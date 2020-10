Europa League: Götze trifft und verliert beim EL-Debüt mit PSV - Arsenal kommt nach Leno-Blackout bei Rapid zurück

Mario Götze hat auch bei seinem Europa-League-Debüt für die PSV EIndhoven getroffen - allerdings brachte das nicht den erwünschten Erfolg. Die PSV gab das Spiel gegen Granada am Ende aus der Hand, was auch an der Verletzung des Ex-Dortmunders lag. Gleiches passierte auch Rapid Wien gegen den FC Arsenal, der durch einen üblen Patzer von Torhüter Bernd Leno ins Hintertreffen geriet.

© imago images / ANP

Götze war in der ersten Halbzeit der Dreh- und Angelpunkt der PSV. Wenn was ging, dann über den Ex-Dortmunder: Eine Hereingabe des 29-Jährigen verpasste der völlig frei stehende Malen knapp, auch Mauro Junior verzog nach Vorarbeit von Götze in guter Position.

Also machte es der Weltmeister von 2014 kurz vor der Pause höchst selbst: Kapitän Dumfries legte per Kopf ab und Götze wuchtete den Ball unhaltbar ins rechte untere Eck - 1:0 (45.+1).

Nach der Pause wirkte der offenbar angeschlagen ausgewechselte Götze nicht mehr mit und Granada kam durch Tore von Molina (57.) und Darwin Machis (66.) zurück. Weil Götze nach dem Seitenwechsel an allen Ecken und Enden fehlte, blieb es beim 2:1 für Granada.

Götze hat laut Vereinsangaben eine Muskelverletzung erlitten, ob er am Sonntag gegen Vitesse Arnheim wieder mitwirken kann, ist noch offen. "Ich glaube nicht, dass es eine sehr schwere Verletzung ist, wir werden den morgigen Tag abwarten müssen", sagte Schmidt. Götze habe demnach bereits vor dem Spiel über leichte Beschwerden geklagt. "Er hat das Gefühl gehabt, dass es zwickt", sagte Schmidt.

Arsenal kommt trotz Leno-Blackout gegen Rapid zurück

Mit einem Sieg starteten hingegen Götzes früherer Klubkollege Julian Weigl und Nationalspieler Luca Waldschmidt bei Benfica Lissabon in die Gruppe D. Bei Lech Posen siegte der portugiesische Rekordmeister 4:2 (2:1).

Wie die PSV gab auch Rapid Wien im Kracher gegen Arsenal eine Führung aus der Hand. Ein übler Patzer von Nationalkeeper Leno, der den Ball im eigene Fünfer dem Gegner vor die Füße spielte, gingen die Österreicher in Führung. David Luiz (70.) und der eingewechselte Pierre-Emerick Aubameyang drehten das Spiel zugunsten der Gunners. Ebenfalls einen Rückstand holte die AS Rom gegen die Young Boys Bern auf (2:1).

Die anderen englischen Schwergewichte gaben sich anders als Arsenal keine Blöße: Leicester City (3:0 gegen Sorja Lugansk) und Tottenham Hotspur (3:0 gegen den Linzer ASK) feierten souveräne Siege. Etwas länger zittern musste die AC Milan. Angeführt von Altstar Zlatan Ibrahimovic gingen die Rossonerie schnell mit 2:0 in Führung, kassierten gegen Celtic jedoch eine Viertelstunde vor dem Ende nochmal den Anschlusstreffer. Jens Petter Hauge machte in der Nachspielzeit dann den Deckel drauf.

In der Gruppe C von Bundesligist Bayer Leverkusen siegte der israelische Pokalsieger Hapoel Beer Sheva gegen Slavia Prag 3:1 (1:0). Ein symbolträchtiges Zeichen setzte Eindhovens Ligarivale AZ Alkmaar. Trotz des Ausfalls von 13 mit dem Coronavirus infizierten Spielern siegte der niederländische Ex-Meister mit einem Rumpfaufgebot beim SSC Neapel 1:0 (0:0).

Europa League: Ergebnisse der frühen Spiele im Überblick

Gruppe Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis A 18.55 Uhr CSKA Sofia CRJ Cluj 0:2 A 18.55 Uhr Young Boys AS Rom 1:2 B 18.55 Uhr Dundalk FC Molde FK 1:2 B 18.55 Uhr Rapid Wien FC Arsenal 1:2 C 18.55 Uhr Bayer Leverkusen OSC Nizza 6:2 C 18.55 Uhr Hapoel Beer-Sheva Slavia Prag 3:1 D 18.55 Uhr Standard Lüttich Glasgow Rangers 0:2 D 18.55 Uhr Lech Posen Benfica Lissabon 2:4 E 18.55 Uhr PSV Eindhoven FC Granada 1:2 E 18.55 Uhr PAOK Thessaloniki Omonia Nikosia 1:1 F 18.55 Uhr SSC Neapel AZ Alkmaar 0:1 F 18.55 Uhr HNK Rijeka Real Sociedad 0:1

Europa League: Ergebnisse der späten Spiele im Überblick