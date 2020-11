NBA-News: Spielergewerkschaft gibt offenbar grünes Licht für Saisonstart am 22. Dezember

Vertreter der Spielergewerkschaft NBAPA haben in einer Abstimmung in der Nacht auf Freitag offenbar grünes Licht für einen Saisonstart am 22. Dezember gegeben. Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images

Das hätte eine leicht abgespeckte Regular Season mit 72 Spielen zur Folge. Die Liga und die National Basketball Players Association müssen nun letzte Einzelheiten klären, bevor die neue Saison offiziell wird.

Beide Seiten wollen nun so schnell wie möglich eine Einigung über den Start der Free Agency treffen. Die soll nach dem NBA-Draft am 18. November starten. Am 1. Dezember soll die Saisonvorbereitung der einzelnen Teams beginnen. In einem offiziellen Statement zeigte sich die Spielergewerkschaft "zuversichtlich, dass man bezüglich der verbleibenden Fragen eine Einigung erzielen werde."

Weitere Infos folgen in Kürze.