NBA - Wann beginnt die Free Agency 2020? Die wichtigsten Termine und besten verfügbaren Spieler

Auch 2020 stehen in der Free Agency eine Menge wichtiger Entscheidungen an. Verlängert Anthony Davis seinen Vertrag bei den Los Angeles Lakers? Wie verstärken sich die anderen Titelanwärter, um die Lakers vom Thron zu stoßen?

NBA: Wann beginnt die Free Agency 2020?

Erst Anfang November hat sich die NBA mit der Spielergewerkschaft NBPA auf einen Rahmenterminkalender für 2020/21 einigen können. So soll die neue Saison am 22. Dezember starten, gut einen Monat zuvor beginnt die Free Agency.

Start der Wechselperiode in der Association ist am 20. November um 18 Uhr Ortszeit, also in der Nacht auf den 21. November um 0 Uhr deutscher Zeit. Dann dürfen die Teams Verträge mit den Spielern aushandeln. Eine fixe Unterschrift ist allerdings erst nach dem Ende des Moratoriums am 22. November um 0.01 Uhr Ortszeit (6.01 Uhr deutscher Zeit) möglich.

NBA: Die wichtigsten Termine in der Offseason im Überblick

Datum Event 18. November Draft 20. November Start Free Agency 22. November Ende des Moratoriums 22. Dezember Saisonstart 25. Dezember Christmas Games

NBA Free Agency: Wer sind die besten verfügbaren Spieler?

Die Free-Agency-Klasse von 2020 gilt als nicht besonders stark, Top-Spieler sind kaum auf dem Markt. Der größte Name ist wohl Anthony Davis, der aus seinem Vertrag bei den Los Angeles Lakers aussteigen kann. Es gilt aber als sehr wahrscheinlich, dass er einen neuen Kontrakt beim amtierenden Champion unterschreiben wird. Hier eine Übersicht mit den wichtigsten Free Agents 2020:

Anthony Davis (Los Angeles Lakers, 27 Jahre, Spieler-Option über 28,8 Mio. Dollar)

Gordon Hayward (Boston Celtics, 30 Jahre, Spieler-Option über 31,9 Mio. Dollar)

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans, 23 Jahre, Restricted Free Agent)

DeMar DeRozan (San Antonio Spurs, 31 Jahre, Spieler-Option über 27,8 Mio. Dollar)

Danilo Gallinari (Oklahoma City Thunder, 32 Jahre, Unrestricted Free Agent)

Goran Dragic (Miami Heat, 34 Jahre, Unrestricted Free Agent)

Fred VanVleet (Toronto Raptors, 26 Jahre, Unrestricted Free Agent)

Serge Ibaka (Toronto Raptors, 31 Jahre, Unrestricted Free Agent)

Tristan Thompson (Cleveland Cavaliers, 29 Jahre, Unrestricted Free Agent)

Die wichtigsten Begriffe der Free Agency:

NBA Free Agency: Was ist das Moratorium?

Das Moratorium ist eine kurze Verhandlungsphase, in der zwar verbal eine Einigung zwischen einem Spieler beziehungsweise dessen Agenten und einem Team erzielt werden kann, schriftliche Verträge aber noch nicht unterschrieben werden dürfen. Auch Trades dürfen in dieser Phase zwar ausgehandelt, aber noch nicht durchgeführt werden.

Allerdings gibt es einige Ausnahmen. So dürfen beispielsweise Rookies bereits ihre NBA-Verträge unterschreiben, gleiches gilt für Two-Way-Verträge (Verträge für die NBA und die G-League) oder Minimalverträge. Auch Offer Sheets dürfen bereits unterschrieben werden.

NBA: Was ist ein Unrestricted Free Agent (UFA)?

Ein Spieler wird zum Unrestricted Free Agent, wenn sein Vertrag bei einem Team ausläuft und keine weiteren Optionen im Kontrakt festgehalten sind. Der Spieler wird somit vertragsfrei und kann sein neues Team frei wählen.

NBA: Was ist ein Restricted Free Agent (RFA)?

Zum Beispiel am Ende seines Rookie-Vertrages wird ein Spieler jedoch nicht Unrestricted, sondern Restricted Free Agent. Das bedeutet, dass sein bisheriges Team mit jedem Angebot, dass der Spieler von rivalisierenden Franchises erhält, gleichziehen kann. Der Spieler muss in solch einem Fall bei seinem bisherigen Team unterschreiben.

NBA Free Agency: Was ist ein Qualifying Offer?

Um einen Spieler zum Restricted Free Agent zu machen, muss ein Team dem jeweiligen Akteur, der dazu berechtigt ist (also zum Beispiel Rookies nach ihrem letzten Vertragsjahr) ein Qualifying Offer vorlegen. Verzichtet die Franchise darauf, so wird der Spieler Unrestricted Free Agent. Beim Qualifying Offer handelt es sich um einen Einjahresvertrag. Lehnt der Spieler es ab, wird er Restricted Free Agent.

NBA: Was ist ein Offer Sheet?

Plant ein Team, einen Restricted Free Agent einer rivalisierenden Franchise unter Vertrag zu nehmen, so muss dieses dem Spieler ein Offer Sheet (zu deutsch: Angebot) vorlegen. Sofern der Spieler dieses Offer Sheet unterschreibt, hat sein bisheriges Team zwei Tage Zeit, mit dem Angebot zu den gleichen Bezügen mitzugehen.

NBA Free Agency: Die Player Option einfach erklärt

Bei der Player Option (zu deutsch: Spieleroption) handelt es sich um eine vertraglich festgehaltene Option für den Spieler, den Vertrag mit seinem Team um eine weitere Saison zu verlängern. Entscheidet sich der Spieler gegen diese Möglichkeit, so wird er Unrestricted Free Agent.

NBA Free Agency: Was ist eine Team Option?

Ähnliches gilt für die Team Option. In diesem Fall hat allerdings das Team das Recht, den Vertrag des Spielers um eine weitere Saison zu verlängern. Zieht ein Team diese im Vertrag verankerte Option nicht, wird der Spieler Unrestricted Free Agent.