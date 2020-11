NBA Draft 2020: Prospects, Big Men - Wundertüten und der nächste Bam Adebayo?

Facebook

Außerdem mit dabei: Maryland-Big Jalen Smith und die Wundertüte aus Europa, Aleksej Pokusevski.

James Wiseman (Memphis) - Stärken und Schwächen

Position: Center / College: Memphis

Geburtsdatum: 31. März 2001 (19) / Größe: 2,16 Meter / Wingspan: 2,29 Meter / Gewicht: 114 Kilo

Die Statistiken von James Wiseman (pro 40 Minuten) in 2019/20, nur 3 Spiele

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 23,1 6,3 3,4 1,6 0,7 3,3 40,2 29,4 (72/245) 77,2

Im Idealfall ein Typ wie: Chris Bosh

Stärken:

Athletischer Freak, der alle Grundvoraussetzungen mitbringt

Stark im Abschluss von Pick'n'Rolls

Gutes Näschen für Rebounds

Schwächen:

Sehr rohes Offensivspiel

Schwaches Stellungsspiel in der Defense

Wurfauswahl noch fragwürdig

Wie wertvoll sind in der heutigen NBA Center? Diese Frage stellen sich derzeit viele Teams, auch wenn mit den Los Angeles Lakers ein Team den Titel gewann, das entgegen des Trends meist zwei traditionelle Bigs aufbot. Allerdings: Einen Anthony Davis gibt es eben nicht an jeder Straßenecke.

Und erst recht nicht in jedem Draft-Jahrgang. Noch vor Beginn der vergangenen Saison galt James Wiseman als mit Abstand bester Spieler, doch der 19-Jährige absolvierte am College nur drei Spiele, zwei davon waren aufgrund der Schwäche des Gegners beinahe bedeutungslos. Grund für seinen Abgang von der Uni war eine Sperre der NCAA, die unregelmäßige Zahlungen von Memphis-Coach Penny Hardaway an Wiseman bestraften.

Viel zeigen konnte Wiseman also nicht, zum Start der NBA-Saison wird der Big über ein Jahr kein organisiertes Spiel absolviert haben. Dass der 2,16-Meter-Mann dennoch als Top-3-Pick gehandelt wird, liegt an seinen seltenen Anlagen. Für seine Größe bewegt sich der Fünfer gazellengleich, selbst in der NBA gibt es wenige Athleten wie ihn.

James Wiseman: Will er mehr als ein Defensiv-Center sein?

So verwunderte es nicht, dass Wiseman bei seinen spärlichen Auftritten im Gegenangriff sowie als abrollender Spieler zu überzeugen wusste. Der 19-Jährige ist nicht nur lang und körperlich gesegnet, sondern besitzt bereits eine bemerkenswerte Kontrolle über seinen Körper.

Dazu besitzt Wiseman durchaus Touch und dürfte auch in seiner Rookie-Saison den einen oder anderen Dreier versenken. Das ist jedoch ein zweischneidiges Schwert, da Wiseman nicht unbedingt durch seine gute Wurfauswahl aufgefallen ist. Die Frage wird sein: Sieht er sich als mehr als nur einen klassischen Defensiv-Center oder will er offensiv zu viel? Stand jetzt ist er dazu nicht bereit.

Gleichzeitig besitzt der Mann aus Nashville alle Anlagen, um ein Defensiv-Anker zu sein. Doch auch hier gibt es noch viel Luft nach oben. Im Pick'n'Roll fehlt noch das Verständnis, dazu ging er zu oft für den Block und verschlief oft das Boxout. Stattdessen vertraute Wiseman meist auf seine Länge, um Abpraller zu sichern.

Wiseman hat definitiv das Potenzial, um ein All-Star zu werden. Ein Franchise Player ist er aber wohl nicht.

Hier geht es zum ausführlichen Porträt von James Wiseman.

Prognose: Zwischen 2 und 5

Mögliche Teams: Warriors, Hornets, Bulls, Cavs.

