BVB - News und Gerüchte: Julian Brandts Formtief "für einen Trainer sehr frustrierend"

© CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images

Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte zu Borussia Dortmund vom Vortag.

BVB: Julian Brandt nach DFB-Auftritt weiter in der Kritik

Nach Bundestrainer Jochaim Löw hat auch Sky -Experte Dietmar Hamann die bis dato gezeigten Leistungen von Julian Brandt in dieser Saison kritisch beurteilt.

Während Löw am Mittwochabend nach dem unglücklichen Auftritt des BVB-Profis gegen Tschechien von Brandt eindringlich "den nächsten Schritt von ihm" forderte, zeigte sich auch Hamann enttäuscht von den bisherigen Spielen des 24-Jährigen angesichts seines so großen Potenzials, das Brandt gerade in der vergangenen Saison schon gezeigt habe.

"Es ist für einen Trainer, aber auch für einen Fußballfan wie mich sehr frustrierend, wenn ich Brandt Ende der letzten Saison sehe - als Reus verletzt war und er tolle Spiele gemacht hat - und jetzt. da er wieder in ein Loch von einigen Wochen gefallen ist", sagte Hamann bei Sky : "Wie kann das sein, dass so ein talentierter Spieler gar keinen Einfluss nimmt?", fragte sich Hamann.

Brandt kommt in dieser Spielzeit beim BVB noch nicht in Fahrt und steht nach zwölf Pflichtspielen bei gerade einmal einem Treffer, den er im Supercup gegen den FC Bayern erzielt hatte. Nachdem er zu Beginn der Spielzeit hinter Jude Bellingham und Giovanni Reyna bei Trainer Lucien Favre in puncto Startelfeinsätze das Nachsehen hatte, gehörte er in den vergangenen sieben Spielen immerhin viermal zum Stammpersonal, konnte dort jedoch nicht seine offensive Produktion steigern.

Und das obwohl er von Favre zuletzt immer mehr Freiheiten im Dortmunder Spiel erhalten hatte, wie Brandt selbst bei DAZN bestätigte: "Unser Coach ist mittlerweile an dem Punkt angelangt, dass er zu mir kommt und sagt: 'Wenn du auf dem Platz stehst - das ist deine Position, aber lauf rum, wo du willst'", sagte Brandt: "Also natürlich offensiv!"

Sowohl Favre als auch Löw halten trotz seiner Formkrise jedoch große Stücke auf den offensiven Freigeist. "Der Julian hat so viel Können, so viel Tempo im Eins-gegen-eins. Das muss er nur auf den Platz bringen. Dann ist er ein sehr guter Spieler", erklärte Löw vor dem Nations-League-Spiel des DFB-Teams gegen die Ukraine am Samstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ).

Der gleichen Meinung ist auch Hamann: "Wenn er zeigt, was er kann, fährt er mit zur EM und ist vielleicht sogar auf dem Sprung oder an der Grenze, Stammspieler zu sein."

BVB-Juwel Bellingham schreibt englische Fußballgeschichte

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham hat mit seinem Länderspieldebüt am Donnerstagabend für die englische Nationalmannschaft gegen Irland (3:0) Verbandsgeschichte geschrieben.

Mit 17 Jahren, vier Monaten und zwölf Tagen ist Bellingham nun der drittjüngste Spieler, der jemals für die Three Lions auflief. Jünger als Bellingham waren bei ihren Debüts in der Nationalmannschaft nur Theo Walcott und Wayne Rooney.

Bellingham wurde in der 74. Minute eingewechselt, zuvor hatten Harry Maguire (18.), BVB-Teamkollege Jadon Sancho (31.) und Dominic Calvert-Lewin (56.) bereits auf 3:0 gestellt.

BVB-Spielplan bis zur Winterpause

Nach der zweiwöchigen Länderspielpause stehen dem BVB noch kräftezehrende letzte Wochen im Jahr 2020 ins Haus. Zehn Spiele werden die Dortmunder binnen vier Wochen absolvieren müssen.