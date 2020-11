NBA Draft 2020: Prospects, Forwards - Eine Menge Potenzial und noch mehr Fragezeichen

In einer Woche steht der NBA Draft 2020 an. SPOX beleuchtet bis dahin die hoffnungsvollsten Prospects. Nach den besten Bigs und Guards schließen wir die Serie mit den fünf besten Forwards ab.

© SPOX / getty

Außerdem mit dabei: Steckt in einem Prospect der nächste Duncan Robinson? Und was hat es mit dem komischen Wurf von Devin Vassell auf sich?

Deni Avdija (Maccabi Tel Aviv) - Stärken und Schwächen

Position: Small Forward/Power Forward / Verein: Maccabi Tel Aviv

Geburtsdatum : 3. Januar 2001 (19) / Größe: 2,06 Meter / Spannweite: 2,06 Meter / Gewicht: 100 Kilo

Die Statistiken von Deni Avdija (pro 36 Minuten) in 2019/20

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 15,0 7,7 3,3 1,1 1,1 2,6 50,5 33,3 (61/183) 58,8

Im Idealfall ein Typ wie: Nicolas Batum

Stärken:

Playmaking-Qualitäten eines Guards

Starker Pick'n'Roll-Spieler mit guter Übersicht

Vielseitiger Angreifer und Verteidiger

Schwächen:

Inkonstanter Shooter

Fehlende Athletik und Explosivität

Schwierigkeiten, in Isolationen für sich selbst zu kreieren

Der beste Europäer des diesjährigen Jahrgangs ist gleichzeitig der beste Flügelspieler. Das stellte Avdija sowohl in der israelischen Premier League, in der er mit Maccabi drei Titel in Folge holte und vergangene Saison als MVP ausgezeichnet wurde, als auch auf internationalem Parkett mit der israelischen U-Nationalmannschaft unter Beweis.

2018 und 2019 führte er seine Farben zweimal in Folge zur Goldmedaille bei der U20-Europameisterschaft - inklusive eines MVP-Awards auch auf dieser Bühne. Dabei begeisterte Avdija schon in jungen Jahren mit seiner Stärke im Playmaking. Gerade im Pick'n'Roll kommt ihm seine Größe zugute sowie die hervorragend ausgebildeten Ballhandling-Skills.

Er besitzt das Timing und die Übersicht, um Pässe zum abrollenden Big oder auch in die Ecken zu den Schützen zu spielen, zeigt dabei auch immer wieder Kreativität. Nicht nur im Pick'n'Roll, auch in der Transition ist er als Playmaker enorm gefährlich, auch weil Avdija immer Vollgas gibt. An seiner Einstellung und seinem Drang, besser zu werden, gibt es keine Zweifel.

Deni Avdija im NBA Draft 2020: Fragezeichen beim Wurf

Die dafür aber umso mehr an seinem Wurf. Die Dreierquote von 33,3 Prozent in der vergangenen Saison klingt nicht spektakulär, bei Avdija wechseln sich heiße mit kalten Phasen zu häufig ab. Das liegt auch an seiner Wurfbewegung, die er nicht immer einheitlich ausführt. Auch seine Freiwurfquote von 58,8 Prozent machen nicht unbedingt Hoffnung, dass sich das Shooting des 19-Jährigen schnell bessern wird.

Auf NBA-Niveau könnte der Forward zudem Probleme mit der fehlenden Athletik und Explosivität bekommen. Einerseits erschwert ihm dies, sich seinen eigenen Wurf zu kreieren - in der NBA wird dieses Problem noch einmal viel offensichtlicher werden -, andererseits macht es ihn anfällig als On-Ball-Verteidiger.

An seinem Körper wird er aber noch arbeiten können, genau wie an seinem Wurf. Entsprechend finden sich unter seinen Schwächen keine Defizite, die ein Team allzu sehr abschrecken sollten. Mindestens wird er als vielseitiger Point Forward einen guten Starter in der NBA geben. Fragezeichen gibt es nur bei seinem Ceiling.

Hier geht es zum ausführlichen Porträt von Deni Avdija.

Prognose: Zwischen 4 und 8

Mögliche Teams: Bulls, Cavs, Hawks, Wolves, Warriors

Isaac Okoro (Auburn) - Stärken und Schwächen

Position : Small Forward / College: Auburn

Geburtsdatum: 26. Januar 2001 (19) / Größe: 1,98 Meter / Spannweite: 2,04 Meter / Gewicht: 102 Kilo

Die Statistiken von Isaac Okoro (pro 40 Minuten) in 2019/20

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 16,3 5,6 2,6 1,2 1,1 2,5 51,4 28,6 (20/70) 67,2

Im Idealfall ein Typ wie: Gerald Wallace

Stärken:

Bester Flügelverteidiger des Jahrgangs

Guter Finisher in Ringnähe

Hoher Basketball-IQ

Schwächen:

Kein Scorer, schwacher Shooter

Macht sich als Playmaker kaum bemerkbar

Als Ballhandler Turnover-anfällig

Bei Okoro dachte vor gut einem Jahr wohl kaum jemand an ein One-and-Done-Prospect. Doch in seinem Freshman-Jahr im beschaulichen Auburn übertraf er alle Erwartungen und etablierte sich in einem Team, das im Jahr zuvor noch das Final Four erreicht hatte. Gleichzeitig spülten seine Leistungen ihn in den landesweiten Mock Drafts immer weiter nach oben.