Obi Toppin (Dayton) - Stärken und Schwächen

Position: Power Forward/Center / College: Dayton

Geburtsdatum: 4. März 1998 (22) / Größe: 2,06 Meter / Wingspan: 2,11 Meter / Gewicht: 100 Kilo

Die Statistiken von Obi Toppin (pro 40 Minuten) in 2019/20

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 25,3 9,5 2,7 1,2 1,5 2,8 63,3 39,0 (32/82) 70,2

Im Idealfall ein Typ wie: Amare' Stoudamire light

Stärken:

Vielseitiger Scorer

Starker Transition-Spieler

Gute defensive Instinkte

Schwächen:

Fehlende Physis

Etwas fußlahm in der Verteidigung

Fragezeichen hinter Upside

Wäre Toppin zwei, drei Jahre jünger, wäre er wohl im Gespräch für einen der drei Top-Picks. Doch so ist das nun einmal in einer Zeit, in der das Potenzial meist den Status Quo schlägt. Toppin machte die kleine Uni aus Dayton zu einem Powerhouse und wurde folgerichtig zum besten College-Spieler der Saison und damit zum Nachfolger von Zion Williamson gewählt.

Der 22-Jährige machte im Vergleich zu seiner Freshman-Saison einen riesigen Sprung und war in der Zone kaum zu verteidigen. In zwei Jahren verzeichnete Toppin für Dayton satte 190 Dunks, ein Zeichen dafür, wie gut er in Ringnähe abschließen kann. Entsprechend ist der Sohn einer New Yorker Streetball-Legende auch in Transition eine absolute Waffe.

Doch Toppin ist mehr als nur ein reiner Rim Runner. Im zweiten College-Jahr hatte Toppin mehr Vertrauen in seinen Wurf und nahm fast drei Dreier pro Partie, die er mit einer mehr als annehmbaren Quote von 39 Prozent traf.

Obi Toppin: Schon jetzt bereit für die NBA

Will er eine gute Rolle in der NBA einnehmen, wird Toppin eine Gefahr von draußen sein müssen. Auf dem College fiel Toppin als solider Verteidiger auf, der die meiste Zeit als Center fungierte, doch in der NBA ist es schwer vorstellbar, dass der 22-Jährige so etwas wie ein Plusspieler in der Defense sein könnte.

Das ist auch die Schwierigkeit mit Toppin. Als Fünfer ist er etwas klein, für die größere Forward-Position womöglich zu behäbig. Spieler wie Montrezl Harrell zeigen zwar, dass solche Bigs ihre Nische finden können, doch gleichzeitig gibt es auch genügend Gegenbeispiele.

Gerade defensiv könnte seine fehlende laterale Geschwindigkeit ein Problem werden. Gleichzeitig fragen sich Teams auch, wie viel Potenzial in Toppin überhaupt noch steckt. Immerhin: Der New Yorker scheint NBA-ready und könnte von Spiel eins an helfen. Das kann für einige Mannschaften ein echtes Plus sein.

Hier geht es zum ausführlichen Porträt von Obi Toppin.

Prognose: Zwischen 4 und 10.

Mögliche Teams: Hawks, Pistons, Knicks, Wizards.

Onyeka Okongwu (USC) - Stärken und Schwächen

Position: Center / College: USC

Geburtsdatum: 11. Dezember 2000 (19) / Größe: 2,06 Meter / Wingspan: 2,16 Meter / Gewicht: 111 Kilo

Die Statistiken von Onyeka Okongwu (pro 40 Minuten) in 2019/20

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 21,2 11,3 1,4 1,6 3,5 2,6 61,4 25,0 (1/4) 72,0

Im Idealfall ein Typ wie: Bam Adebayo

Stärken:

Dynamisch im Attackieren des Korbs

Ansätze eines Post-Up-Spiels

Exzellenter Shotblocker

Schwächen:

Vielleicht ein paar Zentimeter zu klein

Fragezeichen hinter seinem Wurf

Luft nach oben in Sachen Spielverständnis

Es gibt nicht wenige Stimmen, die Okongwu als besten Big Man dieser Klasse ansehen. Der Nigerianer spielte in seiner Jugend an der Seite der Ball-Brüder auf der High School in Chino Hills, nach deren Abgängen explodierte der heute 19-Jährige und wurde gleich zweimal in Folge zu Kaliforniens bestem Basketballer gewählt.

Auch eine Leistungsstufe höher schlug der Center, der auch Power Forward spielen kann, ein. Okongwu überzeugte als Shotblocker und auch am offensiven Ende als abrollender Spieler, der über 60 Prozent seiner Würfe traf. Das ist insofern beeindruckend, weil Okongwu bei USC auch gelegentlich im Post gefüttert wurde und auch hier gute Quoten auflegte.

