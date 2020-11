MLB: Trevor Bauer und Shane Bieber gewinnen Cy Young Awards 2020

Facebook

Bauer ist der erste Pitcher der Reds, dem diese Ehre zuteil wird. Zuvor waren dem Team lediglich fünf zweite Plätze geglückt, zuletzt hatte es Johnny Cueto 2014 geschafft. "Mit all dem überwältigenden Talent und den großartigen Teams der Vergangenheit wurde es höchste Zeit, dass die Reds einen Cy-Young-Gewinner bekommen", sagte Bauer im Interview mit dem MLB Network. "Ich bin sehr stolz, diese Auszeichnung zu den Fans nach Cincinnati zu bringen, die die Reds so lange schon unterstützt haben."

Bauer führte die National League in ERA (1.73), ERA+ (276) und WHIP (0.79) sowie beim gegnerischen Schlagdurchschnitt (.159) und mit 2 Shutouts an. Zudem sammelte er nach Jacob deGrom von den New York Mets die zweitmeisten Strikeouts (100). Es ist der erste Cy Young Award für den 29-Jährigen, der die Reds in diesem Winter wohl als Free Agent verlassen wird. Er erhielt 27 der 30 Stimmen für den ersten Platz und lag damit klar vor Yu Darvish (3) von den Chicago Cubs.

Bieber wiederum wurde sogar einstimmig gewählt in der American League. Bieber sicherte sich die Auszeichnung mit einer beeindruckenden Breakout-Saison, in der er die Pitching-Triple-Crown gewann, die Liga also in Wins (8), ERA (1.63) und Strikeouts (122) anführte.

MLB: Shane Bieber gewinnt Triple Crown

Mehr noch: Bieber wurde sogar der erste Triple-Crown-Pitcher der gesamten MLB seit Johan Santana 2006. Zudem führte er alle qualifizierten Pitcher mit 3,2 Wins above Replacement (WAR) nach Fangraphs , Fielding Independent Pitching (2.07) und Strikeouts pro 9 Innings (14,2) an.

Bieber, der sich klar vor Kenta Maeda von den Minnesota Twins durchsetzte, ist der fünfte Indians-Pitcher, der den Award gewann nach Gaylord Perry (1972), CC Sabathia (2007), Cliff Lee (2008) und Corey Kluber (2014, 2017).

Bei der von der Baseball Writers' Association nach Ende der Regulär Season und vor Start der Playoffs durchgeführten Wahl sind jeweils zwei Journalisten aus jeder der 15 Städte einer jeden Liga stimmberechtigt. Sie vergeben je eine Stimme für die Plätze 1 bis 5, wobei Platz 1 sieben Punkte wert ist, Platz 2 vier Punkte, 3 drei Punkte, 4 zwei und 5 einen Punkt.

National League Cy Young Award 2020 - Ergebnis

Spieler Team 1st 2nd 3rd 4th 5th Punkte Trevor Bauer Reds 27 3 - - - 201 Yu Darvish Cubs 3 24 2 - - 123 Jacob deGrom Mets - 3 23 4 - 89 Dinelson Lamet Padres - - 5 20 2 57 Max Fried Braves - - - 4 7 15 Corbin Burnes Brewers - - - 1 10 12 Aaron Nola Phillies - - - - 3 3 Devin Williams Brewers - - - - 2 2 Kyle Hendricks Cubs - - - - 2 2 Zac Gallen Diamondbacks - - - - 2 2 Clayton Kershaw Doodgers - - - - 2 2 Zack Wheeler Phillies - - - - 1 1

American League Cy Young Award 2020 - Ergebnis