Am Ende standen Nominierungen ins All-SEC Second Team, ins SEC All-Freshman Team und ins SEC All-Defensive Team. Letztgenannte Auszeichnung steht sinnbildlich für Okoros größte Stärke: Er ist der wohl beste Flügelverteidiger im diesjährigen Draft.

Physisch bringt er alles mit, um auch in der NBA in der Verteidigung seinen Mann zu stehen. Er hat den Körper, die Länge und die Athletik, um mehrere Positionen problemlos zu verteidigen - und zeigt jederzeit den dafür nötigen Einsatz. Der Motor des 19-Jährigen sticht hervor, garniert mit seinem hervorragenden IQ gibt Okoro sowohl einen exzellenten On-Ball- als auch Help-Defender.

Isaac Okoro: Viel Athletik, viel Explosivität - und sonst?

Seine Athletik hilft ihm auch auf der anderen Seite des Courts. Als Slasher im Halbfeld, in der Transition oder auch als stete Lob-Gefahr scheut er nicht den Kontakt mit bulligeren Ringbeschützern und schließt dennoch hochprozentig ab. Laut Synergy erzielte Okoro 2019/20 1,4 Punkte pro Wurf in direkter Ringnähe aus dem Halbfeld. Auch in Drive-and-Kick-Situationen ist er solide.

Das große Problem: Ansonsten hält sich sein Waffenarsenal in der Offese in Grenzen. Wenn er nicht zum Korb kommt, strahlt Okoro kaum Gefahr aus, weder aus der Mitteldistanz und erst recht nicht von der Dreierlinie. Sein Shooting bedarf noch einiges an Arbeit (28,6 Prozent Dreierquote bei 2,5 Versuchen pro Spiel), auch die schwache Freiwurfquote (67,2 Prozent) ist besorgniserregend.

Im schlimmsten Fall könnte Okoro ein Non-Factor in der Offense werden, wenn er auf NBA-Niveau trotz seiner Athletik nicht mehr regelmäßig zum Korb kommt. Mit einer Menge Arbeit und etwas Feinschliff der Shooting-Coaches könnte in ihm aber dennoch ein elitärer 3-and-D-Spezialist stecken. Zwar wird Okoro wohl nie ein All-Star werden, doch die Aussicht auf einen All-NBA-Verteidiger und soliden Starter dürfte einige Teams in der Mitte der Lottery ansprechen.

Prognose: Zwischen 5 und 12

Mögliche Teams: Cavs, Hawks, Wizards, Spurs

Patrick Williams (Florida State) - Stärken und Schwächen

Position : Forward / College: Florida State

Geburtsdatum: 26. August 2001 (19) / Größe: 2,03 Meter / Spannweite: 2,11 Meter / Gewicht: 102 Kilo

Die Statistiken von Patrick Williams (pro 40 Minuten) in 2019/20

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 16,4 7,1 1,8 1,8 1,8 3,1 45,9 32,0 (16/50) 83,8

Im Idealfall ein Typ wie: O.G. Anunoby

Stärken:

Großartige körperliche Voraussetzungen

Guter Finisher in Ringnähe

Potenzieller Defensiv-Spezialist

Schwächen:

Wurf mit langsamen Release muss besser werden

Teils schwache Fußarbeit

Noch kein guter Passgeber

Wenn ein Name in NBA-Kreisen zuletzt nach oben gepusht wurde, dann ist es der von Patrick Williams. Wir reden hier von einem Flügelspieler, der bei seinem College-Team kein Starter war und gerade einmal 22 Minuten im Schnitt auf dem Feld stand. Wer dann aber Williams auf dem Feld sieht, merkt sofort: So sollte ein NBA-Forward aussehen.

Williams besitzt Gardemaß für seine Position, ist für sein Alter enorm muskulös und bringt alle Voraussetzungen mit, um über Jahre eine gute Rolle zu spielen. Der ACC Sixth Man of the Year besticht mit Explosivität, guten defensiven Instinkten und deutete mit einem brauchbaren Wurf an, dass er einer der besseren 3-and-D-Spieler der Liga werden kann.