In der NBA wird dies vermutlich weniger zu sehen sein, da seine athletischen Vorteile hier geringer sein werden. Dennoch sehen einige Experten in Okongwu einen Bam Adebayo light, da der Nigerianer auch ein wenig mit dem Ball umgehen kann und über ein gewisses Spielverständnis verfügt. Trotzdem gibt es gerade hier noch viel Luft nach oben.

Onyeka Okongwu: Der beste Verteidiger im Draft

Das gilt übrigens auch für seinen Wurf. 72 Prozent von der Freiwurflinie klingen wenig dramatisch, doch Okongwu unterlag hier teils brutalen Schwankungen, obwohl die Wurfbewegung eigentlich sehr solide daherkommt. Solide ist ziemlich viel an Okongwus Spiel, der Schwächen durch enormen Einsatz überdecken kann.

Manchmal fällt es nicht auf, doch der 19-Jährige macht die kleinen Dinge wie das gute Setzen von Blöcken, sein gutes Näschen für Rebounds oder das schnelle Lesen des Spiels. Auch in der Pick'n'Roll-Verteidigung ist er wesentlich ausgereifter als seine Mitstreiter dieser Klasse. Ob Switching, Absinken oder das Doppeln, Okongwu beherrscht dies bis zu einem gewissen Grad alles.

Dies sind Anzeichen, dass Okongwu womöglich tatsächlich der beste Big Man dieses Jahrgangs ist. Der Adebayo-Vergleich ist zwar eine hohe Messlatte, die er womöglich nie erreichen wird, dennoch schreit vieles im Spiel von Okongwu nach dem All-Star der Miami Heat.

Hier geht es zum ausführlichen Porträt von Onyeka Okongwu.

Prognose: Zwischen 4 und 10.

Mögliche Teams: Hawks, Pistons, Knicks, Wizards.

Jalen Smith (Maryland) - Stärken und Schwächen

Position: Power Forward / College: Maryland

Geburtsdatum: 16. März 2000 (20) / Größe: 2,08 Meter / Wingspan: 2,17 Meter / Gewicht: 102 Kilo

Die Statistiken von Jalen Smith (pro 40 Minuten) in 2019/20

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 19,8 13,4 1,0 0,9 3,0 2,2 53,8 36,8 (32/87) 75,0

Im Idealfall ein Typ wie: Taj Gibson

Stärken:

Guter Wurf für seine Größe

Sehr intelligent, auch in der Defense

Solider Touch in Ringnähe

Schwächen:

Fehlende Beweglichkeit

Manchmal zu langsam

Passqualitäten nur rudimentär entwickelt

Maryland produzierte zuletzt mit Kevin Huerter und Bruno Fernando (beide Atlanta) nach einiger Zeit mal wieder NBA-Spieler, Smith dürfte der Nächste sein. Noch im Jahr zuvor bildete er mit Fernando einen beeindruckenden Frontcourt, in der vergangenen Saison gehörte Smith dann alleine die Show.

Bei Smith stimmen vor allem die Basics. Er setzt gute Picks und besitzt für seine Größe einen sehr flüssigen Wurf, was sich auch auf seinen Quoten auswirkt. Zudem ist er auch in Ringnähe sehr sicher und streut hier und da mal einen Highlight-Dunk ein, speziell durch Putbacks.

Seine Rebound-Zahlen stechen ohnehin ins Auge, in der starken Big Ten war Smith eine Double-Double-Maschine. Dabei glänze Smith mit guten Boxouts sowie starkem Stellungsspiel, wodurch er defensiv immerhin solide agierte.

Ob das auch ein Level höher erfolgreich sein kann, ist die große Frage. Smith ist kein Über-Athlet, manchmal geht ihm die Beweglichkeit etwas ab, was in der NBA verhängnisvoll werden könnte. Zudem ist Smith mehr oder weniger ein schwarzes Loch im Angriff, sein Passspiel bedarf noch jeder Menge Arbeit.

Smith dürfte eher ein Nischenspieler sein, der über seinen Wurf einen Rotationsplatz sichern kann. Für die Forward-Positionen fehlt es Smith vermutlich an der Schnelligkeit, sodass ihn NBA-Teams eher als Center sehen. Der Weg zu einem Starter dürfte lang und steinig werden, wenn aber Wurf und Defense in einem angemessenem Verhältnis stehen, ist es nicht auszuschließen.

