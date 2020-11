NFL Week 8 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 8

Weniger als eine Minute vor dem Ende deutete nicht viel auf die vierte Niederlage in Folge für die Patriots hin. Zumindest die Overtime schien New England praktisch sicher zu haben, beim Stand von 21:24 waren die Gäste bis an die 19-Yard-Linie der Bills marschiert. Bei einem Second-and-10 lief Newton dann nach links - und verlor nach fünf Yards plötzlich den Ball aus den Händen. Dean Marlowe sicherte den Fumble, dies sicherte den Sieg für Buffalo.

Dabei hatten sich die Gastgeber nach einem 78-Yard-Touchdown-Drive zum Auftakt des Spiels gar nicht mehr gut präsentiert. Die Bills punteten zweimal, ehe Josh Allen in der gegnerischen Hälfte eine Interception warf, J.C. Jackson fing den Pass ab. Erst im dritten Viertel wachte der Division-Primus wieder auf, Zack Moss und Allen erzielten jeweils kurze Rushing-Touchdowns in der Red Zone.

Die Patriots fallen durch ihre vierte Pleite in Serie auf 2-5 zurück - ein absolutes Novum unter Bill Belichick. Folgen vor der Trade-Deadline am Dienstag doch noch Trades, mit den Playoffs wird das Team in dieser Saison wohl nichts mehr zu tun haben. Die Bills bauen ihren Anspruch auf den Division-Sieg derweil weiter aus, in den kommenden zwei Wochen stehen nun allerdings schwierige Spiele gegen die Seahawks und die Cardinals an.