DFB-Team - Spanien gegen Deutschland in der Nations League: TV-Übertragung, Termin, Ort

DFB-Team - Spanien gegen Deutschland: Datum, Ort, Stadion

Am sechsten und finalen Spieltag der Nations-League-Gruppenphase trifft die DFB-Elf nochmal auf Spanien. Die Partie geht dabei am Dienstag, den 17. November, über die Bühne. Gespielt wird im spanischen Sevilla, im Olimpico de la Cartuja. Das Länderspiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Am ersten Spieltag der Gruppenphase waren die beiden Fußballgiganten schon einmal aufeinandergetroffen. Dank eines Last-Minute-Treffers der Spanier trennten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden.

DFB-Team - Spanien gegen Deutschland: Die Nations League live im TV und Livestream

Auch das Rückspiel gegen den früheren Welt- und Europameister Spanien gibt es im Free-TV zu sehen. Die Übertragung übernimmt die ARD. Der öffentlich rechtliche Sender ist auch für die Livestream -Übertragung verantwortlich. Um 20.15 Uhr beginnen die Vorberichte zum Spiel.

Das Team, das die Zuschauer vor ihren Bildschirmen begleitet, besteht aus Reporter Tom Bartels, Moderator Matthias Opdenhövel und dem Experten Bastian Schweinsteiger.

DFB-Team - Spanien gegen Deutschland: Die Nations League im Liveticker

Ebenso gibt es das Länderspiel in Form eines Livetickers. Auf SPOX könnt Ihr alle wichtigen Spielaktionen mitverfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Spanien gegen Deutschland.

DFB-Team: Die bevorstehenden Länderspiele im Überblick

Bevor es gegen Spanien geht, stehen noch zwei weitere Spiele für Deutschland im Kalender. Am Mittwoch muss die Löw-Elf in einem Testspiel gegen Tschechien ran. Am Samstag ist der Gegner in der Nations League dann die Ukraine.

Datum Anpfiff Begegnung Ort 11. November 20.45 Uhr Deutschland - Tschechien Leipzig 14. November 20.45 Uhr Deutschland - Ukraine Leipzig 17. November 20.45 Uhr Spanien - Deutschland Sevilla

DFB-Team: Der Kader für die Länderspiele

Folgende Spieler wurden für die kommenden drei Spiele nominiert.