Prognose: Zwischen 18 und 25.

Mögliche Teams: Mavs, Sixers, Jazz, Bucks.

Aleksej Pokusevski (Olympiacos B) - Stärken und Schwächen

Position: Power Forward / Verein: Olympiacos B

Geburtsdatum: 26. Dezember 2001 (18) / Größe: 2,14 Meter / Wingspan: 2,21 Meter / Gewicht: 94 Kilo

Die Statistiken von Aleksej Pokusevski (pro 36 Minuten) in 2019/20

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 16,7 12,2 4,8 2,0 2,8 3,8 40,0 32,1 (17/53) 78,3

Im Idealfall ein Typ wie: Kelly Olynyk mit mehr Potenzial

Stärken:

Sehr flexibel mit seinem Wurf

Enorm intelligent, Spielmacherqualitäten

Potenziell guter Verteidiger abseits des Balles

Schwächen:

Für die NBA im Moment viel zu leicht

Schwach im Abschluss am Brett

Fehlende Konstanz

Und dann ist da noch die absolute Wundertüte Aleksej Pokusevski. Der Serbe dominierte zwar auf Junioren-Niveau die großen internationalen Turniere, doch spielte bei Olympiacos die meiste Zeit in der zweiten griechischen Liga, weil Piräus wegen eines Streits mit dem Verband seine erste Mannschaft vom Spielbetrieb in der ersten Liga abmeldete und lediglich in der Euroleague antrat. Pokusevski kam dort jedoch nur für 2 Minuten zum Einsatz.

Entsprechend schwer ist es, den jüngsten Spieler im Draft zu evaluieren. Das Potenzial ist zumindest riesig. Mit 2,13 Meter bewegt sich Pokusevski wie ein Guard und spielt auch so. Er kann das Pick'n'Roll laufen und daraus gute Entscheidungen treffen. Das Passspiel ist grandios. Ob Bodenpässe, Crosscourt oder Lobs, Pokusevski hat alles im Repertoire und kann im Stile eines Nikola Jokic die komplette Offense dirigieren.

Das Ganze geschieht dabei oft aus der Bewegung. Pokusevski ist ein starker Ballhandler, besonders in Transition stechen seine Geschwindigkeit und seine Ballsicherheit ins Auge. Gepaart wird dies mit einem guten Wurf, auch wenn die Dreier-Quote von 32 Prozent noch ausbaufähig ist. Viel wichtiger ist aber, dass seine Wurftechnik gut aussieht, manchmal schließt er jedoch zu überhastet ab.

Aleksej Pokusevski: Hohes Risiko, hoher Ertrag?

In Zeiten des Skill Balls sind die beschriebenen Attribute enorm wertvoll, dennoch ist Pokusevski mitnichten ein automatischer NBA-Spieler. Das fängt schon bei seinem Körper an. Natürlich wird er in der Zukunft noch Muskelmasse draufpacken, doch eine echte Kante wird der Serbe nie werden. Angeblich wiegt Pokusevski im Moment deutlich unter 100 Kilo, was vor allem defensiv ein großes Problem darstellen wird.

Als Shotblocker zeigte er zwar Ansätze, doch im Eins-gegen-Eins ist Pokusevski eher vom Typ Fahnenstange. Da hilft es nicht, dass der Serbe sich noch viel zu oft Auszeiten genehmigt und hinten überhaupt nicht mithilft. Im Angriff ist Pokusevski dagegen zwar am Perimeter gefährlich, doch in der Zone ist sein Abschluss oft zu soft, was gewissermaßen für sein komplettes Spiel gilt.

Wie gesagt: Mit 18 Jahren muss das nicht so bleiben, Warnsignale sind es aber schon. In einem Draft ohne die großen Stars ist ein solcher Upside-Pick dennoch zu vertreten. Von den Fähigkeiten her, ist Pokusevski ein kommender All-Star - trotz einiger klarer Schwächen. Am Ende wird genau das die Frage sein: Sind die Schwächen in seinem Spiel zu gravierend oder kann sein Angriffsspiel so wertvoll sein, dass es die negativen Aspekte überwiegt? Die Antwort darauf werden wir erst in ein paar Jahren bekommen.

Prognose: Zwischen 18 und 25.

Mögliche Teams: Mavs, Sixers, Jazz, Bucks.