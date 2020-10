NBA, Brooklyn Nets: Steve Nash nennt Titel als Ziel und antwort auf Kyrie Irvings Coaching-Ideen

Facebook

"Wir spielen für den Titel", sagte Nash bei einem virtuellen Interview mit dem YES Network . "Ich sage damit nicht, dass alles andere als die Meisterschaft ein Misserfolg wäre, aber wir spielen für den Titel und entsprechend werden wir unser Team aufbauen."

Nash wurde im September ohne jegliche Head-Coachung-Erfahrung eingestellt. Bislang war wenig über Nashs Ansatz bekannt, nun gab der 46-Jährige ein wenig Einblick in seine Arbeitsweise.

"Ich möchte Ideen entwickeln, mit denen die Spieler mit uns zusammenarbeiten und ihre Persönlichkeiten sich entfalten", erklärte Nash seine Philosophie und stach damit in eine ähnliche Kerbe, wie das Kyrie Irving vor einem Monat im Podcast mit Durant tat. Uncle Drew hatte dort erklärt, dass das normale Konzept eines Head Coaches und seinen Spielern möglicherweise in Brooklyn so nicht stattfinden würde. "Für mich haben wir keinen Head Coach. KD kann Head Coach sein, ich kann Head Coach sein", sagte Irving und dessen Aussagen schlugen in der Folge hohe Wellen.

Nash bestätigte dies gewissermaßen und verwies auf seine Zeit als Spieler in Phoenix unter Coach Mike D'Antoni. "Die Leute sprechen darüber, wie revolutionär unsere Suns-Team waren. Die Wahrheit ist, dass D'Antonis Brillanz war, dass er uns einfach hat machen lassen und uns nicht im Weg stand", verriet Nash weiter.