Gleichzeitig weiß der 19-Jährige aber auch etwas mit dem Ball anzufangen und zeigte hin und wieder, dass er entschlossen den Korb attackieren kann. In Ringnähe hilft ihm sein massiver Körper, er kann Kontakt absorbieren und mit beiden Händen abschließen. In einem starken Florida-State-Team war Williams der Mann für die kleinen Dinge. Er holte Rebounds, zog mit Cuts die Aufmerksamkeit der Defense auf sich, bewegte sich gut abseits des Balles. Dazu ist er ein guter Team-Verteidiger, der mit seinen langen Armen in den Passwegen lauert und den ein oder anderen Block von der Help Side verbuchen kann.

Patrick Williams: Der klassische Upside-Pick

Ihm zugute kam auch das System der Seminoles, die unter dem früheren NBA-Coach Leonard Hamilton ein sehr NBA-ähnliches Konzept mit viel Switching in der Defense spielten. Doch so wurden auch Schwächen offenbart. In der Theorie sollte Williams auch vor kleineren Gegenspielern bleiben, noch fehlt es hier aber an einigen Basics, zum Beispiel sieht es noch recht hölzern aus, wenn Williams gegen Guards ins Eins-gegen-Eins muss.

Auch im Angriff ist Williams noch lange nicht ausgereift, das zeigt allein schon, dass er fast doppelt so viele Ballverluste beging wie er Assists spielte. Auch hier ist einerseits die Fußarbeit ein Problem (viele Schrittfehler), andererseits braucht der Forward noch zu lange, um Entscheidungen zu treffen. Das kann sich mit den Jahren aber bessern, das gilt auch für den Wurf. Die Freiwurfquote macht Hoffnung, allerdings muss Williams seinen Wurf dringend früher losbekommen.

Schlussendlich ist Williams der klassische Upside-Pick, entsprechend stark gehen die Meinungen bei ihm auseinander. Das wirkt sich auch auf seine Draft-Position aus, hier ist es fast unmöglich zu sagen, wann und wer Williams am Ende picken wird. Angeblich sind die Pistons (#7) scharf auf den Forward, spätestens am Ende der Lottery dürfte er aber über die Ladetheke gehen.

Prognose: Zwischen 6 und 14

Mögliche Teams: Pistons, Spurs, Knicks, Wizards, Kings, Suns

Devin Vassell (Florida State) - Stärken und Schwächen

Position : Shooting Guard / Small Forward / College: Florida State

Geburtsdatum: 23. August 2000 (20) / Größe: 2,01 Meter / Spannweite: 2,08 Meter / Gewicht: 88 Kilo

Die Statistiken von Devin Vassell (pro 40 Minuten) in 2019/20

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 17,6 7,0 2,3 1,9 1,3 1,1 49,0 41,5 (44/106) 73,8

Im Idealfall ein Typ wie: Khris Middleton

Stärken:

Starker Flügelverteidiger

Ansätze von Kreieren eigener Würfe

Eigentlich guter Schütze

Schwächen:

Womöglich zu leicht als NBA-Verteidiger

Kein explosiver Spieler

Schließt nicht gut am Ring ab

Ähnlich hoch eingeschätzt wie Williams wird auch dessen Teamkollege Vassell, von dem jedoch vor wenigen Wochen ein Video die Runde machte, in dem dessen Wurf erschreckend verändert daherkam. Ist es ein zweiter Fall Markelle Fultz? Aus dem Camp von Vassell ist zumindest zu hören, dass dies nur zum Ende eines Workouts war und er ein wenig herumgealbert habe.

Für NBA-Teams ist der Wurf die womöglich wichtigste Komponente in Vassells Spiel. In seinen zwei Jahren in Tallahassee steigerte sich Vassell enorm und tat dies Schritt für Schritt. In seiner ersten Saison wurde er offensiv fast ausschließlich als Spotup-Schütze eingesetzt, in der vergangenen Spielzeit war Vassell dann sogar ein zweiter Spielmacher, der auch für sich selbst kreieren konnte.

Dies tat er vornehmlich aus dem Pick'n'Roll. Vassell ist nicht wirklich explosiv, aber ist inzwischen in der Lage, absinkende Verteidiger zu bestrafen. Das hängt vor allem mit dem Wurf zusammen, der zwar etwas merkwürdig aussieht, aber eben fällt. Gleichzeitig definiert sich Vassell nicht nur über seine Offense.

Devin Vassell: Guter Verteidiger, aber schmale Statur

Trotz seiner schmalen Statur war der 20-Jährige ein richtig guter Verteidiger, der mit seinen langen Armen eine Pest sein kann. Dazu besitzt er ein gutes Verständnis für Defensiv-Systeme und gab keine Bälle verloren. So gelangen ihm trotz überschaubarer Athletik auch einige Highlight-Blocks. Die Frage wird sein, ob sich seine Physis nicht auf NBA-Niveau rächen könnte.

