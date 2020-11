Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg: Testspiel heute live im Free-TV

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Jan Huebner

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Nürnberg: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Das Freundschaftsspiel zwischen dem Erstligisten Eintracht Frankfurt und dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg findet am heutigen Donnerstag (12. November) im Frankfurter Deutsche Bank Park statt. Pünktlich um 14 Uhr wird die Begegnung angepfiffen.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Nürnberg: Das Testspiel heute live im Free-TV und Livestream

Wer das Testspiel zwischen Frankfurt und Nürnberg heute live und in voller Länge sehen möchte, kann das prima ohne kostenpflichtige Abonnements machen. Die Partie gibt es nämlich im Free-TV zu sehen. Die Übertragung dafür übernimmt Sky. Der Anbieter zeigt das Spiel auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD - auch im Livestream.

Bundesliga: Diese Klubs bestreiten heute ein Testspiel

Neben der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Nürnberg stehen heute drei weitere Freundschaftsspiele, die einen Bundesligisten beinhalten, bevor.

Um 13 Uhr empfängt der SC Freiburg den SV Sandhausen. Parallel zu Frankfurt - Nürnberg spielen um 14 Uhr FC Augsburg und der Karlsruher SC gegeneinander. Eine Stunde danach treffen dann der 1. FC Köln und der Sechste der 2. Bundesliga VfL Bochum aufeinander.

Uhrzeit Heim Auswärts Wettbewerb 13 Uhr SC Freiburg SV Sandhausen Testspiel 14 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg Testspiel 14 Uhr FC Augsburg Karlsruher SC Testspiel 15 Uhr 1. FC Köln VfL Bochum Testspiel

© imago images / Jan Huebner

Bundesliga: Die Tabelle nach sieben Spieltagen

Die SGE hatte zunächst mit sieben Punkten nach drei Spieltagen einen guten Start in die Bundesliga-Saison hingelegt. Danach ließen die Frankfurter jedoch etwas nach. In den folgenden vier Ligapartien holte man nur drei Punkte und blieb sieglos.

Auch die kommenden Spiele werden nicht einfacher für die Eintracht. Am 8. Spieltag geht es gegen den Tabellenzweiten aus Leipzig. Danach steht das Duell gegen den formstarken 1. FC Union Berlin an. Die Woche darauf am 5. Dezember heißt der Gegner am 10. Spieltag Borussia Dortmund.