13 New Orleans Pelicans 14 Boston Celtics

NBA Trade-Gerüchte: San Antonio Spurs vor Ausverkauf?

Die San Antonio Spurs könnten Gerüchten zufolge vor einem größeren Umbruch stehen. Laut O'Connor stehen sowohl LaMarcus Aldridge, als auch DeMar DeRozan und Patty Mills auf der Trade-Liste. Am australischen Guard sind angeblich die Bucks und Sixers interessiert, derweil sollen die Lakers ein Auge auf DeRozan geworfen haben .

NBA Free Agency: Rockets wohl mit Interesse an Serge Ibaka

Ungeachtet der Trade-Gerüchte um Russell Westbrook planen die Houston Rockets weiter ihre Offseason. Wie Tim MacMahon von ESPN im Podcast "Brian Windhorst & The Hoop Collective" berichtet, haben die Texaner wohl ein Auge auf Serge Ibaka geworfen.

Der 31-jährige Free Agent würde sowohl Rim-Protection als auch einen gefährlichen Distanzwurf mitbringen. Allerdings haben die Rockets kein Cap Space zur Verfügung. Als Alternative nannte MacMahon Nerlens Noel.