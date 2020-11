NFL - Träume von Matt Ryan und Dak Prescott: So sieht die Zukunft der San Francisco 49ers aus

Die San Francisco 49ers wurden härter vom Verletzungspech getroffen als irgendein anderes Team. Gegen die Green Bay Packers werden nun auch noch Jimmy Garoppolo und George Kittle fehlen. Der Blickt geht bei den Niners daher bereits in Richtung Zukunft. Manch einer träumt sogar von neuen Star-Quarterbacks.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

In San Francisco dürften sich Verantwortliche und Fans der 49ers in den vergangenen Tagen wie im falschen Film gefühlt haben. Die schlechten Nachrichten rund um die Franchise reißen einfach nicht ab. Nach der Niederlage gegen die Seattle Seahawks wurde verkündet, dass George Kittle mit einem Fußbruch vermutlich den Rest der Saison ausfallen wird, zudem wird Jimmy Garoppolo länger fehlen, auch dem Quarterback droht das Saisonaus.

Kittle und Garoppolo, die in dieser Saison zuvor schon Spiele verletzungsbedingt verpassten, sind nur die neuesten und zwei der prominentesten Namen in einer ellenlangen Liste von verletzten Spielern. Supertalent Nick Bosa fällt die gesamte Saison aus, genau wie Solomon Thomas. Richard Sherman hat bislang noch keinen Snap spielen können, zudem ist Dee Ford verletzt.

In der Offense fehlen neben Kittle und Garoppolo auch Deebo Samuel, Raheem Moster und Jeff Wilson, Tevin Coleman ist angeschlagen. Zudem fehlen Jordan Reed und Jalen Hurd sowie die Center Weston Richburg und Ben Garland.

Sobald Garoppolo und Kittle auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt werden, werden die Niners Spieler im Wert von mehr als 80 Millionen Dollar auf der Verletztenliste haben - mehr als 40 Prozent des Werts des gesamten Kaders. Eine absurde Zahl.

San Francisco 49ers: Ist die Saison bereits gelaufen?

Nach den Verletzungen von Garoppolo und Kittle scheint die Saison der 49ers endgültig gelaufen. Nick Mullens wird fortan als Quarterback auflaufen, sein bester Receiver ist dann Brandon Aiyuk, dahinter folgen "Waffen" wie Kendrick Bourne, Ross Dwelley und Charlie Woerner. Kyle Shanahan mag der vielleicht beste Playcaller der Liga sein, doch auch er ist auf ein gewisses Talent in der Offense angewiesen.

San Franciscos Defense ist derweil gut, aufgrund der schweren Ausfälle von Bosa, Sherman und Co. aber wohl nicht imstande, eine so dezimierte Offense zu tragen. Die Playoffs scheinen unter diesen Umständen kaum möglich, erst recht nicht in der NFC West, der vielleicht besten Division der NFL.

In den kommenden vier Spielen treffen die 49ers auf die Packers, die Saints, die Rams und die Bills, vier Gegner, die gemeinsam auf eine Bilanz von 21 Siegen und neun Niederlagen in der laufenden Saison kommen. Zum Abschluss der Saison trifft San Francisco zudem nochmal auf die Cardinals und Seahawks. Einzig die Falcons und die Jaguars haben über die verbleibenden Wochen der Saison schwerere Spielpläne vor der Brust.

San Francisco 49ers: Trennt sich das Team von Garoppolo?

In der Folge dürfte der Blick an der Westküste der USA nun bereits mehr und mehr in Richtung Zukunft gehen. Wie geht es für die Niners weiter? Steht nur ein Jahr nach dem Beinahe-Sieg im Super Bowl bereits ein Umbruch bevor? Und wenn ja, wie groß soll dieser ausfallen?

Diese Frage beginnt und endet letztlich mit Garoppolo. Der Quarterback spielte 2020 eine durchwachsene, gegenüber der Vorsaison in jeder großen statistischen Kategorie schwächere, Saison. Dass Jimmy G gut genug ist, um eine konstant gute Offense auf den Rasen zu bringen, wird mittlerweile mehr und mehr bezweifelt - selbst mit Offensivgenie Shanahan an seiner Seite.

