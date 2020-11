EM-Playoff-Finale: Serbien gegen Schottland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Bildbyran

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und verfolge damit EM-Qualifikationsspiele live und in voller Länge!

EM-Playoffs - Serbien gegen Schottland: Anpfiff, Ort, Stadion

Das EM-Playoff-Finalspiel der Liga C zwischen Serbien und Schottland findet am heutigen Donnerstag, den 12. November, im Rajko Mitic Stadion in der serbischen Hauptstadt Belgrad statt. Der spanische Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz pfeift die Partie um 20.45 Uhr an.

Ein Sieg in diesem Spiel bedeutet die erfolgreiche Qualifikation für die Europameisterschaft 2021.

EM-Playoffs - Serbien gegen Schottland: Heute live im TV und Livestream

Wer das EM-Playoff-Spiel live und in voller Länge sehen möchte, ist auf DAZN genau richtig. Der Streaminganbieter zeigt zudem auch die restlichen Finalspiele. Für Serbien gegen Schottland ist wenige Minuten vor Anpfiff der Partie Freddy Harder als Kommentator im Einsatz.

© imago images / ITAR-TASS

Für Fußballfans ist DAZN der perfekte Anbieter. Zahlreiche weitere Länderspiele, Testspiele und Nations-League-Partien könnt Ihr mit einem Abo live verfolgen. Aber auch auf Vereinsebene ist das "Netflix des Sports" die perfekte Anlaufstelle: Unter anderem hat die Plattform Spiele der Champions League, die Europa League, Ligue 1, Serie A, Bundesliga und Primera Division im Angebot.

Nicht-Fußballfans bekommen ebenso sämtliche Übertragungen geboten. Denn auch die US-Sportarten (NFL, NHL, NBA und MLB), Darts, Kampfsport, Radsport, Wintersport, Tennis oder Handball werden gezeigt.

Das DAZN -Abonnement kostet pro Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Um sich vom Angebot zu überzeugen, kann vorher noch ein kostenloser Probemonat getestet werden.

EM-Playoffs - Serbien gegen Schottland im Liveticker

Alle, die kein DAZN -Abo haben, können beim Liveticker von SPOX mitlesen und bekommen damit alle wichtigen Spielaktionen mit.

Den Link zum Spiel: Serbien gegen Schottland findet Ihr hier.

EM-Qualifikation: Die Playoffs der Liga C

Aus jeder Nations-League-Gruppe und -Liga spielen die vier besten Mannschaften, die sich nicht über die reguläre EM-Qualifikation qualifizieren konnten, in einem K.o.-System gegeneinander, um die vier Nationen zu bestimmen, die an der Europameisterschaft 2021 teilnehmen dürfen. In Liga C wurden dafür bereits die beiden Halbfinalpartien gespielt. Die Schotten bezwangen Israel mit 5:3 nach Elfmeterschießen, während die Serben 120 Minuten brauchten, um gegen Norwegen mit 2:1 zu gewinnen.