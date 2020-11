Nordirland gegen Slowakei heute live: EM-Playoffs im TV, Livestream und Liveticker

Die Playoffs in der EM-Qualifikation sind in den letzten Zügen, heute trifft Nordirland in einem der vier Finals auf die Slowakei. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

© imago images/MichalKamaryt

Nordirland gegen Slowakei: Wann und wo rollt der Ball heute?

Am heutigen Donnerstag, den 12. November, ist der Anpfiff der Partie für 20.45 Uhr geplant. Parallel laufen zwei weitere Spiele um die Teilnahme an der EM, Ungarn empfängt Island und Schottland gastiert in Serbien.

Gespielt wird heute im Windsor Park zu Belfast. Das 1905 erstmals eröffnete Stadion wurde vom berühmten Architekten Archibald Leitch entworfen.

Leitch begann seine ruhmreiche Karriere als Architekt von Fußballstadien in Glasgow und zeichnete sich verantwortlich für den Entwurf des Ibrox Parks. Später war er unter anderem am Anfield Stadium in Liverpool und der Stamford Bridge in London beteiligt.

© imago images / Bildbyran

Nordirland gegen Slowakei heute live: EM-Quali im TV und Livestream

Livebilder der Partie gibt es heute ausschließlich auf DAZN . Der Streamingdienst zeigt alle vier Finalspiele der EM-Playoffs live und in voller Länge.

Los geht's dort pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr, durch die 90 Minuten begleitet Euch Kommentator Felix Keil.

Um auf die Plattform von DAZN zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Dieses kostet Euch entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro für einen Jahreszugang.

Geboten bekommt Ihr beim "Netflix des Sports" neben der EM-Quali auch alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung, zahlreiche Champions-League-Spiele und die komplette Europa League.

Neben internationalem Fußball könnt Ihr auf DAZN auch die besten Ligen Europas verfolgen: Der Streamingdienst hat ausgewählte Spiele der Bundesliga, der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1 im Angebot. Zudem gehört die nordamerikanische MLS zum Programm.

Das reicht Euch nicht? Kein Problem, DAZN hat noch mehr zu bieten: Unter anderem findet Ihr auf der Plattform die Champions League des Handballs, jede Menge Kampfsport (Boxen, MMA) und die vier großen US-Ligen NBA, NFL, NHL und MLB.

Als Neukunden müsst Ihr außerdem nicht die Katze im Sack kaufen, sondern könnt das volle Angebot einen Monat lang kostenfrei testen - ohne weitere Verpflichtungen.

EM-Quali live und in voller Länge sehen? Das geht mit dem gratis Probemonat von DAZN - jetzt zuschlagen!

© imago images / Bildbyran

EM-Qualifikation im Liveticker: Nordirland gegen Slowakei

Auch bei uns verpasst Ihr garantiert kein Tor, keine Karte und keine Emotionen.

EM-Quali, Playoff-Finals: Die Spiele von heute im Überblick