Darüber hinaus sind Verletzungen nach dem neuerlichen Ausfall ein Thema, über das man bei Garoppolo sprechen muss. Die vergangene Spielzeit war bislang die einzige, die der 29-Jährige als Starter durchspielte. 2016 kugelte er sich in seinem zweiten Start die Schulter aus, 2017 übernahm er erst zum Saisonende als Starter und 2018 zog er sich früh in der Saison einen Kreuzbandriss zu.

Garoppolo steht in der kommenden Saison mit 26,8 Millionen Dollar in den Gehaltsbüchern der 49ers. Ist San Francisco bereit, einem derart verletzungsanfälligen Quarterback eine solche Summe zu zahlen? Gerade mal 2,7 Millionen Dollar von Garoppolos Gehalt sind 2021 garantiert, die 49ers könnten sich also problemlos von ihrem einstigen Heilsbringer trennen und sich nach einem neuen Quarterback umsehen.

San Francisco 49ers: Träume von Matt Ryan und Dak Prescott

Doch wer könnte dieser Quarterback sein? Gerüchte um Matt Ryan kamen in den letzten Tagen wenig überraschend auf. Eine Wiedervereinigung mit Shanahan wäre ohne jede Frage reizvoll, zauberten die beiden 2016 in Atlanta doch gemeinsam eine der besten Offenses aller Zeiten auf den Rasen.

Aber: Ein Trade von Ryan würde Atlantas Cap Space in der kommenden Saison verringern, statt diesen zu erhöhen. Die Niners müssten den Falcons in einem Trade also vermutlich sehr weit entgegen kommen, um einen Deal zu ermöglichen. Ob das Team bei einem 35-jährigen Quarterback mit einem Salär von mehr als 40 Millionen Dollar pro Jahr dazu bereit ist, darf angezweifelt werden.

Das zweite Traumszenario für Fans der 49ers: Dak Prescott. Sollten die Cowboys in den kommenden Wochen nicht die Kurve kriegen und in der Folge im Draft sehr hoch picken dürfen, könnte Prescott im Frühjahr unter Umständen tatsächlich verfügbar sein.

Prescott dürfte allerdings unglaublich teuer werden - sowohl aus Trade- als auch aus Gehaltssicht. Die Niners würden sich zweifelsohne von jeder Menge hoher Draft Picks trennen und Prescott gleichzeitig mehr als 40 Millionen Dollar jährlich zahlen müssen. Selbst wenn Dak verfügbar werden sollte, würde sich also die Frage stellen: Sind die 49ers bereit, dermaßen All-In zu gehen?

San Francisco 49ers: Rivers und Fitzpatrick werden Free Agents

Auf dem Free-Agent-Markt werden im kommenden Jahr vermutlich die Quarterbacks Philip Rivers, Ryan Fitzpatrick, Cam Newton, Jacoby Brissett, Jameis Winston, Mitchell Trubisky, Tyrod Taylor und Andy Dalton zu haben sein. Doch ist aus dieser Gruppe tatsächlich irgendjemand besser als Garoppolo?

Shanahan benötigt für seine Offense nur einen guten Game Manager, viel mehr nicht. Jimmy G scheint diese Rolle - sofern er denn fit ist - ausfüllen zu können, sein Gehalt ist für einen Starting Quarterback in der NFL zudem durchaus überschaubar. Jeder Spieler, der kein klares Upgrade gegenüber Garoppolo darstellt, wäre somit auch ein Risiko.

Am wahrscheinlichsten scheint aktuell also, dass San Francisco trotz der offensichtlichen Schwächen weiter an seinem Quarterback festhalten wird, ein Spieler wie Brissett oder Taylor könnte als zusätzliche Konkurrenz geholt werden.

Doch wer weiß? Vielleicht steht uns im Frühjahr ja tatsächlich ein großer Blockbuster-Trade bevor - und 2021 läuft ein echter Star-Quarterback in Weiß, Rot und Gold auf. Ein wenig träumen ist erlaubt, Niners-Fans.

San Francisco 49ers: Die Bilanzen der letzten fünf Jahre