88 Kilo sind für den Moment sehr, sehr wenig, es besteht die Gefahr, dass Vassell ordentlich herumgeschubst wird. Die fehlende Athletik könnte auch auf der anderen Seite zum Problem werden. Schon auf dem College schlug Vassell seine Gegenspieler selten im Eins-gegen-Eins, auch sein Abschluss in Ringnähe gegen größere Gegenspieler war bisweilen schwere Kost.

Viel wird davon abhängen, in welche Situation Vassell kommt. Er ist mit Sicherheit keine erste und vermutlich auch keine zweite Option, kann aber dennoch die Stars (wenn vorhanden) an seiner Seite entlasten. Trotz Limitationen werden auch seine defensiven Instinkte von Nutzen sein. Flügelspieler wie Vassell sind eben gefragt, darum ist er (mindestens) ein sicherer Lottery Pick.

Prognose: Zwischen 5 und 12

Mögliche Teams: Cavs, Pistons, Spurs, Knicks, Wizards, Hawks, Suns

Aaron Nesmith (Vanderbilt) - Stärken und Schwächen

Position : Small Forward / College: Vanderbilt

Geburtsdatum: 16. Oktober 1999 (21) / Größe: 1,98 Meter / Spannweite: 2,08 Meter / Gewicht: 97 Kilo

Die Statistiken von Aaron Nesmith (pro 40 Minuten) in 2019/20

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 25,8 5,4 1,0 1,6 1,0 1,9 51,2 52,0 (60/115) 82,5

Im Idealfall ein Typ wie: größerer J.J. Redick

Stärken:

Guter Schütze

Hoher Basketball-IQ

Potenzial zu gutem Verteidiger

Schwächen:

Kann sich keinen Wurf selbst kreieren

Reiner Shooter

Als Passgeber nicht zu gebrauchen

Es ist kein Tippfehler. Aaron Nesmith traf in der vergangenen College-Saison tatsächlich besser aus dem Dreierbereich als aus dem Feld insgesamt. Und das ist nicht dem Umstand geschuldet, dass der Flügelspieler nur wenige Versuche nahm. Im Gegenteil: Nesmith warf satte 8,2-mal pro Spiel von der Dreierlinie und versenkte dabei unheimliche 52 Prozent. Unter Vanderbilt-Coach Jerry Stackhouse wurde Nesmith zumeist wie Stephen Curry oder J.J. Redick eingesetzt.

Der Swingman blieb ständig in Bewegung, nutzte zahlreiche Blöcke, um dann mit starker Fußarbeit schnell abdrücken zu können. Zugleich muss Nesmith keine optimale Fußstellung haben, damit der Ball durch die Reuse geht. Diese Eigenschaft alleine reicht, um zu prognostizieren, dass in Nesmith mindestens ein Rotationsspieler schlummert.

Der 21-Jährige ist zudem in der Lage, tiefe Dreier zu treffen und kann im Zweifel auch mal per Dribble für Verwirrung in der Defense sorgen. Er besitzt keine echten Moves, aber bei freier Bahn kann Nesmith mit seiner Power auch am Ring abschließen. Mehr Elemente hat sein Offensiv-Spiel dann jedoch nicht. Dreier aus dem Dribbling sind nicht seine Sache, auch im Passspiel bestehen große Mängel.

Aaron Nesmith: Der nächste Duncan Robinson?

Defensiv hat Nesmith so seine Schwierigkeiten in den direkten Duellen, dafür steht er oft richtig und ist stets eine Gefahr, einen Steal zu holen. Auch der Einsatz stimmt am hinteren Ende, trotz besagter Limitationen. Es ist dennoch vorstellbar, dass er an diesem Ende zumindest zum besseren Durchschnitt gehören kann.

Alles in allem ist Nesmith der klassische Rollenspieler, in etwa so wie es Shootingstar Duncan Robinson in der vergangenen NBA-Saison für die Miami Heat war. Nesmith ist etwas kleiner als Robinson und hat nicht so einen ultraschnellen Release wie der Heatle, aber auch er ist der klassische Teamspieler, der Systeme konsequent läuft, sich für seine Mitspieler aufopfert und eine offensichtliche Qualität besitzt: den Wurf.

Vor allem für Teams mit wenig Shooting dürfte Nesmith deswegen interessant sein, Philadelphia oder auch Dallas würden wohl liebend gern die Finger an den 21-Jährigen bekommen. Vermutlich wird Nesmith aber nicht mehr auf dem Board sein, wenn diese Franchises picken.

Prognose: Zwischen 10 und 17

Mögliche Teams: Kings, Pelicans, Celtics, Magic, Blazers