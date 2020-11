FC Bayern: Flick gibt Goretzka-Update vor Duell mit dem BVB - Gegentore lassen ihn kalt

Facebook

© imago images / GEPA Pictures

"Leon Goretzka hat gestern mit trainiert und ist heute dabei, ich rechne voll mit ihm", sagte Flick über Goretzka, der gegen Red Bull Salzburg unter der Woche angeschlagen gefehlt hatte. Die positiv auf Corona getesteten Niklas Süle und Joshua Zirkzee stehen gegen Dortmund allerdings nicht im Kader, betonte Flick - selbst wenn es sich um falsche positive Tests wie zuletzt bei Serge Gnabry halten sollte.

In sechs Ligaspielen haben die Bayern schon neun Gegentore gefangen, gegen Salzburg musste Manuel Neuer zweimal hinter sich greifen. "Wir hätten gerne weniger Tore kassiert, aber man muss das Positive sehen: Wir haben bis auf Hoffenheim alle Spiele gewonnen", zeigte sich Flick gelassen. Er begründete die teils wackelige Abwehr mit den Rotationen in der Viererkette und den fehlenden Trainingseinheiten: "Wir regenerieren nur zwischen den Spielen. Deshalb bin ich zufrieden: Wir bekommen viele Tore, aber wir schießen auch viele."

Beim BVB registrierte der Trainer "enorme Qualitäten im Umschaltspiel in der Offensive. Sie haben gute Tiefenläufer, nicht nur Haaland." Sein Team müsse gut stehen und auf die Tiefenabsicherung achten. Dennoch freue er sich auf die Partie: "Es ist für alle ein Leckerbissen. Die ganze Welt schaut zu, nicht nur Dortmund. Deshalb ist es auch für uns eine besondere Motivation."

Die danach anstehende Länderspielpause habe auch ihr Gutes: "Ich weiß aus Erfahrung, dass wenn man aus dem gewohnten Umfeld herauskommt, dann ist eine andere Atmosphäre da, man bekommt andere Gedanken, das ist für den Kopf gut", betonte Flick. Der FC Bayern werde Stand jetzt alle Spieler zu ihren Teams reisen lassen, lediglich bei Eric Maxim Choupo-Moting und Kamerun gebe es noch zu klärende Fragen.

Flick über die Ausbootung von Müller und Co. aus der DFB-Elf: Hätte er früher als Co-Trainer interveniert?

"Es ist immer so: Wenn man Entscheidungen trifft, bespricht man sie im Team. Der Bundestrainer vertritt die Meinung dann öffentlich, aber es ist die Meinung des gesamten Teams. Deshalb hätte es von mir keine Intervention gegeben. Die Entscheidung ist so nach außen getragen worden und wurde von allen vertreten."

Flick über die Auswärtsspiele in Dortmund und die fehlenden Fans

"Wir alle sind in der aktuellen Situation und müssen ohne Fans spielen. Wir gehen damit ganz gut um und gehen so ins Spiel, wie wir das immer getan haben, ob Zuschauer oder nicht. Aktuell gibt es keine andere Möglichkeit. Wenn sie wieder da sind, können wir uns darüber Gedanken machen. Wir alle vermissen die Fans und hoffen, dass es bald mit ihnen weitergeht."

Flick über die positiven Corona-Tests Süle und Zirkzee

"Unser Experte ist mit den zuständigen Behörden im Austausch. Alles weitere werden wir zeitig erfahren. Beide werden gegen Dortmund nicht zur Verfügung stehen."

Flick über die sechs Siege der deutschen Teams in Europa

"Das ist eine Momentaufnahme, ich möchte nicht zu viel hinein interpretieren. Klar, man hat eine Qualität in der Bundesliga und spielt sie aktuell international aus. Die Qualität, die wir in der Liga haben, zeigen wir international."

Flick über das Programm der letzten Wochen

"Für die Mannschaft ist die Pause schon gut. Ich weiß aus Erfahrung, dass wenn man aus dem gewohnten Umfeld herauskommt, dann ist eine andere Atmosphäre da, man bekommt andere Gedanken, das ist für den Kopf gut. Auf der anderen Seite sind es zwei, drei Spiele, die die Spieler machen müssen. Das ist nicht ganz einfach, aber es ist einfach so. Ich kann mit der Belastung gut leben, ich habe ein gutes Team um mich herum, das mich unterstützt."

Flick über die Länderspielpause

"Wir sind dabei, von den Nationalverbänden Infos zu sammeln und werden dann entscheiden. Stand jetzt lassen wir alle gehen, aber bei Kamerun und Choupo-Moting müssen wir gucken und uns das Go von den zuständigen Behörden geben lassen. Jeder spielt gern für sein Land, deshalb stehen wir den Spielen offen und positiv gegenüber."

