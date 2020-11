NBA Draft, News und Gerüchte: Minnesota Timberwolves wollen angeblich zweiten Lottery-Pick

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

NBA Draft: Wolves an zweitem Lottery-Pick interessiert?

Wie Kevin O'Connor von The Ringer berichtet, versuchen die Minnesota Timberwolves einen zweiten Lottery-Pick per Trade an Land zu ziehen. Offenbar gab es bereits Gespräche mit den Atlanta Hawks um deren Nr.6-Pick. Als Gegenwert in einem potenziellen Deal werden Jarrett Culver und der Nr.17-Pick der Wolves genannt.

Allerdings scheint das Interesse an dem Pick der Hawks groß zu sein. Laut O'Connor sollen auch die Boston Celtics und New Orleans Pelicans interessiert sein. Bereits vor wenigen Wochen kursierten Gerüchte, dass die Celtics ihre drei Erstrundenpicks (#14, #26 und #30) in einen höheren Pick umwandeln wollen .

Die Spekulationen um die Pelicans decken sich derweil mit einem Bericht von Marc Stein von der New York Times . Dessen Informationen zufolge haben die Hawks angeblich ein Auge auf Point Guard Jrue Holiday von den Pels geworfen.

Mike Singer von der Denver Post will zudem erfahren haben, dass auch die Nuggets daran interessiert sind, per Trade in die Top 10 des NBA Drafts vorzustoßen. Derzeit hält Denver die Rechte am 22. Pick. Wen die Nuggets im Visier haben, ist jedoch nicht bekannt.

NBA Draft: LaMelo Ball absolviert wohl Workout bei den Wolves

Am Mittwoch hat LaMelo Ball offenbar ein Workout für die Minnesota Timberwolves absolviert, das vermeldet Jonathan Givony von ESPN . Demnach fand das Workout des potenziellen Top-Picks in Südkalifornien statt.

Für den 19-Jährigen, der als Kandidat für den Nr.1-Pick der Wolves gehandelt wird, war es das erste private Workout für ein NBA-Team im Draft-Prozess. Allerdings hat er bereits Interviews mit den Wolves, Golden State Warriors, Charlotte Hornets und Chicago Bulls geführt, die die ersten vier Picks im Draft halten.

Von Seiten der Wolves waren dem Bericht zufolge Teampräsident Gersson Rosas, Vizepräsident Sachin Gupta sowie Head Coach Ryan Saunders während des Workouts anwesend. Unter anderem ein Shooting Drill sowie Ballhandling- und Konditions-Übungen sollen Teil des Workouts gewesen sein. Angeblich habe Ball einen guten Eindruck hinterlassen und seine Würfe gut getroffen.

© imago images / Poolfoto

NBA Draft: Offenbar drei Interessenten für Warriors-Pick

In den vergangenen Wochen halten sich beständig die Gerüchte, dass sowohl die Timberwolves als auch die Warriors offen für Trades sind, in denen sie sich von ihren beiden Top-Picks trennen würden. Laut Jonathan Givony von ESPN gibt es offenbar mehrere Interessenten an dem Nr.2-Pick der Dubs.

Demnach gehören die New York Knicks, Chicago Bulls und Detroit Pistons zu den Kandidaten, die offenbar ein Auge auf den Warriors-Pick geworfen haben. Derzeit ist allerdings noch unklar, welchen Spieler diese Teams mit dem Nr.2-Pick im Visier haben könnten. Auch potenzielle Trade-Pakete sind bisher noch nicht durchgesickert.

NBA Draft: Die Reihenfolge in der Lottery