Flick über die personelle Situation

"Leon Goretzka hat gestern mit trainiert und ist heute dabei, ich rechne voll mit ihm. Süle und Zirkzee sind nicht im Kader. Gegen Dortmund möchte man gewinnen, es ist ein Klassiker, da ist jeder motiviert. Die ganze Welt schaut zu, nicht nur Dortmund. Deshalb ist es auch für uns eine besondere Motivation. Wir sind wie immer sehr selbstbewusst und werden alles versuchen, um am Samstag nach 90 Minuten als Sieger vom Platz zu gehen."

Flick über Thomas Müller und seinen Antrieb

"Der Antrieb ist in der ganzen Mannschaft zu finden. Wir wollen Spiele gewinnen, jeder in der Defensive und Offensive seinen Beitrag leisten. Das macht er par excellence, wie alle anderen auch. Ich bin zufrieden, wie die Mannschaft performt. Klar, der eine oder andere Punkt könnte besser sein, aber das ist immer so. Ich lese, was Thomas neben den Kommandos auch zu den Schiedsrichtern und Gegenspielern sagt. Er ist jemand, der unser Spiel pusht und die Mitspieler unterstützt, das brauchen wir in unserem Spiel."

Flick über Mats Hummels beim BVB

"Darüber mache ich mir keine Gedanken, dass er nicht mehr hier ist. Man kann Dortmund gratulieren, aber für uns ist das kein Thema. Wir haben in diesem Bereich auch herausragende Spieler."

Flick über die vielen Gegentore

"Wir hätten gerne weniger Tore kassiert, aber man muss das Positive sehen: Wir haben bis auf Hoffenheim alle Spiele gewonnen. Klar wissen wir, dass wir als Mannschaft im Defensivverhalten Luft nach oben haben, aber wir spielen mit einem gewissen Risiko, das wissen wir alle. Deshalb machen wir uns keine Sorgen und wollen unsere Idee vom Fußball weiter umsetzen, mit dem Blick etwas mehr auf die Defensive. Letzte Saison hatten wir eine eingespielte Viererkette, jetzt wechseln wir immer wieder. Da ist es klar, dass die Abstimmung nicht so ist wie letztes Jahr, das liegt auch an mangelnden Trainingseinheiten, wir regenerieren nur zwischen den Spielen. Deshalb bin ich zufrieden: Wir bekommen viele Tore, aber wir schießen auch viele."

Flick über die vergangene turbulente Woche

"Entscheidend ist, dass du Spiele gewinnst. Wir haben ein hervorragendes Spiel in Salzburg gezeigt, für einen neutralen Zuschauer ein Topspiel. Wir haben viele Räume zugelassen, das muss gegen Dortmund besser sein. Aber die Mentalität, der Siegeswille ist top, da muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Oft geht man als Trainer kritisch mit der Mannschaft um, aber die Art und Weise wie wir Fußball spielen in den letzten Monaten, das ist nicht alltäglich. Kompliment an die Mannschaft, aber gegen Dortmund muss man möglichst wenig Fehler machen."

Flick über Dortmunds Stärken und Erling Haaland

"Dortmund hat eine herausragende Mannschaft. Sie haben mit die beste Abwehr der Bundesliga und enorme Qualitäten im Umschaltspiel in der Offensive. Sie haben gute Tiefenläufer, nicht nur Haaland. Sehr schnelle Spieler. Es gilt, dieses nicht zuzulassen, gut zu stehen und die Linie zu halten und eine Tiefenabsicherung zu haben. Wir müssen als Mannschaft so agieren wie zuletzt. Ich freue mich auf das Spiel, es ist für alle ein Leckerbissen. Haaland ist nicht der einzige, auf den wir aufpassen müssen. Die komplette Mannschaft muss bei 100 Prozent sein."

Vor Beginn:

Weiterhin sorgt die ungewisse Zukunft von David Alaba für mächtig Unruhe an der Säbener Straße. Bereits das Champions-League-Spiel am vergangenen Dienstag (6:2 gegen FC Salzburg) wurde davon überschattet.

Vor Beginn:

Zudem wird die Entscheidung auf den Flügeln spannend sein. Mit Leroy Sane, Kingsley Coman, Serge Gnabry und Douglas Costa stehen dem FCB-Coach gleich vier Spieler zur Verfügung.

Vor Beginn:

Flick kann gegen den BVB nicht aus dem Vollen schöpfen. Neben Alphonso Davies fällt auch Niklas Süle aus. Ein Einsatz von Leon Goretzka, der unter der Woche individuell trainierte, ist zudem fraglich.

Vor Beginn:

Vor der Länderspielpause trifft der FCB am Samstag im Spitzenspiel auf Dauerrivale Borussia Dortmund. Beide Teams sammelten aus den ersten sechs Spielen 15 Punkte. Aufgrund der besseren Tordifferenz stehen die Münchner seit dem vergangenen Spieltag ganz oben.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Pressekonferenz des FC Bayern München mit Hansi Flick. Los geht's um 11.30 Uhr.

Borussia Dortmund - FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Trainer aufstellen:

BVB: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Reyna - Haaland

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Reyna - Haaland FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

FC Bayern - BVB: Die letzten Duelle